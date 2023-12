Car audio Focal : un système hi-fi premium à bord de la Peugeot E-3008

Focal dévoile un système Car Audio baptisé Hi-Fi Premium. Au total, c’est une installation composée de 10 haut-parleurs qui prend place au sein de la nouvelle Peugeot E-3008. Ce partenariat 100 % made in France met à l’honneur le savoir-faire des deux spécialistes de la haute-fidélité et de l’automobile.

Focal et Peugeot ont mené un nouveau partenariat afin d’intégrer l’option Hi-Fi Premium à la nouvelle voiture électrique E-3008 de la marque au lion. Ce système audio d’exception est composé de 10 haut-parleurs. Au total, 140 heures de mise au point sonore ont été réalisées pour retrouver la signature Focal au sein de l’habitacle. Un travail d’orfèvre mené dans le but de magnifier l’expérience de conduite.

Focal x Peugeot E-3008 : un système avec 10 haut-parleurs

Afin de créer une véritable bulle sonore autour des passagers, 10 haut-parleurs Focal sont installés dans l’habitacle. Ainsi, quatre tweeters TNF à dômes inversés en aluminium entourent la voie centrale ainsi qu’un haut-parleur à membrane polyglass. Cette même membrane se retrouve également sur les quatre haut-parleurs de médiums situés dans les portières. Enfin, un subwoofer elliptique triple bobine paré d’un aimant Power Flower assure la reproduction des basses à l’arrière de l’habitacle.

À l’avant, les tweeters TNF prennent place de part et d’autre de la voie centrale en plus d’un haut-parleur médium/grave à membrane polyglass.

Les trois bobines permettent de recevoir une puissance totale de 150 watts, chacune étant alimentée par un amplificateur de 50 watts. En résulte un grave dynamique et généreux. Hérité des technologies des iconiques enceintes Utopia, le Power Flower remplace l’aimant standard en ferrite et favorise la conception d’un puissant champ magnétique. Ce système est alimenté par une amplification 12 voies de 690 watts en classe D.

L’aimant à technologie Power Flower déploie une énergie magnétique considérable et profite de l’espacement entre les blocs de ferrites qui permet une libre circulation de l’air chaud, assurant une ventilation thermique optimale de la bobine.

Focal x Peugeot E-3008 : un son immersif

Grâce à ce système hi-fi multicanal, Focal parvient à proposer une expérience sonore immersive à bord de la Peugeot E-3008. Pour aller plus loin, Focal propose même deux modes d’écoute. Le premier, « All-Passengers », est un mode stéréo optimisé pour chacun des passagers. Le second, intitulé « Front Optimized », promet une expérience sonore qui augmente la scène stéréo en largeur et en profondeur pour les places avant. Le son est alors enveloppant, les voix sont claires et détaillées, les basses profondes et impactantes.

La nouvelle voiture électrique Peugeot E-3008 intègre un système Focal Hi-Fi Premium afin d’offrir une expérience sonore immersive au volant.

Caractéristiques principales de la Peugeot E-3008

Puissance : 210 CV

Couple maxi : 300 Nm

Vitesse maximale : 225 km/h

0 à 100 km/h en 8,7 secondes

Autonomie 100 % électrique : 525 km

Apple CarPlay et Android Auto

À l’image de la collaboration 100 % britannique entre Naïm et Bentley il y a quelques mois, Focal et Peugeot cherchent à repousser les limites de l’expérience sonore en voiture. L’option Hi-Fi Premium Focal est également proposée sur les véhicules 5008, 308, 408 et les déclinaisons 508 du constructeur automobile français.

