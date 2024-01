CES 2024 : quelles nouveautés TV chez Samsung ?

On sait quelles nouvelles TV Samsung va présenter au prochain CES à Las Vegas ! Le numéro 1 mondial des téléviseurs doit en effet dévoiler la nouvelle gamme QLED Samsung Q80D, les gammes Neo QLED Samsung QN85D et Samsung QN90D, ainsi que les futures TV OLED Samsung S90D et Samsung S95D.

Le prochain CES, le plus grand salon dédié à l’électronique grand public, se tiendra à Las Vegas du 9 au 12 janvier 2024. Comme chaque année, les principaux fabricants audio et vidéo s’y rendent pour dévoiler leurs nouveautés. Samsung devrait comme toujours y tenir une place de choix et nous offrir un aperçu de ses nouvelles TV 2024 ! Grâce au service d’homologation de l’agence sud coréenne NRRA (National Radio Research Agency), on sait quels téléviseurs Samsung 2024 s’annoncent…

Q80D : nouveau cœur de gamme Samsung QLED 2024

Fervent défenseur de la technologie QLED depuis de nombreuses années, Samsung va renouveler son offre pour 2024 en proposant notamment un successeur à son cœur de gamme Samsung Q80C de 2023.

Ces nouveaux téléviseurs UHD 4K Samsung Q80D devraient disposer d’une dalle LCD QLED très lumineuse avec rétro éclairage Direct LED. On peut s’attendre à une prise en charge complète des formats HDR10, avec notamment le HDR10+, le HDR10+ Adaptive et le HDR10+ Gaming. La compatibilité avec les jeux vidéo jusqu’en 4K 120 Hz et les fonctions ALLM et AMD FreeSync Premium Pro devraient aussi être de mise. Samsung pourrait même créer la surprise en annonçant, pourquoi pas, une compatibilité 4K 144 Hz…

À l’instar de la gamme Samsung QLED Q80C de 2023, la nouvelle série Samsung QLED Q80D 2024 donnera accès à une multitude de fonctions et de services connectés.

On retrouvera bien sûr les fonctions connectées proposées par l’interface Samsung Tizen avec tous les services de streaming, les applications TV des principaux opérateurs télécoms et les services de cloud gaming au sein du gaming hub.

Côté son, on s’attend à une section audio compatible Dolby Atmos avec spatialisation surround virtuelle. L’association sans fil, via le WiFi, du téléviseur avec les barres de son Samsung devrait également être possible grâce à la technologie Q-Symphony.

La nouvelle gamme Samsung Q80D 2024 devrait compter six tailles d’images différentes avec les références suivantes :

Samsung TQ50Q80D (50”/125 cm)

Samsung TQ55Q80D (55”/138 cm)

Samsung TQ65Q80D (65”/163 cm)

Samsung TQ75Q80D (75”/189 cm)

Samsung TQ85Q80D (85”/214 cm)

Samsung TQ98Q80D (98”/247 cm)

La nouvelle gamme Samsung Q80D 2024 devrait compter six tailles d'images différentes avec les références suivantes :

Quelles TV Samsung Neo QLED pour 2024 ?

Du côté des téléviseurs Samsung Neo QLED, des modèles Premium avec rétro éclairage Mini LED, on peut s’attendre à ce que le fabricant coréen renouvelle ses séries 2023, notamment les gammes TV Neo QLED Samsung QN85C et Samsung QN90C.

Sans surprise, la première sera remplacée par la ligne Samsung QN85D et la seconde par la gamme Samsung QN90D.

Au programme, on retrouvera un rétroéclairage Quantum mini LED chargé d’offrir une intensité lumineuse et des niveaux de contraste maximisés pour sublimer l’affichage des programmes dans les différents formats HDR10. Les entrées HDMI 2.1 compatibles 4K/120 Hz prendront très certainement en charge également la 4K jusqu’à 144 Hz sur PC gaming, du moins pour la gamme Samsung QN90D.

Tout comme l’actuelle gamme Samsung QN90C, celle des téléviseurs Samsung Neo QLED QN90D 2024 devrait prendre en charge les jeux jusqu’en 4K 144 Hz.

Comme les modèles de 2023, ces téléviseurs Samsung Neo QLED 2024 pourront diffuser les bandes son Dolby Atmos, soit directement depuis leur section audio intégrée, soit en symbiose avec les barres de son Samsung 2024 via la technologie Q-Symphony.

En ce qui concerne la gamme Samsung QN85D, on s’attend à quatre diagonales d’image avec les références suivantes :

Samsung TQ55QN85D (55”/138 cm)

Samsung TQ65QN85D (65”/163 cm)

Samsung TQ75QN85D (75”/189 cm)

Samsung TQ85QN85D (85”/214 cm)

La gamme Samsung Neo QLED Q90D devrait pour sa part compter six références :

Samsung TQ43QN90D (43”/108 cm)

Samsung TQ50QN90D (50”/125 cm)

Samsung TQ55QN90D (55”/138 cm)

Samsung TQ65QN90D (65”/163 cm)

Samsung TQ75QN90D (75”/189 cm)

Samsung TQ85QN90D (85”/214 cm)

La gamme Samsung Neo QLED Q90D devrait pour sa part compter six références :

Quels sont les nouveaux téléviseurs Samsung OLED 2024 ?

Les téléviseurs Samsung OLED 2023 nous ont fait rêver, notamment la gamme Samsung S95C dont nous avions pu tester le modèle 55”. Embarquant une dalle QD-OLED calibrée par des professionnels de l’image, particulièrement adaptée pour le home-cinéma avec ses pics de luminosité élevés, ses noirs profonds et ses couleurs intenses, cette série a également séduit les joueurs avec sa prise en charge de la 4K jusqu’à 144 Hz, du HDR10+ Gaming et de la technologie AMD FreeSync Premium Pro.

Remplaçant les excellentes TV OLED Samsung S95C, la future gamme Samsung S95D devrait doper ses performances pour contrer les téléviseurs concurrents équipés de dalles OLED avec micro lentilles.

Positionnée juste en dessous dans le catalogue du fabricant, la gamme Samsung OLED S90C 2023 offrait également une très belle qualité d’image et a séduit de nombreux utilisateurs ainsi que la presse spécialisée.

En 2024, Samsung devrait mettre à jour ces deux gammes TV OLED premium avec les nouvelles gammes Samsung S90D et Samsung S95D qui s’annoncent chacune en trois tailles d’images (55”/138 cm, 65”/163 cm et 77”/195 cm).

On s’attend à des améliorations en ce qui concerne les pics de luminosité, pour contrer les TV concurrentes dotées de la technologie OLED Meta (gammes LG OLED G3, Panasonic MZ2000 et Philips OLED908). Samsung devrait par ailleurs faire la différence avec sa large couverture colorimétrique, ses fonctions gaming et son interface utilisateur Tizen, l’une des plus complètes du marché.

En 2024, Samsung devrait mettre à jour ces deux gammes TV OLED premium avec les nouvelles gammes Samsung S90D et Samsung S95D qui s'annoncent chacune en trois tailles d'images (55"/138 cm, 65"/163 cm et 77"/195 cm).

