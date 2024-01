Test Dali IO-12 : un son exceptionnel en toutes circonstances

Après les excellents modèles IO-4 et IO-6, le fabricant danois revient avec un casque Bluetooth haut de gamme baptisé Dali IO-12.

Le casque Dali IO-12 est le premier à intégrer la technologie brevetée Soft Magnetic Compound (SMC) garantissant une reproduction exempte de distorsion. Hybride, il promet aussi d’offrir une qualité sonore optimale aux audiophiles à la maison comme en déplacement, grâce au système de réduction de bruit active, au module Bluetooth aptX HD et à une grande autonomie. Affiché à 999 €, saura-t-il rivaliser avec les ténors du marché Focal Bathys ou Mark Levinson N° 5909 ?

Quels sont les accessoires fournis ?

Le casque Bluetooth Dali IO-12 s’accompagne d’une élégante mallette de transport rigide en tissu comprenant des touches de cuir marron assorties au casque. À l’intérieur sont logés les accessoires de câblage comprenant : un câble USB-C de 1,2 m dédié au chargement et à l’audio USB, un câble mini-jack 1,2 m et un second de 3 m, un adaptateur mini-jack stéréo 3,5 mm vers jack 6,35 mm ainsi qu’un adaptateur avion.

Le casque Bluetooth Dali IO-12 est conçu pour s’adapter à une variété de sources grâce aux câbles mini-jack, USB-C et adaptateur (3,5 mm > 6,35 mm et avion) fournis en plus de la mallette de transport rigide.

Prise en main

Le casque néo-rétro confortable

Le casque à réduction de bruit Dali IO-12 arbore un design luxueux avec une qualité de fabrication irréprochable. Les larges coussinets rectangulaires tendent vers un look vintage tandis que les coques rondes en métal irisé et les détails dorés apportent une touche de modernité. Les oreillettes remplaçables, généreusement rembourrées et revêtues de cuir, pivotent de haut en bas et de gauche à droite (180°) pour profiter d’un ajustement idéal.

L’arceau bi-matière – en cuir et caoutchouc doux au toucher – offre un appui léger sur le crâne, répartissant judicieusement les 370 grammes du Dali IO-12. L’ensemble se pare d’une jolie finition “Dark Chocolate” (marron foncé).

Outre le design somptueux et la qualité de construction irréprochable, le casque Dali IO-12 garantit un ajustement précis pour un confort optimal.

Conception audio

Le casque sans fil Dali IO-12 base son architecture sur un transducteur exclusif de 50 mm de diamètre. Il intègre un moteur SMC (Soft Magnetic Compound), directement dérivé de la technologie utilisée dans de nombreuses enceintes de la marque (Epicon, Oberon, Opticon, Epikore). Associée à des cônes en fibre de papier, cette combinaison innovante contribue à réduire l’hystérésis et les distorsions harmoniques. En résulte un son d’une clarté cristalline, caractérisé par une distorsion ultra-faible. Cette conception unique promet une profondeur sonore exceptionnelle, procurant une expérience musicale immersive, riche en détails.

Utilisant des cônes en fibre de papier ainsi que la technologie SMC, les transducteurs du casque Dali IO-12 promettent une écoute d’une grande clarté.

► En savoir plus sur la technologie SMC Le SMC (Soft Magnetic Composite) est un matériau granulaire magnétique enrobé qui offre une combinaison inédite de haute perméabilité magnétique et de conductivité électrique très faible. Le SMC élimine une grande partie des effets de résistance que le fer introduit dans le libre mouvement de la bobine mobile – des effets tels que l’hystérésis, les courants de Foucault et la non-linéarité de la fréquence, qui entraînent une distorsion et une coloration indésirables du son que vous entendez.

Un casque qui se suffit à lui-même

Ces dernières années, les fabricants nous ont habitués à combiner l’arrivée d’un casque avec celle d’une application dédiée. Dali prend le parti de faire totalement confiance en l’acoustique de son casque, le rendant ainsi facile à utiliser sans avoir à télécharger des applications consommatrices de batterie. En cas d’éventuelle mise à jour du Firmware, une application Service sera déployée.

De ce fait, les coques du Dali IO-12 disposent de différents boutons permettant de le prendre complètement en main. La zone centrale de la coque droite est cliquable. Elle permet de gérer la lecture (lecture/pause, piste suivante/précédente), tandis que les extrémités (haut et bas) de l’anneau extérieur assurent le contrôle de volume.

La lecture de la musique, les modes ANC ainsi que les modes HiFi et Bass du casque Dali IO-12 se gèrent à l’aide des différents boutons implantés sur la coque droite.

En plus du bouton de mise sous tension, deux autres permettent de basculer entre les différents modes de réduction de bruit (ANC On, Off ou Transparency) et d’appliquer deux réglages sonores. On peut ainsi basculer entre le mode Bass ou Hifi, pour une signature sonore plus adaptée aux préférences de chacun ou au style de musique écouté.

Bien pratiques, des indications vocales sont de la partie de sorte à se passer d’application. En plus d’être affiché sur le téléphone, le pourcentage de batterie est énoncé à l’allumage, la connexion à un module Bluetooth et le passage d’un mode à un autre (ANC ou HiFi/Bass) sont aussi indiqués. On regrette toutefois l’absence d’une application pour donner accès à un égaliseur personnalisable et au réglage par pallier de la réduction de bruit active.

Options de connectivité : avec ou sans fil

Pour utiliser le casque Dali IO-12, trois options s’offrent à vous. Dans un premier temps, il est possible de l’associer en filaire à différentes sources. Sa prise mini-jack 3,5 mm sur l’oreillette gauche permet d’y connecter l’un des deux câbles mini-jack inclus (1,2 m ou 3 m). L’adaptateur jack 6,35 mm permet d’étendre encore le nombre de sources compatibles (platine CD, ampli hi-fi stéréo…).

Notez que ce casque s’utilise également en mode filaire passif, c’est-à-dire qu’il fonctionne comme un casque hi-fi classique lorsqu’il est éteint et connecté à la source en mini-jack. Le filtre passif interne garantit la même qualité sonore et les mêmes performances que lorsqu’il utilise le filtrage DSP en mode actif.

Très pratique, le casque hi-fi Dali IO-12 s’utilise en mini-jack, même lorsqu’il est éteint.

Le port USB-C intégré est nécessaire pour la recharge et il permet ainsi de profiter de la fonction de DAC USB. Dans ce cas, l’audio peut être écouté avec une qualité Hi-Res allant jusqu’à 24 bits/96 kHz (supérieure à la qualité CD).

Enfin, le casque Dali IO-12 adopte un module Bluetooth 5.2 prenant en charge les codecs aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC et SBC. La connexion sans fil se révèle alors très stable. Il est par ailleurs compatible Multipoint pour s’associer à deux appareils simultanément. Son autonomie atteignant jusqu’à 35 heures de lecture continue permet d’écouter de la musique tout au long de la journée en toute sérénité lors de longs trajets.

Spécifications clés

Transducteurs : cône en fibre de papier de 50 mm, aimants SMC

Réponse en fréquence (mode passif) : de 10 Hz à 48 kHz

Impédance (mode passif) : 25 ohms

Codecs Bluetooth (5.2) : SBC, AAC, aptX HD, aptX Adaptive

Connectivité : mini-jack 3,5 mm, USB-C

Autonomie : 35 heures

Poids : 370 g

Mise en œuvre

Pour tester le casque sans fil Dali IO-12 dans les meilleures conditions, nous l’avons associé à un smartphone, en liaison filaire ainsi qu’en Bluetooth aptX, et à l’ampli casque de bureau FiiO R7. Les écoutes ont été faites à partir de musiques Hi-Res streamées depuis Qobuz.

Aussi à l’aise en filaire qu’en Bluetooth, le casque Dali IO-12 peut s’associer à différentes sources telles qu’un smartphone, un baladeur, un DAC ou un ampli casque.

Nos impressions

Qualité audio

À l’écoute, le casque Dali IO-12 se distingue par l’amplitude de la scène sonore. Il révèle un nombre de détails remarquables et une reproduction énergique du son. Chaque instrument trouve parfaitement sa place et il suffit de fermer les yeux pour s’imaginer les artistes jouer devant nous.

Sur le morceau Only The Lonely, la voix de Tierney Sutton est réaliste et parfaitement mise en avant. Chaque instrument est naturellement éloigné, offrant une sensation de profondeur très agréable. La scène sonore s’étend bien au-delà des oreillettes, permettant à l’orchestre d’occuper toute la largeur.

Le casque Dali IO-12 brille par sa clarté et par la largeur de la scène sonore reproduite par chaque oreillette.

Sur le titre bad guy de Billie Eilish, les basses sont parfaitement restituées. Pour davantage de punch, notamment à bas volume, le mode “Bass” renforce les graves. Ces derniers deviennent plus charnus tout en restant naturels. La voix de la chanteuse profite d’une grande clarté.

Les effets de Breathe (In The Air) des Pink Floyd sont également bien contrôlés. Le casque Dali IO-12 brille par la restitution des détails et sa clarté dans les aigus. Connecté en USB-C, le casque dévoile un niveau supplémentaire de précision, de clarté et d’aération. Nous avons toutefois trouvé l’équilibre global meilleur en Bluetooth avec des basses mieux maîtrisées.

Qualité de l’ANC

La réduction de bruit active se révèle très efficace. Dans un open space, les bruits de clavier, de souris et les discussions avoisinantes sont correctement masquées. Lorsque l’on se promène en ville, les bruits de la circulation restent légèrement audibles. Même si la suppression de bruit active laisse filtrer certains bruits externes, elle œuvre suffisamment pour entendre correctement la musique ou le podcast en cours, sans détériorer la qualité.

Outre l’excellente musicalité, le casque Dali IO-12 est capable de bloquer efficacement les bruits environnants grâce à son isolation passive et à la réduction de bruit active.

Dali IO-12 VS Focal Bathys

Le casque Bluetooth Dali IO-12 présente une signature légèrement plus chaleureuse que le Focal Bathys.

Du point de vue sonore, les deux casques démontrent une clarté impressionnante et une capacité à révéler des détails subtils lors de l’écoute. Le modèle français affiche des basses plus impactantes, tandis que le Dali présente une signature sonore plus chaleureuse avec des basses plus rondes. Grâce à son égaliseur, la personnalisation du rendu sonore est plus approfondie sur le Focal Bathys par rapport aux fonctions Bass ou HiFi du Dali IO-12. Notez également que la fonction DAC USB se veut plus performante chez Focal qui promet de gagner non seulement en clarté, mais aussi en définition et en dynamique. Enfin, outre son meilleur confort de port, le Dali peut être utilisé même lorsque la batterie est déchargée, une fonctionnalité absente sur le Focal.

Lire le test du casque Focal Bathys par François

Dali IO-12 VS Mark Levinson N° 5909

Le casque Mark Levinson N° 5909 se distingue par la prise en charge du codec LDAC en plus de l’aptX Adaptive, élargissant ainsi les options de connectivité sans fil. Sur le plan acoustique, les deux casques partagent une belle clarté, offrant un niveau de détails et une spatialisation similaires. Le Mark Levinson N° 5909 présente un rendu plus analytique et neutre, tandis que le Dali IO-12 montre un peu plus de chaleur et de personnalité. Par ailleurs, le modèle américain profite d’une application de contrôle, comprenant un égaliseur, un avantage distinct pour ceux qui recherchent un ajustement précis des paramètres audio.

À qui s’adresse le casque Dali IO-12 ?

Le casque Dali IO-12 se destine aux amateurs de musique Hi-Res qui recherchent une qualité de son élevée, même en déplacement. Sa réduction de bruit efficace, sa longue autonomie et son design confortable en font un choix privilégié pour les audiophiles voyageurs. De plus, l’absence d’application rend son utilisation des plus intuitives.

Idéal pour tout voyageur audiophile, le casque Dali IO-12 allie qualité sonore Hi-Res, réduction de bruit efficace et conception confortable.

En quelques mots…

Le Dali IO-12 se présente comme l’un des meilleurs casques sans fil que nous ayons eu l’occasion d’écouter, offrant une qualité sonore qui le rapproche davantage d’un casque hi-fi haut de gamme. Malgré le manque d’application dédiée avec EQ et ANC ajustable, le casque se démarque par une personnalité sonore affirmée, suffisamment robuste pour se suffire à lui-même. Avec une connectivité étendue et une réduction de bruit active performante, le casque Dali IO-12 s’utilise aussi bien dans le confort de son canapé que dans la rue ou les transports en commun.

Si le prix peut sembler élevé, il est essentiel de le considérer comme un remarquable casque Bluetooth à réduction de bruit, mais également comme un excellent casque hi-fi produit par un des plus grands fabricants européens.

Nous avons aimé

La richesse et l’équilibre sonore

Le confort de port

Le mode passif

La prise en main intuitive

Nous aurions aimé

La présence d’une application (EQ, ANC ajustable)

Des meilleures basses en DAC USB

Suivez toute l’actualité de Son-Vidéo.com sur Google Actualités.