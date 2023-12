Netflix : 90 jeux vidéo supplémentaires dans l’offre gaming

Discrètement, la plateforme de SVOD Netflix s’incruste sur le marché du gaming. Inclus dans tous les abonnements, 86 jeux sur mobile sont déjà disponibles, parmi lesquels on retrouve de grands classiques comme la trilogie remastérisée de Grand Theft Auto ou les deux excellents épisodes de Oxenfree développés par le talentueux studio Night School Studio.

Dans Oxenfree, disponible sur Netflix, le joueur incarne Alex qui rejoint ses amis sur une île pour faire la fête. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu et le groupe va ouvrir une faille spectrale…

Netflix veut développer son offre gaming

Depuis 2021, Netflix tâte le terrain avec une offre relativement discrète, mais plutôt qualitative. La plateforme dispose même de quelques exclusivités plutôt réussies comme les deux opus de Oxenfree dont le premier est maintenant disponible sur GOG et Steam. L’arrivée de la prestigieuse licence Grand Theft Auto montre l’envie du géant américain d’attirer davantage de gamers.

Actuellement, ce sont 86 jeux qui sont disponibles et inclus dans les forfaits Netflix. Une offre qui va s’étoffer très rapidement puisque sont annoncés des titres comme Cozy Grove: Camp Spirit, FashionVerse, Death’s Door, Katana Zero, The Rise of the Golden Idol, Braid Anniversary Edition et Game Dev Tycoon. En tout, ce sont 90 nouveaux jeux qui arriveront sur la plateforme dans les mois à venir.

Hades et Sonic Mania Plus sur Netflix

Parmi la longue liste de titres annoncés, c’est Hades qui retient toute l’attention. En effet, ce roguelite de Supergiant Games, dévoilé en 2020, avait connu un très large succès à la sortie de son accès anticipé. On y incarne Zagreus qui tente d’échapper à son père Hades, le roi des Enfers grecs. La particularité de ce jeu, est qu’il ne sera disponible que sous iOS. En effet, à ce jour, il n’existe pas de version pour Android. Une nouvelle grosse licence qui vient donner un peu plus de prestige au catalogue Netflix.

Une autre star du jeu vidéo s’invite aussi puisque c’est Sonic Mania Plus qui va rejoindre l’offre au début de l’année prochaine. Une excellente nouvelle pour les fans de l’échidné, d’autant plus que cet opus est l’un des plus appréciés de ces dernières années. Netflix semble vouloir mettre un peu plus d’ambition dans le gaming et ça n’est pas pour nous déplaire.

Hades va être proposé dans l’offre Netflix sur iOS. Un titre populaire qui pourrait bien attirer de nouveaux joueurs.

Des jeux exclusifs développés pour Netflix

Dans ce lot d’annonces, on apprend également qu’un jeu basé sur le film Rebel Moon de Zack Snyder est aussi en préparation chez Super Evil Megacorp. Une licence intéressante qui a tout pour devenir le « Star Wars de Netflix ». Toutefois, le ton se veut plus sérieux et plus adulte. Il s’agit là d’un univers suffisamment riche pour être décliné en jeu vidéo.

Enfin, c’est Squid Game qui devrait aussi avoir son adaptation en jeu vidéo. Si on en croit Mike Verdu, le responsable de la division des jeux chez Netflix, le titre se déroulera effectivement dans « l’univers de Squid Game » et pourrait permettre de « rivaliser avec d’autres joueurs ». On imagine qu’il s’agit ici d’une première tentative de jeu multijoueur.

Alors que tous les yeux sont tournés vers Xbox lorsque l’on évoque le cloud gaming, Netflix aura sûrement son mot à dire dans les années à venir. Avec un marché qui pourrait atteindre 8,17 milliards de dollars en 2025, selon Newzoo, il n’est pas étonnant de voir arriver de nouveaux acteurs sur ce secteur florissant.

Pour accéder au catalogue de jeux sur Netflix, rien de plus simple. Depuis un smartphone iOS ou Android, en scrollant, une catégorie “Jeux” apparait. Il suffit ensuite de choisir le titre que l’on souhaite télécharger. Netflix renvoie alors vers l’App Store ou le Play Store et le jeu se télécharge comme une app classique.

Il est aussi possible d’accéder à ces jeux directement sur l’App Store et le Play Store. Pour ce faire, il faut aller sur la page de l’application Netflix, puis se rendre sur le profil développeur de “Netflix, Inc”. De là, tous les jeux disponibles sont listés et il est possible de les télécharger directement.

À noter : il faut être connecté sur l’application Netflix et être abonné à une offre, afin de profiter des jeux.