CES 2024 : Hisense impressionne par sa maîtrise technologique !

Hisense dévoile de nombreuses innovations au CES 2024 : laser TV 4K compact, laser TV 8K à écran sonore, technologie exclusive d’amélioration du contraste, nouveaux écrans de projection antireflet. La marque a aussi dévoilé ses TV Mini LED dernière génération, avec écran TV XXL et technologie Dolby Atmos FlexConnect, des TV Lifestyle ainsi que le nouveau vidéoprojecteur Hisense C1 Pro.

Parmi les nombreuses nouveautés présentées par Hisense au CES 2024, les TV Mini LED Hisense ULED figurent en bonne place.

Hisense est leader mondial sur le marché des Laser TV, ces vidéoprojecteurs ultra courte focale accompagnés d’un très grand écran antireflet dédié. Le fabricant doit son succès à ses constantes innovations technologiques, comme en témoignent les récentes annonces faites au CES. Hisense propose également un large choix de téléviseurs à son catalogue, avec une prédilection pour les technologies QLED et Mini LED. Il ambitionne aussi de peser sur le marché de la vidéoprojection classique avec des vidéoprojecteurs connectés comme le Hisense C1 et le tout nouveau Hisense C1 Pro. Quelles sont les principales annonces faites par le fabricant chinois au CES 2024 ? En voici un résumé.

Hisense 8K Sonic Laser TV

Présenté en exclusivité mondiale au CES 2024, le Hisense 8K Sonic Laser TV est le premier Laser TV 8K livré avec un écran sonore compatible Dolby Atmos.

Le laser TV 8K Hisense présenté l’année dernière au CES puis à l’IFA évolue ! Le Hisense 8K Sonic Laser TV est ainsi le premier laser TV 8K assorti d’un écran sonore de 3,4 ㎡. En plus de projeter une superbe image ultra haute définition 8K de 33 millions de pixels extrêmement réaliste, ce laser TV s’équipe du plus grand écran sonore au monde. C’est ainsi toute la toile de projection d’une surface de 3,4 ㎡ qui vibre, telle une membrane de haut-parleur, pour diffuser le son dans toute la pièce. Les effets sonores sont localisés avec précision, créant une parfaite osmose entre l’image et la bande son. Les spectateurs profitent ainsi d’une expérience cinématographique extrêmement immersive.

Laser TV 4K ultra compact

Hisense a fait la démonstration de son Laser TV le plus compact, capable de projeter une très grande image de 88”/2,23 m de diagonale.

Au CES 2024, Hisense présentait également le plus petit laser TV 4K de son catalogue, avec un projecteur ultra courte focale 70 % plus petit que le tout premier modèle du fabricant. Ce dernier présente en effet le même encombrement qu’un ordinateur portable de 14 pouces et ne pèse que 7,5 kg. Malgré sa taille réduite, il dispose d’une luminosité suffisante pour projeter une très grande image sur son écran dédié de 88 pouces (2,23 m) de diagonale. Doté de la technologie de rejet de la lumière ambiante (ALR), cet écran ultra mince (1,57 cm d’épaisseur) laisse un maximum de place à l’image grâce à son cadre fin de moins d’un centimètre.

Dynamic Light Steering

Obtenir un contraste élevé en vidéoprojection est un véritable défi que la technologie Dynamic Light Steering présentée par Hisense entend bien relever. S’appuyant sur la technologie Barco Bright, celle-ci module en temps réel la répartition du flux lumineux en fonction du contenu vidéo. La lumière est efficacement détournée des zones sombres de l’image pour être concentrée sur les parties les plus lumineuses. Selon le fabricant, cette nouvelle technologie permet de réduire de 50 % la luminosité sur les parties sombres de l’image et d’augmenter de 500 % celle des scènes lumineuses. Hisense annonce ainsi un niveau de contraste 10 fois supérieur par rapport aux laser TV traditionnels. Promettant une luminosité et un contraste élevés tout en préservant une large gamme de couleurs, la technologie Dynamic Light Steering avec Barco Bright pourrait bien révolutionner le monde des vidéoprojecteurs 4K HDR domestiques.

Laser TV avec écran enroulable

Hisense présentait un Laser TV très discret avec un écran antireflet enroulable qui se replie dans son meuble dédié lorsque le vidéoprojecteur s’éteint.

Les laser TV présentent le même problème esthétique que les téléviseurs classiques lorsqu’ils sont éteints : on se retrouve avec un grand écran noir au milieu du salon. Pour répondre à cette problématique, on peut faire comme LG avec sa nouvelle TV OLED transparente, ou bien choisir d’enrouler la toile de l’écran dans un meuble dédié comme le propose Hisense. L’écran se déploie et s’enroule à la demande pour chaque séance de visionnage, libérant l’espace une fois le film terminé.

Ultra Black Screen Laser TV : écrans ALR à très haut contraste

Le nouvel écran de projection antireflet Hisense Ultra Black Screen est conçu pour réduire au maximum la pollution lumineuse et maximiser le contraste de l’image projetée.

Un laser TV, c’est un vidéoprojecteur ultra courte focale, mais c’est aussi un écran de projection conçu pour optimiser la luminosité et le contraste de l’image, y compris en pleine journée. Dotée d’une solide expérience dans la conception des écrans de projection antireflet, Hisense annonce ainsi une nouvelle technologie d’écran censée offrir des niveaux de contraste très élevés. Ces derniers adoptent une structure micro-nano spécialement conçue pour offrir un taux de rejet de la lumière ambiante de 94 %, le meilleur du secteur. Avec une amélioration de 50 % de l’exploitation de la lumière issue du vidéoprojecteur, ce nouvel écran surpasse les écrans ALR existants, avec un contraste jusqu’à trois fois supérieur.

Vidéoprojecteur 4K HDR Hisense C1 Pro

Aperçu sur le stand Hisense de l’IFA l’année passée, le Hisense C1 pro reprend l’architecture du Hisence C1 avec davantage de luminosité et un espace colorimétrique légèrement accru.

Version plus musclée du Hisense C1, le vidéoprojecteur laser 4K TriChroma Hisense C1Pro couvre 110 % de l’espace couleurs BT.2020. Offrant une luminosité de 2 300 lumens et un rapport de contraste de 1 700:1, ce Hisense C1Pro projette des images encore plus intenses et détaillées avec des couleurs riches et naturelles. On retrouve le système de réglage automatique AutoMagic qui ajuste la géométrie de l’image dès la mise sous tension.

Le Hisense C1Pro dispose également de la technologie Smart Edge Blending, une fonction que nous avions pu découvrir sur le stand du Samsung The FreeStyle Gen2 lors de l’IFA 2023. Cette technologie permet d’utiliser deux vidéoprojecteurs pour obtenir une image ultra-large au format 21:9. Il est même envisageable d’ajouter davantage de projecteurs pour obtenir une image encore plus grande et offrir aux spectateurs une immersion ultime. Comme sur le Hisense C1, la section audio est signée JBL et prend en charge le Dolby Atmos et le DTS pour offrir une expérience home-cinéma complète et immersive, même en déplacement.

TV Hisense ULED X, Dolby Atmos Flex Connect

Fleuron de la gamme de téléviseurs QLED Mini LED du fabricant chinois, la gamme Hisense ULED X offre un niveau de luminosité et de contraste exceptionnel.

Cette année encore, le fabricant chinois fait la part belle à la technologie Mini LED pour ses téléviseurs Premium Hisense ULED X. Après l’annonce du très grand téléviseur Hisense 110UX de 110”/2,89 m de diagonale, Hisense présente les téléviseurs mini LED Hisense 98UX et Hisense 75UX. Offrant une luminosité maximale de 3 000 nits, le premier gère le rétroéclairage sur plus de 10 000 zones, garantissant un contrôle précis de la lumière et un contraste optimal. Le second adopte un profil ultra fin (moins de 14 millimètres d’épaisseur) et propose 5 000 zones de gradation lumineuses.

Comme chez la concurrence, les téléviseurs Hisense embarquent un processeur dopé à l’intelligence artificielle pour sublimer la qualité d’image et de son.

Le nouveau processeur Hisense Hi-View Engine X, dopé à l’intelligence artificielle, combiné au capteur de luminosité Ambient Light Sensing PRO assure une superbe qualité d’image en toutes circonstances, quelles que soient les conditions d’éclairage ambiant. Les joueurs seront également heureux d’apprendre que ces téléviseurs sont compatibles 4K jusqu’à 144 Hz, avec prise en charge du VRR et de l’ALLM.

Enfin, ces deux superbes téléviseurs Hisense 98UX et Hisense 75UX disposent d’un système audio multicanal compatible Dolby Atmos et prennent en charge la nouvelle technologie surround sans fil Dolby Atmos Flex Connect, développée à l’origine par Dolby et TCL. Il est donc possible de coupler des haut-parleurs sans fil avec le système audio du téléviseur pour obtenir une expérience Dolby Atmos immersive, quelle que soit la disposition de la pièce, sans aucun câble entre les enceintes et la TV.

TV Hisense ULED U6N, U7N et U8N

Les nouvelles gammes de téléviseurs Hisense U6N, Hisense U7N et Hisense U8N se déclinent de 55 à 85 pouces, et même 100 pouces pour les U8N. Elles embarquent Google TV, sont compatibles Dolby Vision et IMAX Enhanced, proposent le mode Filmmaker et profitent d’une luminosité maximale pouvant atteindre jusqu’à 3 000 nits.

De plus, ces TV gèrent la 4K jusqu’à une fréquence de 144 Hz et prennent en charge les fonctions ALLM, G-Sync Compatible, Freesync Premium Pro et Dolby Gaming. Ces gammes Hisense ULED 2024 constituent ainsi une excellente opportunité pour les joueurs de profiter d’un gameplay ultra fluide et réactif, avec en prime une très belle qualité d’image.

Les séries Hisense U7N et U8N profitent par ailleurs d’un traitement vidéo de qualité supérieure grâce au processeur Hi-View Engine PRO. Celui-ci s’appuie sur l’IA pour améliorer l’affichage de l’image, avec notamment la détection des visages à l’écran, optimiser la richesse des détails et améliorer le rendu HDR.

Le prix et la disponibilité de ces gammes seront annoncés ultérieurement par le fabricant.

Les amateurs de très grandes images se régaleront avec le Hisense 100U76N de 2,54 m de diagonale, que le fabricant souhaitent proposer à un prix canon !

Notez que Hisense propose également un modèle ULED U76N de 100 pouces de diagonale (2,5 m) qu’il souhaite proposer à un prix très compétitif. Certifié IMAX Enhanced, il dispose lui aussi d’un écran compatible 4K 144Hz pour le gaming. La disponibilité et le tarif seront annoncés prochainement par le fabricant.

TV Lifestyle Hisense

Avec sa gamme Hisense Canvas TV, le fabricant chinois vient ouvertement chasser sur le terrain des TV Lifestyle Samsung The Frame.

Les TV Lifestyle ne sont plus l’apanage de Samsung et LG. Il faudra désormais compter avec la nouvelle gamme Hisense Canvas TV présentée au CES 2024. À l’instar des TV Samsung The Frame, les Hisense Canvas TV se parent de cadres personnalisables en différentes finitions et s’équipent d’un support mural qui plaque l’écran au mur tel un tableau. Le téléviseur s’intègre alors sans effort dans n’importe quel espace de vie et peut être mis à profit pour exposer des œuvres d’art, visionner ses programmes TV préférés ou afficher ses photos de famille, tel un cadre qui se fond discrètement dans l’arrière-plan.

La gamme Hisense Canvas TV devrait se décliner en trois tailles d’image : un modèle de 55”/139 cm commercialisé à environ 1 100 €, un modèle de 65”/164 cm commercialisé environ 1 300 € et un modèle 75”/189 cm vendu environ 1 500 €.

Bien décidé à se faire une place de choix sur le marché mondial des laser TV, de la vidéoprojection et des téléviseurs Premium, Hisense profite du CES 2024 pour faire étalage de son savoir-faire et montrer les muscles à la concurrence. Le fabricant devrait dévoiler d’ici peu la disponibilité et les prix de ventes des différents appareils présentés dans cet article.

