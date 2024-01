Elipson Legacy 3230 : l’enceinte française décroche le prix Hi-Fi Choice Editor’s Choice !

Depuis 1975, le magazine Hi-Fi Choice figure parmi les plus prestigieuses revues spécialisées dans le domaine de l’audio. Avec pour slogan « la passion du son », ce magazine britannique propose de nombreux tests et articles sur les équipements audio les plus performants du marché. Dernièrement, Hi-Fi Choice a été conquis par l’enceinte colonne Elipson Legacy 3230 !

Comprenant l’enceinte compacte Elipson Legacy 3210, l’enceinte colonne Elipson Legacy 3220 et l’enceinte colonne Elipson Legacy 3230, la gamme Elipson Legacy s’inspire de modèles emblématiques de la marque française, comme l’enceinte la Religieuse et l’Elipson 4050. Cette gamme exploite des matériaux modernes et des solutions techniques innovantes, comme les membranes en céramique et le recours à un tweeter AMT.

Dans sa récente édition spéciale Yearbook consacrée aux tests des meilleurs matériels hi-fi, le magazine Hi-Fi Choice a fait l’éloge de l’enceinte colonne Elipson Legacy 3230, fleuron de la marque, en lui décernant le prestigieux prix Hi-Fi Choice Editor’s Choice !

La revue britannique a salué le design de l’enceinte, en affirmant que « la première chose qui nous frappe en voyant cette colonne pour la première fois est qu’elle est extrêmement imposante, élégante et bien conçue compte tenu de son prix. »

Mais ce sont les performances sonores de la 3230 qui ont véritablement impressionné le journaliste. « Plus que toute autre chose, c’est la façon dont la grande Elipson se retire du processus et laisse la musique planter le décor, en dissimulant avec succès les mécanismes de sa reproduction. Il en résulte un son incroyablement ample, sans aucune compression, mais aussi une reproduction d’une précision inouïe des détails les plus subtils. La 3230 offre une image tridimensionnelle, peut atteindre des volumes élevés sans la moindre fatigue, des aigus soyeux jusqu’aux basses stentoriennes, et place l’auditeur au cœur de l’image musicale plutôt qu’à l’extrémité d’une projection. »

Selon Hi-Fi Choice, les enceintes colonnes Elipson 3230 (au centre de l’image) offrent une image tridimensionnelle, des aigus soyeux et des basses puissantes.

Hi-Fi Choice termine son test en affirmant : « Ce que nous avons ici, c’est une enceinte ultime que vous pouvez acheter sans avoir à réhypothéquer la maison et avec laquelle vous pouvez vivre pendant de nombreuses années, sans ressentir le besoin de renouveler votre équipement. »

L’enceinte colonne Elipson Legacy 3230 n’est pas le seul modèle de la gamme Elipson Legacy à avoir été récompensé par la presse spécialisée. En effet, les enceintes compactes Elipson Legacy 3210 ont reçu le label « Highly Recommended » de la part du magazine norvégien L&B Tech Reviews : « Les Elipson Legacy 3210 sont des enceintes précises qui n’ajoutent pas de coloration, sans pour autant être maniaques ou trop analytiques. Le son global est agréable, sans agressivité et légèrement décontracté. »

Par ailleurs, l’enceinte colonne Elipson Legacy 3220 a été saluée par Haute Fidélité et a reçu la distinction Meilleur Achat : « Elle s’accommode avec talent des petites formations instrumentales ou du grand orchestre avec un faste de bon aloi. S’ajoutent une fraîcheur constante et une spontanéité qui emporte l’adhésion. » Une belle reconnaissance pour Elipson et la hi-fi française !

Diapason, Les Numériques, What Hi-Fi?, Trusted Reviews… Retrouvez tout le matériel hi-fi et home-cinéma primé par la presse spécialisée française et internationale avec nos sélections presses sur Son-Vidéo.com.

Suivez toute l’actualité de Son-Vidéo.com sur Google Actualités.