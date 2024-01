Xgimi vient de présenter son tout nouveau vidéoprojecteur au CES 2024 : le Xgimi Horizon Max. Certifié IMAX Enhanced, ce vidéoprojecteur longue portée de 3 100 lumens ISO promet une qualité d’image cinématographique. Sa section audio Harman-Kardon se charge de l’immersion sonore , le tout dans un format extrêmement compact au design très séduisant.

Si, comme nous, vous avez beaucoup aimé le vidéoprojecteur Xgimi Horizon Ultra, vous allez adorer le Xgimi Horizon Max ! Ce vidéoprojecteur Xgimi 4K connecté inaugure la nouvelle génération de lampe hybride laser Dual Light 2.0 et se voit certifié IMAX Enhanced !

Xgimi Horizon Max : immersion IMAX et DTS à domicile

Spécialiste des vidéoprojecteurs compacts, Xgimi ne cesse d’innover pour s’imposer sur la scène internationale en tant qu’acteur majeur de la vidéoprojection à domicile. Le Xgimi Horizon Max en est le plus récent exemple puisqu’il est le premier vidéoprojecteur connecté à bénéficier de la certification IMAX Enhanced, jusqu’ici réservée aux vidéoprojecteurs les plus haut de gamme. Cette certification assure aux utilisateurs de profiter de la meilleure qualité d’image et de son possible, avec à la clé une sensation d’immersion incomparable.

Le Xgimi Horizon Max est le premier vidéoprojecteur laser 4K grand public certifié IMAX Enhanced (crédit photo : ZDnet).

Avec le Xgimi Horizon Max, nous redéfinissons le divertissement à domicile, en offrant une expérience cinématographique auparavant réservée aux vidéoprojecteurs haut de gamme. Le Xgimi Horizon Ultra avait obtenu la certification Dolby Vision, et maintenant, nous sommes fiers de la certification IMAX Enhanced du Horizon Max qui […] représente une avancée significative et une étape importante pour la marque avec les versions les plus avancées de ses technologies emblématiques ISA et Dual Light. Apollo Zhong, PDG et fondateur de XGIMI

ISA 5.0 : réglages images entièrement automatisés

Doté d’un bloc optique motorisé entièrement automatisé, le nouveau vidéoprojecteur Xgimi bénéficie de la technologie ISA 5.0 (Intelligent Screen Adaptation) de dernière génération. Elle exploite un capteur 3D ToF qui détecte les éléments de l’espace environnant pour ajuster l’image. Une fois le projecteur posé face à une paroi et allumé, il localise automatiquement le meilleur emplacement de projection sur le mur. Il est ainsi en mesure de décaler l’image tout seul si un tableau occupe une partie de la zone de projection. De plus, il mémorise les paramètres spécifiques pour chaque endroit où il projette. Cela permet aux utilisateurs de déplacer le vidéoprojecteur d’une pièce à l’autre avec la garantie de toujours retrouver les meilleurs réglages.

La technologie ISA 5.0 (Intelligent Screen Adaptation) permet au nouveau vidéoprojecteur Xgimi d’ajuster automatiquement l’image pour qu’elle coïncide parfaitement avec les contours d’un écran de projection.

Dual Light 2.0 : source d’éclairage hybride triple laser

Le vidéoprojecteur Xgimi Horizon Max profite également d’une double source lumineuse comme le Xgimi Horizon Ultra. Il s’agit ici de la nouvelle technologie de lampe Dual Light 2.0 qui intègre un triple laser (RVB) combiné à une lumière phosphorescente pour en améliorer le rendu.

Le vidéoprojecteur Xgimi Horizon Max profite de la technologie Dual Light 2.0 qui améliore encore les performances de la source lumineuse hybride laser et LED de première génération inaugurée sur le Xgimi Horizon Ultra.

Ce moteur optique exclusif s’équipe de lasers MCL couramment utilisés dans les cinémas numériques, avec à la clé un niveau de performance inégalé pour un projecteur triple laser domestique. Le vidéoprojecteur Xgimi Horizon Max promet ainsi un véritable rendu cinématographique, avec une très large palette colorimétrique, une luminosité très élevée (3 100 lumens ISO) et une extrême précision des couleurs.

Avec ses technologies innovantes et sa certification IMAX Enhanced, le vidéoprojecteur Xgimi Horizon Max s’annonce comme l’un des modèles les plus prometteurs de sa génération. Il faudra malheureusement attendre la fin de l’année 2024 pour en connaître le prix et voir s’il s’impose comme la nouvelle référence des vidéoprojecteurs laser 4K connectés.

Suivez toute l’actualité de Son-Vidéo.com sur Google Actualités.