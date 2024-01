CES 2024 : les TV OLED Panasonic mettent le feu !

Deux nouveaux téléviseurs Panasonic OLED Premium s’annoncent pour 2024 : le Panasonic Z95A, décliné en 55” (139 cm) et 65″ (164 cm), ainsi que le Panasonic Z93A proposé en 77″ (195 cm). Toutes deux embarquent l’interface Amazon Fire TV pour accéder à un maximum de services en ligne (streaming, applications, jeux) et remettre le fabricant nippon au niveau de la concurrence. Autre très bonne nouvelle : le gaming 4K 144 Hz est également de la partie !

On connaît désormais les nouveaux téléviseurs OLED Premium Panasonic 2024 : il s’agit des gammes Panasonic Z95A et Panasonic Z93A. Ces nouveaux modèles constituent une petite révolution pour le fabricant nippon qui abandonne son système d’exploitation propriétaire au profit de Fire TV, développé par Amazon. La qualité d’image promet également d’être sublime, pour les films comme pour les jeux vidéo, avec des dalles OLED ultra lumineuses et la prise en charge des jeux vidéo jusqu’en 4K 144 Hz !

Z95A et Z93A : Panasonic met le feu à ses TV !

Les nouveaux fleurons du catalogue 2024 de téléviseurs OLED Panasonic intègrent donc Fire TV, corrigeant ainsi le principal point faible des TV de la marque : my Home Screen, le système d’exploitation propriétaire décrié depuis plusieurs années pour son manque de fonctionnalités. Les TV Panasonic Z95A et Z93A sont désormais au niveau de la concurrence avec davantage de plateformes de streaming accessibles, la compatibilité AirPlay 2 ainsi que le monitoring des objets connectés de la maison.

Les nouveaux téléviseurs Premium Panasonic OLED Z95A et Z93A adoptent désormais le système d’exploitation Fire TV pour offrir un maximum de services connectés et de fonctionnalités.

Panasonic Z95A : OLED Meta 2ᵉ génération

La qualité d’image “cinéma” chère au fabricant est plus que jamais au rendez-vous avec l’intégration de la seconde génération de dalle OLED Meta au cœur des Panasonic 55Z95A et Panasonic 65Z95A. Celle-ci offre davantage de luminosité grâce à une matrice de microlentilles chargées de concentrer et de canaliser la lumière. Ces nouvelles dalles OLED Master Ultimate profitent aussi d’une technologie de contrôle des pixels améliorée, pour une gestion encore plus optimisée de la luminosité et du contraste de l’image. Le modèle Z93A de 77” (195 cm) adopte pour sa part une dalle Master OLED Pro Cinema, sans micro lentilles, mais avec une optimisation renforcée de la luminosité et du contraste.

Dalle OLED Master Ultimate (micro lentilles), Dolby Vision IQ et HDR10+, processeur HCX dernière génération : tout est mis en œuvre pour faire des Panasonic Z95A les meilleures TV OLED 2024.

Le nouveau processeur HCX Pro AI MKII garantit pour sa part une clarté d’image et une précision des couleurs encore améliorées par rapport aux modèles de la gamme Panasonic MZ2000. Comme pour les précédentes générations de téléviseurs OLED Panasonic, l’excellence technologique de Panasonic s’associe aux compétences de calibrage des couleurs de Stefan Sonnenfeld, l’un des meilleurs coloristes hollywoodiens.

Panasonic OLED Z Series : gaming 4K 144 Hz

Si 2023 fut l’année du retour en force de Panasonic sur le terrain des TV gaming, le fabricant nippon compte bien poursuivre sur cette voie en 2024. Adaptés aux consoles et aux PC gaming les plus récents, les ports HDMI 2.1 des Panasonic Z95A et Z93A prennent ainsi en charge les flux jusqu’en 4K 144 Hz VRR, y compris en Dolby Vision Gaming ! Ces TV OLED Panasonic Premium vous assurent donc une expérience de jeu extrêmement rapide et fluide, avec un contraste optimal et une superbe qualité d’image HDR.

Panasonic place l’expérience gaming au cœur de ses priorités pour 2024 avec la prise en charge de la 4K VRR jusqu’à 144 Hz, y compris en Dolby Vision Gaming ! Une aubaine pour les joueurs les plus exigeants.

En prime, ces téléviseurs présentent un temps de latence ultra faible garantissant que chaque action sur la manette est instantanément reflétée à l’écran. Un véritable atout pour prendre le dessus sur ses adversaires. Enfin, l’immersion sonore est également de mise grâce à la technologie 360° Soundscape. Mis au point par Technics, les multiples haut-parleurs intégrés, orientés vers le haut, vers les côtés et vers l’avant, produisent une scène sonore spatiale totalement immersive avec les contenus Dolby Atmos.

Les téléviseurs OLED Panasonic Z95A promettent d’excellentes performances avec une superbe qualité d’image 4K HDR, un son ultra immersif et des performances gaming de premier ordre.

Panasonic est bien décidé à marquer l’année 2024 de son empreinte sur le marché des téléviseurs OLED Premium avec ses nouvelles gammes Panasonic Z95A et Z93A. Outre une superbe qualité d’image cinéma et le son le plus immersif jamais offert par un téléviseur, ces nouvelles TV OLED Panasonic s’annoncent extrêmement performantes pour le gaming et proposent enfin une interface Smart TV à la hauteur de la concurrence.

Suivez toute l’actualité de Son-Vidéo.com sur Google Actualités.