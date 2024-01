CES 2024 : les nouveautés gaming les plus attendues

Le Consumer Electronics Show (CES), lancé en 1967 à New York par Jack Wayman, est devenu le plus grand salon technologique grand public. Organisé annuellement début janvier à Las Vegas par la Consumer Technology Association, il a évolué au fil des années pour devenir le point de rencontre incontournable des technophiles, présentant de nouveaux accessoires, des versions bêta et des annonces futures. Le salon fait parler de lui et notamment sur la partie gaming, de plus en plus présente cette année.

Nvidia fait le show au CES 2024 avec sa démonstration d’une intelligence artificielle capable d’avoir une discussion avec le joueur. Le fabricant de carte graphique va proposer de nombreux outils IA pour les développeurs.

Trois nouveaux écrans gamer OLED Samsung

Cette année encore, la marque Samsung fait beaucoup de bruit, avec sa gamme de téléviseurs OLED et QLED, mais aussi par de nouveaux modèles d’écran gaming performants, également équipés de dalles OLED. Ces trois nouveaux modèles se déclinent dans les gammes G9, G8 et G6 :

Odyssey OLED G9 G95SD : 49”, DQHD (5 120 x 1 440), 240 Hz

Odyssey OLED G8 G80SD : 32”, UHD (3 840 x 2 160), 240 Hz

Odyssey OLED G6 G60SD : 27”, QHD (2 560 x 1 440), 360 Hz

L’écran gamer Samsung Odyssey OLED G9 G95SD peut afficher une image DQHD, à une fréquence de 240 Hz. La dalle OLED est réactive et s’affranchit complètement des flous de mouvement.

Ces trois nouveaux moniteurs Odyssey OLED offrent une excellente réactivité, avec un temps de réponse GtG de 0,03 ms. Ils embarquent aussi la technologie OLED Glare-Free, éliminant complètement les reflets. Ils permettent de jouer avec une luminosité et des couleurs constantes, quelles que soient les conditions d’éclairage. Ils sont aussi certifiés VESA DisplayHDR True Black 400 et prennent en charge l’AMD FreeSync Premium Pro, pour des jeux fluides en HDR. Dotés d’une connectivité complète, ils disposent de deux ports HDMI 2.1, d’un hub USB et d’une entrée DisplayPort 1.4.

De plus, les modèles G9 et G8 présentent la fonction Multi Control pour faciliter la connectivité entre les moniteurs et d’autres appareils Samsung. Ils incluent également Samsung SmartThings Hub pour la gestion des appareils connectés. Conçus pour être polyvalents, ces écrans gamer disposent aussi des plateformes Samsung Smart TV et Samsung Gaming Hub, offrant un accès aux services de SVOD et de cloud gaming. Avec un design fidèle à la gamme, Samsung semble vouloir pousser l’OLED dans le gaming.

Le fabricant en a aussi profité pour dévoiler ses nouvelles gammes de téléviseurs OLED Samsung S85D, affichant de belles performances pour le gaming. Ils disposent aussi du Gaming Hub qui donne accès aux services de cloud gaming et devraient prendre en charge la 4K à 120 Hz, au minimum.

La manette Samsung Replay pour le cloud gaming

Parallèlement, le fabricant coréen a aussi présenté sa première manette de jeux vidéo certifiée « Gaming Hub ». Nommée Replay, elle est destinée à être utilisée avec le Samsung Gaming Hub, offrant un accès aux jeux en streaming sur les Smart TV et les moniteurs gaming Samsung. La manette a été développée par la marque PDP qui propose ici un gamepad très inspiré du contrôleur Xbox, afin de répondre aux exigences des jeux vidéo récents.

Elle dispose de sticks asymétriques, des classiques boutons X/Y/A/B, d’une croix directionnelle et de quatre gâchettes. Deux palettes sont aussi disponibles à l’arrière, pour plus d’ergonomie dans les jeux compétitifs. Un bouton central ouvre directement le Samsung Gaming Hub, donnant accès à tous les services de cloud gaming disponibles sur les téléviseurs et les moniteurs Samsung. Elle est commercialisée au tarif de 49,99 $. Samsung annonce également travailler avec d’autres fabricants, afin de proposer davantage d’accessoires dédiés au Samsung Gaming Hub.



Élaborée en partenariat avec PDP, la manette Replay de Samsung a été pensée pour fonctionner avec le Samsung Gaming Hub. Elle permet de jouer sur les services de cloud gaming disponibles sur les moniteurs et les téléviseurs Samsung.

Sony annonce un casque de réalité mixte

Après avoir lancé le casque VR PS VR 2, il y a deux ans, Sony remet le couvert avec, cette fois-ci, un casque de réalité mixte. Le fabricant a dévoilé un nouveau système de « création de contenu spatial », permettant aux utilisateurs de manipuler des modèles 3D. Conçu pour les professionnels travaillant en trois dimensions, le casque utilise un processeur Snapdragon XR2+ Gen 2 et est équipé d’écrans OLED 4K, pour une expérience immersive.

Résolument tourné vers les professionnels, il pourrait toutefois pouvoir accueillir des applications gaming. Un accessoire qui vient faire de la concurrence à l’Apple Vision Pro, qui a également misé sur la réalité mixte. Une solution qui offre la possibilité de manipuler des objets virtuels dans l’espace réel. Dans la pratique, il pourrait remplacer un bureau avec de multiples moniteurs pour faciliter la modélisation 3D ou la manipulation d’objets, tout en ayant un œil sur l’environnement extérieur.

MSI Claw : un concurrent au Steam Deck ?

MSI profite du CES pour annoncer sa nouvelle console portable, la MSI Claw, pour concurrencer des machines comme le Steam Deck. Dotée d’un écran de 7”, elle offre une définition Full HD et est capable d’atteindre une fréquence de rafraîchissement élevée, jusqu’à 120 Hz. Elle est équipée d’un processeur Core Ultra d’Intel, un choix plutôt novateur sur ce genre de produit, puisque celui-ci intègre des technologies Intel dopées à l’IA.

Le partenariat avec Intel ne s’arrête pas là, puisque la partie graphique est gérée par un GPU Intel Arc. La console MSI Claw sera donc en mesure d’exploiter pleinement la technologie d’upscaling XeSS (le “DLSS” d’Intel), permettant d’obtenir de meilleures performances en jeu. L’autonomie, quant à elle, est assez généreuse avec une batterie de 53 Wh, promettant jusqu’à deux heures de jeu.

Côté mémoire, 16 Go de RAM sont disponibles : de quoi faire tourner un grand nombre de jeux. Le stockage va de 512 Go à 1 To, selon les modèles. Un port USB-C Thunderbolt 4 permet de charger la console ou de l’utiliser sur un écran compatible. Ce petit PC portable fonctionne sous Windows 11 et le launcher Center M donne accès à tous les jeux installés ainsi qu’aux jeux Android.

Les prix varient de 699 $ à 799 $, comparés aux 549 $ du Steam Deck OLED d’entrée de gamme.

La console portable MSI Claw embarque un CPU Intel Core Ultra et un GPU Intel Arc. Elle est dotée de 16 Go de RAM et dispose d’un stockage allant de 512 Go à 1 To.

Nvidia Avatar Cloud Engine : l’intelligence artificielle dans les jeux vidéo

Nvidia a profité du CES pour dévoiler ses nouvelles cartes graphiques GeForce RTX série 40 SUPER. La marque a également présenté un peu plus sa technologie ACE (Avatar Cloud Engine), dévoilée en mai 2023. Il s’agit d’une solution software, pour les développeurs, offrant une panoplie d’outils afin d’exploiter l’intelligence artificielle dans les jeux.

Cette technologie peut être utilisée via le cloud ou en local sur la machine, grâce aux cœurs Tensor des GPU du fabricant. Dans la démo ci-dessous, on voit le joueur discuter avec un personnage du jeu. Les réponses, ainsi que la voix, sont générées grâce à l’IA. Une chose déjà possible depuis plusieurs années, mais rendue plus accessible grâce à ACE. De grands noms du jeu vidéo comme miHoYo ou Ubisoft semblent déjà intéressés.

L’enceinte tour de cou Panasonic SoundSlayer SC‑GNW10 pour un son immersif

Panasonic dévoile aussi un peu plus de son enceinte tour de cou gaming SoundSlayer SC-GNW10 qui offre une expérience sonore immersive en 3D. Elle intègre quatre haut-parleurs de 38 mm judicieusement positionnés autour du cou pour offrir une expérience de jeu réaliste. Conçue pour les joueurs sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, elle offre un confort optimal sans les inconvénients des casques traditionnels.

L’enceinte Panasonic SoundSlayer SC-GNW10 se porte autour du cou. Ses quatre haut-parleurs immergent le joueur et apportent un confort d’écoute.

Ses microphones intégrés utilisent un traitement par l’IA pour isoler la voix du joueur, afin d’éliminer les bruits environnants lors de la captation. L’enceinte Panasonic SoundSlayer SC-GNW10 utilise également la technologie Wi-Fi 2,4 GHz, pour une connexion sans fil stable avec une latence inférieure à 20 ms. Les joueurs peuvent personnaliser leur expérience audio en choisissant entre les modes RPG, FPS, Voix, Cinéma, Musique ou Stéréo grâce au bouton tactile intégré.

L’enceinte tour de cou gaming Panasonic SoundSlayer SC-GNW10 promet une expérience sonore immersive grâce à ses quatre haut-parleurs. Les microphones intégrés utilisent une technologie IA, afin d’isoler la voix du joueur.

Conduire une voiture avec une manette DualSense ?

Enfin, pour terminer sur une note plus amusante, Sony Honda Mobility a pris la parole pour donner plus de détails sur la partie software de son véhicule électrique Afeela. Si cette conférence n’était pas la plus passionnante du CES 2024, l’arrivée sur scène de la voiture, quant à elle, a fait parler d’elle !

En effet, Yasuhide Mizuno, le PDG de Sony Honda Mobility, a piloté la voiture Afeela avec une manette DualSense. Bien entendu, les clients finaux n’auront pas la possibilité de le faire, il s’agissait surtout de faire le show. L’idée ici était de mettre en avant le rapprochement entre les deux géants que sont Sony et Honda.



Le système d’exploitation du véhicule permet de jouer aux jeux vidéo et l’ordinateur de bord promet une puissance digne de la PlayStation 5. Sur le salon, on peut y voir Fortnite tourner sur les écrans intégrés dans l’habitacle. Certaines exclusivités PlayStation comme Horizon Forbidden West pourraient y être prochainement jouables. Il sera aussi possible d’utiliser le volant de la voiture pour jouer à des simulations de courses automobiles, lorsque que le véhicule est à l’arrêt, bien évidemment.

À noter aussi, que la voiture Afeela devrait rapidement être disponible dans le jeu Gran Turismo 7.

