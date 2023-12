Test Astell&Kern AK UW100 MKII : plus qu’une simple mise à jour

Les écouteurs True Wireless Astell&Kern AK UW 100 MKII, héritiers des AK UW100, maintiennent leur formule gagnante en y apportant une meilleure autonomie, une configuration plus poussée et un DAC AKM 32 bits pour une écoute de haute précision. La parfaite combinaison entre performances musicales et design original.

Quels sont les accessoires fournis ?

Les écouteurs True Wireless Astell&Kern AK UW 100 MKII sont livrés avec cinq paires d’embouts auriculaires en silicone. Ces derniers permettent de perfectionner le maintien dans l’oreille. Ils assurent également un confort optimal à l’utilisateur, quelle que soit sa morphologie. De plus, la boîte inclut le câble de chargement USB-A vers USB-C ainsi que la documentation nécessaire.

Très complets, les écouteurs True Wireless Astell&Kern AK UW100 MKII s‘accompagnent de cinq paires d’embouts auriculaires en silicone ainsi que d’un câble de chargement USB-C.

Focus sur les caractéristiques des Astell&Kern AK UW100 MKII

Les intra-auriculaires AK UW 100 MKII sont les seconds écouteurs True Wireless (Bluetooth zéro fil) de la marque sud-coréenne. Rappelons que cette dernière est avant tout connue pour ses baladeurs audiophiles. On retrouve notamment les modèles Astell&Kern A&norma SR35, Astell&Kern KANN MAX ou encore Astell&Kern A&ultima SP3000. Son entrée dans le monde des écouteurs avec les AK UW100 avait été bien accueillie par les utilisateurs. Découvrons les mises à jour faites par le fabricant coréen.

Un design séduisant soigné

Cette seconde édition reprend l’esthétique des Astell&Kern AK UW 100 que nous avions testés. Les écouteurs sont identiques, avec leur fameux design anguleux très tendance. Cette fois-ci, l’ensemble se compose de différentes teintes de gris.

Véritables bijoux, les écouteurs Ture Wireless Astell&Kern AK UW100 MKII arborent un élégant design à facettes typique des produits Astell&Kern.

Comme pour la première génération, l’insertion et la rotation des écouteurs sont faciles à maîtriser. Toutefois, le confort des Astell&Kern AK UW100 MKII reste perfectible. Leur taille imposante et leur design anguleux peuvent être inconfortables pour les petites oreilles. Bien que cela puisse être supportable pour des courts trajets, cette forme peut perturber l’expérience d’écoute lors de sessions d’écoute plus longues.

Le boîtier de transport adopte quant à lui une nouvelle esthétique. Le système d’alimentation a été repensé, réduisant considérablement la taille de cet étui de chargement Astell&Kern.

Le boîtier des écouteurs Astell&Kern AK UW100 MKII voit sa taille considérablement réduite de 31 % par rapport à la version précédente

Conception audio revisitée

Le premier modèle de la marque a concrétisé la volonté d’Astell&Kern : “délivrer une musique authentique au son original ». Les écouteurs True Wireless Astell&Kern AK UW100 MKII poursuivent cet objectif avec une configuration améliorée et un nouveau DAC.

Pour cela, le fabricant est parvenu à intégrer un convertisseur numérique-analogique 32 bits haut de gamme (AKM AK4332ECB) au sein de ces écouteurs, ce qui constitue une véritable prouesse technologique. Ce dernier garantit une conversion parfaite des signaux et offre ainsi une écoute de haute précision. Notez qu’elle reste limitée par le Bluetooth qui ne passe pas la Hi-Res sauf pour le LDAC / Bluetooth HD.

Les écouteurs True Wireless Astell&Kern UW100MKII intègrent un transducteur à large bande associé à un DAC 32 bits AKM AK4332ECB. L’ensemble promet une écoute d’une grande précision et riche en détails.

Par ailleurs, les transducteurs à armature équilibrée Knowles promettent une large réponse en fréquence. Leur position a été déplacée vers l’intérieur de l’oreille pour une meilleure perception des détails. Pour ce faire, la structure de la chambre acoustique et la taille des mailles ont été redessinées afin d’obtenir une sortie sonore optimale.

De plus, la conception de circuit interne est plus avancée, garantissant une connexion plus stable et réduisant considérablement la distorsion ou le bruit parasite.

Bluetooth aptX Adaptative

Les écouteurs Astell&Kern UW100MKII embarquent la même puce Bluetooth 5.2 QCC5141 avec support des codecs SBC, AAC et aptX Adaptive. Ce dernier, fusionnant les atouts des codecs aptX HD et aptX Low Latency, offre une parfaite synchronisation entre l’image et le son lors du visionnage de vidéos. Il ajuste le débit binaire en fonction du contenu ou de l’environnement sans fil, et prend en charge le 24 bits jusqu’à un débit binaire de 420 kbps.

De plus, les écouteurs True Wireless Astell&Kern UW100MKII prennent en charge la fonctionnalité multipoint. Celle-ci vous permet de connecter simultanément vos écouteurs à deux appareils, tels qu’un téléphone et un ordinateur. Idéal pour ne manquer aucun appel !

Les écouteurs Bluetooth Astell&Kern AK UW100 MKII disposent de la fonction Multipoint, permettant de les connecter simultanément à deux dispositifs Bluetooth.

Niveaux d’isolation

À l’instar du modèle précédent, le fabricant coréen a fait le choix d’équiper ses écouteurs Bluetooth Astell&Kern UW100MKII d’un système “PNI” ou “Passive Noise Isolation”. Cette conception élimine les bruits extérieurs sans avoir recours à une réduction de bruit active, cette dernière risquant de générer des distorsions sonores.

L’isolation passive des écouteurs Astell&Kern AK UW100 MKII repose en grande partie sur le choix d’embouts adaptés à la morphologie de l’utilisateur. Pour garantir un ajustement personnalisé, le packaging inclut cinq paires d’embouts en silicone de différentes tailles.

L’excellente isolation passive des écouteurs Astell&Kern AK UW100 MKII est notamment due à l’embout en silicone installé sur l’oreillette. Pour s’adapter à chaque utilisateur, cinq paires de tailles différentes sont fournies.

Les écouteurs True Wireless Astell&Kern AK UW100 MKII sont aussi équipés d’un mode Transparence. Ce dernier contourne l’excellente isolation passive afin de permettre l’écoute des sons ambiants en même temps que la musique. Il suffit d’appuyer une fois sur l’oreillette gauche pour l’activer. Notez que l’application de contrôle donne accès à la personnalisation de ce mode puisqu’il est réglable sur 4 niveaux.

Bien que cela soit peu conventionnel dans cette gamme de prix, la décision du fabricant de se passer de la réduction de bruit active s’est révélée judicieuse. L’isolation passive offerte par les écouteurs est performante, et leur capacité à passer en mode transparence de manière efficace, en fait des compagnons polyvalents. Ils se sont révélés très pratiques dans un open space, comme dans la rue.

Autonomie améliorée

Les écouteurs Bluetooth Astell&Kern AK UW100MKII offrent une autonomie significativement améliorée par rapport à la précédente génération. Ils garantissent au total un maximum de 9 h 30 d’utilisation par écouteur et jusqu’à 29 heures de lecture avec le boîtier. Compatibles avec la charge sans fil ainsi que la recharge rapide, ces écouteurs assurent une commodité optimale pour les utilisateurs.

Par ailleurs, il est possible d’activer la fonction de mise en pause automatique des écouteurs via l’application. Cela permet d’optimiser leur autonomie, sans perdre une note de la musique. Notez également que chaque écouteur peut s’utiliser seul, en mode téléphonie mains libres.

Offrant jusqu’à 29 heures d’autonomie, les écouteurs True Wireless Astell&Kern AK UW100MKII se révèlent parfaits pour écouter la musique tout au long de la journée.

Application de contrôle et commandes tactiles

Un contrôle tactile prend place sur la surface de chaque écouteur, permettant des actions simples en appuyant sur l’oreillette, comme gérer la lecture de la musique, répondre aux appels, ajuster les niveaux de volume ambiants, contrôler l’assistant vocal, etc.

Malheureusement, lors de l’utilisation de l’interface tactile des écouteurs, il arrive parfois que l’on perçoive des bruits microphoniques qui rappellent le frottement du câble de certains écouteurs filaires.

En plus de l’application de contrôle, les écouteurs Bluetooth Astell&Kern AK UW100MKII peuvent se contrôler du bout des doigts grâce à leur interface tactile.

En outre, ces écouteurs Astell&Kern AK UW100MKII peuvent être contrôlés depuis l’application AK Control, disponible sur iOS et Android. Cette dernière donne accès à différents paramètres. Il est possible de consulter le niveau de la batterie, de modifier la configuration de l’égaliseur personnalisé, de changer la disposition des touches tactiles, d’activer le contrôle du mode Transparence, etc.

Ils prennent en charge le service Fast Pair de Google pour une connexion simplifiée et rapide avec les appareils Android. En ouvrant simplement le boîtier à proximité d’un appareil Android, il passe en mode de couplage, évitant ainsi de passer par les paramètres Bluetooth.

Clarté des appels

Les écouteurs Astell&Kern AK UW100MKII garantissent des appels d’une grande clarté. En effet, les deux microphones optimisés embarquent également la technologie cVc 8.0 (Clear Voice Capture) de Qualcomm. Cette dernière supprime efficacement les bruits de fond pour assurer une intelligibilité optimale de la voix.

Spécifications clés

Transducteurs à armature équilibrée Knowles

DAC : AKM AK4332ECB

Bluetooth 5.2 avec prise en charge des codecs SBC, AAC, aptX Adaptive

Contrôles tactiles

Microphone : 2 par écouteur

Autonomie : 9 h 30 seuls et jusqu’à 29 h avec le boîtier de charge

Application de contrôle AK control pour Android et iOS

Poids : 7 g (écouteurs), 65 g (étui)

Les écouteurs Astell&Kern sont-ils Hi-Res ?

Pour tester les écouteurs sans fil Astell&Kern AK UW 100 MKII, nous les avons associés à un smartphone Android compatible aptX ainsi qu’à un ordinateur portable HP. Les écoutes ont été réalisées avec des musiques Hi-Res streamées à partir de Qobuz. Pour tester l’isolation passive et la fonction de transparence, nous avons testé les écouteurs dans un open space, dans les transports en commun et dans la rue.

Les écouteurs True Wireless Astell&Kern AK UW100 MKII s’associent facilement à un smartphone Android grâce à la prise en charge de la fonction Google Fast Pair.

Quelles sont nos impressions d’écoute ?

Les écouteurs True Wireless Astell&Kern AK UW100 MKII font preuve d’une grande clarté. En Bluetooth aptX, lorsque l’on écoute le morceau Feeling Good de Nina Simone, on est transporté au cœur de la musique, entouré d’instruments aux timbres riches et bien spatialisés. En plus d’une reproduction d’un grand naturel, la scène sonore se révèle spacieuse. Chaque élément musical trouve parfaitement sa place, créant une expérience d’écoute immersive.

Les écouteurs True Wireless Astell&Kern AKUW100 MKII révèlent une grande clarté avec des basses maîtrisées, des médiums riches et des aigus plutôt doux.

Sur un autre registre, lors de l’écoute de Hey Ya! d’Outkast, les écouteurs True Wireless Astell&Kern AK UW100 MKII dévoilent des basses dynamiques. Même lorsque l’égalisation est désactivée, les basses restent nettes et bien définies. Les aigus sont doux, tandis que la voix de l’artiste est parfaitement mise en avant.

Très pratique, l’application AK Control donne accès à un égaliseur 10 bandes personnalisable pour adapter l’écoute à ses préférences musicales.

Le mode d’égalisation personnalisable qui manquait sur la première édition est cette fois de la partie. Cet égaliseur 10 bandes permet de véritablement personnaliser le son en fonction de nos préférences et du genre écouté.

Astell&Kern AK UW100 MKII VS Bang & Olufsen Beoplay EX

Grâce à leur design plus ergonomique, les intras Bang & Olufsen Beoplay EX offrent un confort supérieur et présentent une résistance à l’eau et à la transpiration (IP57). Ils se révèlent parfaits pour profiter de la musique, quelles que soient les conditions ou l’activité en cours. On apprécie également la réduction de bruit active qui assure une meilleure isolation phonique. Les écouteurs Astell&Kern AK UW 100 MKII se démarquent par une musicalité plus équilibrée et naturelle. Ils offrent ainsi une expérience sonore qui plaira davantage aux mélomanes exigeants.

Astell&Kern AK UW100 MKII VS Devialet Gemini II

Dans un premier temps, les écouteurs Devialet Gemini II arborent un design plus compact et ergonomique que les Astell&Kern, mais se présentent tous deux comme de très beaux objets que l’on portera presque comme un bijou. Les Devialet gagnent des points avec leur technologie de réduction de bruit active. Pour se défendre, les Astell&Kern AK UW100 MKII profitent cependant d’une meilleure isolation passive qui se révèle très efficace. Enfin, côté son, les Astell&Kern UW100MKII profitent d’un son plus équilibré et permettent une personnalisation sonore un peu plus poussée.

À qui s’adressent les écouteurs Astell&Kern AK UW100 MKII ?

Les écouteurs True Wireless Astell&Kern AK UW 100 MKII sont conçus pour les passionnés de musique à la recherche d’une écoute de qualité supérieure sans fil. Ils dévoilent tous les détails de la musique et se révèlent plus équilibrés que la plupart des écouteurs sans fil du marché. L’égaliseur personnalisable permet aux utilisateurs d’adapter la signature sonore selon les besoins et les préférences. Par ailleurs, l’isolation passive permet l’écoute de la musique dans des endroits bruyants.

Grâce à leur conception très soignée, les écouteurs Bluetooth Astell&Kern AK UW 100 MKII font preuve d’une musicalité naturelle et riche en détails. De quoi apprécier chaque note de votre musique préférée !

Notre avis sur les écouteurs Astell&Kern AK UW100 MKII

La marque coréenne livre pour la seconde fois une paire d’écouteurs de premier ordre qui plaira à tous ceux qui recherchent des True Wireless mettant l’accent sur le son haute fidélité. Avec leurs transducteurs à armature équilibrée, leur module Bluetooth aptX Adaptive et leur DAC audiophile, les écouteurs True Wireless Astell&Kern AK UW 100 MKII constituent une solution idéale pour une écoute sans fil de qualité. L’égaliseur à bandes ajouté à l’application permet par ailleurs une véritable personnalisation du son. Bien que le confort de port reste perfectible, l’isolation passive est quant à elle très efficace.

Nous avons aimé

La reproduction équilibrée et naturelle

La scène sonore spacieuse

L’égaliseur personnalisable

L’isolation passive

La prise en charge de l’aptX Adaptive

Nous aurions aimé

Des écouteurs moins volumineux

Un plus grand confort de port

Suivez toute l’actualité de Son-Vidéo.com sur Google Actualité.