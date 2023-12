Le génie musical de John Williams célébré dans un coffret CD

La carrière de John Williams, le maestro derrière certaines des bandes sonores les plus emblématiques de l’histoire du cinéma, est célébrée dans le coffret CD The Legend of John Williams en édition limitée.

20 CD pour profiter du talent de John Williams

Comprenant 20 CD thématiques, le coffret The Legend of John Williams permet de plonger dans l’univers enchanteur de John Williams qui a sublimé nos séances cinéma pendant des décennies. L’ensemble promet pas moins de 22 heures de musique de films mythiques.

Des mélodies enchanteresses de Star Wars aux thèmes envoûtants d’Indiana Jones, le coffret The Legend of John Williams plonge au cœur de l’univers de ce géant de la musique hollywoodienne.

Ce projet discographique monumental, qui s’étend sur 70 années de cinéma, retrace l’évolution de la carrière de John Williams à travers des bandes originales emblématiques. On retrouve ainsi le fruit de ses collaborations avec des réalisateurs de renom tels que Steven Spielberg, George Lucas, Alfred Hitchcock, Clint Eastwood, Brian De Palma et Oliver Stone.

On retrouve les excellents titres qui composent les bandes originales des Dents de la mer, d’E.T., de Jurassic Park, de La liste de Schindler ou encore d’Indiana Jones. Des partitions orientées vers le jazz et la pop, des œuvres de concert, ainsi qu’un CD dédié aux chansons et aux reprises interprétées par des artistes légendaires tels que Sting, Barbra Streisand, Frank Sinatra et Ella Fitzgerald complètent cette collection exceptionnelle.

Le coffret The Legend of John Williams se compose de 20 CD ainsi qu’un livret comprenant une interview originale de John Williams et des témoignages d’Oliver Stone, Jean-Jacques Annaud et Alan Bergman

Notez qu’en plus des œuvres musicales, cette édition limitée comprend un livret exclusif. À l’intérieur, les fans trouveront une interview originale du compositeur, offrant un regard unique sur son processus créatif et ses inspirations. Les témoignages d’Oliver Stone, Jean-Jacques Annaud et Alan Bergman ajoutent une dimension supplémentaire à cette expérience, offrant un aperçu intime de la collaboration entre Williams et ces grandes figures du cinéma.

Toujours fidèle à l’appel de Steven Spielberg, John Williams a récemment composé la B-O de l’émouvant The Fabelmans (2022), lui valant ainsi sa 53ᵉ nomination aux Oscars.

Avec pas moins de 5 Oscars et 4 Golden Globes à son actif, John Williams demeure une légende vivante du cinéma et de la musique et le coffret The Legend of John Williams en est la quintessence.

