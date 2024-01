Soldes 2024 : les meilleures offres gaming sur Son-Video.com

Les soldes d’hiver sur le rayon gaming Son-Vidéo.com sont là ! Jusqu’au 6 février, profitez de cette occasion pour optimiser votre expérience de jeu à des prix exceptionnels sur les jeux vidéo, écrans ou micro-casques.

iiyama G-MASTER GB3467WQSU-B5 Red Eagle (34” / 86,4 cm) : 359 € au lieu de 379 €

Le moniteur gamer iiyama GB3467WQSU-B5 dispose d’une dalle VA incurvée, offrant une définition UWQHD. Il peut atteindre une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, pour des jeux toujours fluides.

L’écran gaming iiyama GB3467WQSU-B5, issu de la gamme Red Eagle, offre une définition UWQHD de 3440 x 1440 pixels sur une diagonale de 34” (86,4 cm). Doté d’une dalle VA incurvée, il propose un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz et prend en charge la technologie AMD FreeSync Premium pour une réactivité optimale. Réglable en hauteur et inclinable, il assure un confort personnalisé. Sa connectique complète comprend deux DisplayPort 1.4, deux HDMI 2.0, un hub USB 3.0 de 4 ports, et une prise casque. Les fonctionnalités telles que le réducteur de lumière bleue, le Flicker Free LED et la prise en charge du HDR contribuent à une expérience de jeu immersive et confortable.

« Excellent, très bon écran, format 16/10, très bien pour le jeux ou film. » ⭐⭐⭐⭐⭐

Avis partagé par CookieFat

LG Ultragear 27GP850P-B (27” / 68,5 cm) : 289 € au lieu de 349 €

L’écran gaming LG 27GP850P-B est équipé d’une dalle Nano IPS, offrant une certification VESA DisplayHDR 400. Sa définition QHD permet d’afficher des graphismes détaillés.

Le moniteur gamer LG 27GP850P-B, doté d’une diagonale de 27” (68,5 cm) et d’une définition QHD de 2560 x 1440 pixels, est équipé d’une dalle Nano IPS, offrant une réactivité exceptionnelle avec un temps de réponse de 1 ms. Certifié VESA DisplayHDR 400, il assure des images lumineuses et bien contrastées, avec une large gamme colorimétrique pour une expérience de jeu immersive. Compatible avec les technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium, il garantit une fluidité optimale sans déchirure ni saccade. Son design ergonomique permet des ajustements en hauteur, en inclinaison et en pivotement. Sa connectique complète comprend deux HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, un hub USB 3.0, et une prise casque. Un écran idéal pour les joueurs exigeants, offrant une qualité d’image exceptionnelle et une grande polyvalence.

« Du 27 pouces LG UltraGear 180hz en display port avec réglage jeu dans le menu ! Dalle nano IPS ultra superbe, couleur magnifique après un petit réglage. Ultra rapide 1 ms. Que dire de plus un must have. » ⭐⭐⭐⭐⭐

Avis partagé par Williamrick

LG Ultrafine 27UP850NP-W (27” / 68,5 cm) : 299 € au lieu de 349 €

Avec un Gamut Couleur DCI-P3 à 95 %, le moniteur LG Ultrafine 27UP850NP-W offre une large plage colorimétrique. Il peut afficher les contenus 4K HDR, avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Le moniteur LG Ultrafine 27UP850NP-W est un écran 4K UHD de 27” (68,5 cm), offrant une expérience visuelle immersive. Doté d’une dalle IPS mate de 27” (68 cm), il assure une définition de 3840 x 2160 pixels avec une certification VESA DisplayHDR 400, garantissant une large plage colorimétrique, notamment 95 % de l’espace DCI-P3. La réactivité est optimisée par un temps de réponse de 5 ms (GtG) et la technologie AMD FreeSync, idéale pour les jeux vidéo. La connectivité complète comprend deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort, un port USB-C, ainsi qu’une fonction HUB USB 3.0 avec deux ports, offrant polyvalence et praticité. L’écran propose également une ergonomie avancée avec ajustement en hauteur, inclinaison, et rotation. Sa conception élégante, le cadre noir et le dos blanc, associés à des fonctionnalités comme le mode DAS, True Color Pro, et Flicker Safe, en font un choix polyvalent pour les créations graphiques, les jeux et le visionnage de contenus en UHD 4K HDR.

AOC Gaming Q27G2E/BK (27” / 68,5 cm) : 179,90 € au lieu de 199,90 €

Disposant d’une dalle VA, le moniteur gamer AOC Q27G2E/BK offre une définition Quad HD. Il peut atteindre une fréquence de rafraîchissement de 155 Hz et prend en charge l’AMD FreeSync Premium.

L’écran gaming AOC Q27G2E/BK offre une qualité d’affichage exceptionnelle avec sa définition Quad HD (2560 x 1440 pixels) sur une dalle VA de 27” (68,5 cm). Doté d’une fréquence de rafraîchissement de 155 Hz et d’un temps de réponse de 1 ms, il garantit une expérience de jeu fluide, soutenue par la compatibilité FreeSync Premium et la possibilité d’atteindre 155 images par seconde en font un choix idéal pour les jeux compétitifs. L’esthétique du cadre fin, la possibilité d’inclinaison, et l’application G-Menu pour des réglages personnalisés ajoutent à son attrait. Avec une connectivité complète comprenant deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2, et une sortie casque, cet écran offre un excellent rapport qualité-prix pour les joueurs recherchant performance et polyvalence.

Sony Pulse 3D : 89 € au lieu de 99 €

Le casque gaming Sony Pulse 3D offre une expérience sonore 3D sans fil pendant 12 heures. Son design est assorti à la PlayStation 5 et la connectivité est facilitée par le dongle USB fourni.

Le casque sans fil Sony Pulse 3D offre une expérience audio immersive tridimensionnelle. Doté d’une connectivité sans fil 2,4 GHz, il assure une liberté de mouvement jusqu’à 10 mètres. La batterie rechargeable offre jusqu’à 12 heures de jeu sans fil. Le design élégant s’harmonise avec la console PS5 Slim et la manette DualSense. L’adaptateur USB permet une connexion sans fil sur PS5, PS4, ainsi que sur les ordinateurs Windows et macOS. Ce casque prend aussi en charge le protocole Tempest 3D Audiotech, offrant un son directionnel pour une immersion totale. Il dispose de deux microphones avec suppression du bruit ambiant et de commandes intuitives sur l’oreillette. Un choix idéal pour une expérience audio de qualité sur les consoles PlayStation.

