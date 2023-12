Transducteurs ultrasoniques xMEMS : une nouvelle ère pour les écouteurs sans fil

L’univers des écouteurs True Wireless entre dans une nouvelle ère grâce à xMEMS Labs qui dévoile une avancée technologique majeure dans le domaine des micro-haut-parleurs. Cette révolution, incarnée par le nouveau transducteur Cypress, se distingue par son utilisation novatrice de la technologie ultrasonique pour produire un son d’une fidélité exceptionnelle.

Cypress : le futur des écouteurs sans fil

Le nouveau transducteur Cypress se présente comme un « générateur d’impulsions d’air » révolutionnaire. Il tire parti des caractéristiques uniques des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) pour délivrer le son haute définition de manière plus efficace.

Le transducteur génère des ondes ultrasonores modulées en amplitude, promettant une reproduction exceptionnellement fidèle à l’enregistrement original sur toutes les fréquences. Un signal démodulateur permet de démoduler de manière synchrone l’onde ultrasonique, en transférant l’énergie acoustique vers la bande de base, produisant ainsi le son audible prévu. Cette technologie révolutionnaire redéfinit ainsi la manière dont le son est reproduit à partir du signal électrique.

Les impulsions ultrasoniques offrent une copie acoustique exacte du signal source, permettant au transducteur Cypress d’être extrêmement fidèle à la musique diffusée.

Selon xMEMS, le transducteur Cypress conserve tous les avantages de ses prédécesseurs avec des améliorations significatives :

Une réponse mécanique plus rapide pour des détails, une clarté et une séparation supérieurs ;

Un déphasage proche de zéro pour une reproduction sonore plus précise et fidèle ;

Une meilleure spatialisation ;

Une grande clarté dans les médiums et les aigus grâce aux diaphragmes rigides en silicium ;

Non-magnétique pour un poids réduit et une diminution des interférences électromagnétiques ;

Une qualité, une fiabilité et une uniformité supérieure d’un composant à l’autre grâce au processus de semi-conducteur à l’état solide.

En adoptant le principe des ultrasons, le micro-haut-parleur Cypress de xMEMS pourrait remplacer les haut-parleurs traditionnels à bobine et aimant dans les écouteurs in-ear… Cypress conserve tous les avantages des transducteurs existants de xMEMS tout en étant 40 fois plus puissant dans les basses fréquences, ce qui répond à une exigence clé des écouteurs intras. Mike Housholder, vice-président du marketing et du développement des affaires de xMEMS.

Des avancées technologiques prometteuses pour l’avenir

Outre l’amélioration de la qualité sonore, le Cypress promet des capacités exceptionnelles en termes de suppression active du bruit où l’onde sonore inversée doit être parfaitement déphasée par rapport au son original pour que l’annulation soit efficace. Avec une conversion électrique-acoustique plus rapide, il offre une bande passante ANC (Active noise Cancelling) plus large, permettant d’annuler efficacement des sources de bruit plus élevées.

De plus, le temps de conversion électrique-acoustique quasi constant réduit la complexité du filtre DSP, entraînant une latence plus courte et une consommation d’énergie réduite lors du traitement de l’ANC.

Le transducteur Cypress, dans un boîtier très compact, se révèle 40 fois plus efficace dans les basses fréquences par rapport aux haut-parleurs de la génération précédente de xMEMS.

La miniaturisation du Cypress, avec des dimensions de seulement 6,35 x 6,60 x 1,52 mm, le rend idéal pour les écouteurs. Les niveaux de pression acoustique (SPL) supérieurs à 140 dB à des fréquences aussi basses que 20 Hz témoignent de ses performances (mesurées dans un simulateur d’oreille standard IEC60318-4).

Les premières démonstrations publiques de Cypress auront lieu en janvier lors du CES 2024, offrant un avant-goût de l’avenir de l’audio nomade. Avec des échantillons de travail prévus pour juin 2024 et la production de masse à suivre plus tard dans l’année, il est clair que xMEMS est prêt à redéfinir l’industrie des écouteurs sans fil. Si l’adoption de cette technologie par les plus grands fabricants d’écouteurs se généralise, l’impact potentiel sur l’expérience auditive promet d’être significatif.