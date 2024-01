Vous avez testé, vous avez aimé – Vos avis du mois de janvier

Vos coups de cœur – Découvrez une sélection d’appareils hi-fi et home-cinéma qui ont reçu les éloges et les recommandations des cinéphiles et des audiophiles sur Son-Vidéo.com. De quoi vous aider à faire le meilleur choix !

Véritable référence de la hi-fi et du home-cinéma, Son-Vidéo.com recense à ce jour plus de 57 000 avis sur plus de 12 000 équipements. Pour faire le meilleur choix, de nombreux passionnés d’image et de son partagent leur expérience en rédigeant des avis souvent très complets et pertinents sur une grande diversité de matériels : casques hi-fi, enceintes colonne, TV OLED, barres de son, caissons de basses, écouteurs True Wireless, amplis hi-fi, etc. Qualité de fabrication, performances audio et vidéo, simplicité d’utilisation, design… Découvrez les meilleurs appareils du moment, testés et appréciés par leurs utilisateurs !

TV UHD 4K Panasonic TX-42MZ800E

L’interface Google TV du Panasonic TX-42MZ800E permet d’accéder facilement aux plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video ou encore YouTube.

La TV Panasonic TX-42MZ800E offre des couleurs réalistes et un excellent contraste grâce à ses pixels auto-luminescents, garantissant une expérience optimale pour les contenus HDR10+ et Dolby Vision. 889 €.

La qualité de l’image pour cette entrée de gamme est bluffante (surtout en mode Movie pour les séries/Films) où vous avez un rendu réel sur les couleurs, etc. Je n’imagine même pas le haut de gamme OLED chez Pana, la qualité de l’image doit être incroyable. […] En bref, je recommande cette TV pour une petite pièce ou pour les personnes qui veulent une OLED avec une très belle image pour moins de 1000 €. Extrait de l’avis de Kilik, le 26 décembre 2023

Casque hi-fi Sennheiser HD 820

Le casque Sennheiser HD 820 est livré avec deux câbles : un symétrique Pentaconn 4,4 mm, idéal pour l’ampli casque HDV 820, et un second câble asymétrique avec une fiche jack 6,35 mm pour une compatibilité avec divers amplis casque.

Le casque hi-fi Sennheiser HD 820 profite d’une technologie novatrice, offrant une transparence et une naturalité sonore optimale. 1 590 €.

J’ai bien vite réalisé que pour tirer le meilleur parti de ce casque, il fallait le relier à un amplificateur digne de ce nom. Aussi, lui ai-je associé (naturellement) un HDV820 de la même marque. Et là effectivement, on entre dans une autre dimension, les sons sont clairs et aérés, le placement des instruments bien défini et les basses dynamiques et profondes. […] Honnêtement, même si je n’utilise le HD820 que depuis peu de temps et que la phase de rodage n’est sans doute pas terminée, je ne regrette pas mon achat ni celui de l’ampli HDV820 qui le complète à merveille. Extrait de l’avis de DLX92, le 31 décembre 2023

Écouteurs True Wireless Philips T2 Fidelio

Les écouteurs True Wireless Philips T2 Fidelio bénéficient d’une réduction adaptative du bruit Pro+ pour une immersion sonore optimale dans les lieux bruyants.

Dotés d’un module Bluetooth LE Audio (codec LC3), les écouteurs True Wireless Philips T2 Fidelio assurent une connectivité sans fil très stable et une qualité sonore remarquable. 299 €.

Je m’attendais à quelque chose de bien avec le label Fidelio et à ce prix. Mais c’est plus que bien. Beau design, belles matières et, c’est le plus important, une qualité de son au rendez-vous, mieux que ce à quoi je m’attendais. […] C’est naturel, sans exagération dans un registre en particulier. Les basses sont bien restituées, ciselées et percutantes si l’enregistrement va dans ce sens, sans exagération. Les aigus et médiums sont de belle facture, clairs et sans agressivité. Bel équilibre global pour ces écouteurs avec un bon respect des timbres. Bref, très satisfait de cet achat livré vite et bien par Son-Vidéo comme d’habitude. Extrait de l’avis de Jac78000, le 28 décembre 2023

Barre de son Yamaha SR-X40A

Polyvalent, le système hi-fi Yamaha SR-X40A se connecte facilement à la TV via HDMI 4K, HDMI eARC et optique ou sans fil grâce à la prise en charge de l’AirPlay 2 et du Bluetooth.

La barre de son Yamaha SR-X40A, accompagnée du caisson de basses sans fil Yamaha SW-X100A et de la paire d’enceintes surround Yamaha WS-X1A, offre une expérience immersive en Dolby Atmos pour les jeux, films et séries. 1 190 €.

L’ensemble délivre une puissance totale de 300 watts, le son est exceptionnel, on a l’impression d’être dans une salle de cinéma !!!! Je suis ravi de mon achat et le recommande vivement. Extrait de l’avis de alexisR, le 28 décembre 2023

Ampli hi-fi stéréo Sony STR-DH190

Avec une puissance de 2 x 100 watts, l’ampli Sony STR-DH190 se révèle idéal pour profiter pleinement de la musique et des bandes sonores des films.

L’ampli-tuner stéréo Sony STR-DH190 offre une solution complète pour toutes les sources stéréo, y compris vinyle, CD, réseau audio, et permet une écoute sans fil via Bluetooth. 329 €.

J’ai été très agréablement surpris par la modernité de cet ampli. […] La fonctionnalité Bluetooth est irréprochable (vieux smartphone parfaitement compatible), et permet d’appairer jusqu’à 10 périphériques. […] J’ai été sidéré par la finesse de réglage du volume sonore (par la télécommande pour aller vite ou par le bouton de volume pour davantage de progressivité). […] Pour le prix, je ne trouve aucun défaut à cet appareil. Un sans-faute de Sony ! Extrait de l’avis de Fabr, le 28 décembre 2023

Enceintes colonne Klipsch RF-7 Mark III

Les enceintes colonne haut de gamme Klipsch RF-7 Mark III délivrent une restitution médium-aigu détaillée, aérée et non agressive.

La paire d’enceintes colonne Klipsch RF-7 Mark III profite d’un pavillon Tractrix redessiné offrant une diffusion plus homogène du son. 4 990 €, la paire.

Une fois installées, en noires avec le contraste des haut-parleurs cuivrés, ça en impose dans la pièce ! Magnifiques ! Quelques jours de rodage à raison de 10 h par jour de bruit rose pendant le travail, et les voilà qui s’expriment !! Bon sang, les basses sont puissantes, les aigües sont précis, mais pas fatigants. Extrait de l’avis de S.D., le 28 décembre 2023

Caisson de basses Rel Acoustics S510

Le caisson de basses REL S510 présente une base innovante, remplaçant les pieds par des rails. Cette conception permet de chaîner et de superposer plusieurs caissons pour une puissance et une pression acoustique accrues.

Le caisson de basses REL Acoustics S510 présente une amplification de 500 watts RMS et un haut-parleur de 25 cm de diamètre garantissant une restitution sonore profonde et impactante en home-cinéma, tout en conservant sa musicalité en écoute hi-fi. 2 800 €.

Satisfait bien au-delà de mes attentes. […] Parce que j’ai gagné considérablement en réalisme et donc en émotion, une sensation que je n’ai tout simplement jamais ressentie en écoute hi-fi, mais seulement dans des petites salles de concert avec une superbe acoustique ; j’ai des basses extrêmement profondes sans jamais être agressives ou fatigantes. Extrait de l’avis de Berty, le 18 décembre 2023

Il est clair que ces équipements de hi-fi et de home-cinéma suscitent un enthousiasme unanime chez les passionnés de musique et d’images. Les avis positifs recueillis dans cet article témoignent de la qualité exceptionnelle de ces appareils. La sélection des avis du mois précédent vous attend également, prête à vous guider vers une expérience sonore et visuelle optimale !

