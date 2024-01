Soldes 2024 : les meilleures offres sur les casques et baladeurs

Les soldes d’hiver 2024 continuent de s’embellir sur Son-Vidéo.com, avec notamment des réductions exceptionnelles sur les casques et baladeurs phares du moment. Découvrez une sélection de bons plans immanquables pour optimiser votre système hi-fi, que ce soit chez vous ou en déplacement.

Casque hi-fi Koss Porta Pro Original : 39 € au lieu de 49,99 €

Profitez des soldes sur Son-Vidéo.com pour vous procurer le Koss PortaPro, un casque d’une légèreté remarquable, ouvert et nomade qui se fait oublier au profit de votre musique préférée.

Cette sélection des meilleures offres 2024 débute avec le casque Koss PortaPro, un modèle semi-ouvert au poids plume. Conçu pour offrir un confort optimal, ce casque dispose d’oreillettes multi-pivotantes, de coussinets en mousse et d’un système ingénieux d’ajustement de la pression. Ses transducteurs dynamiques assurent quant à eux une restitution sonore naturelle et claire pour profiter pleinement de la musique.

Si vous êtes à la recherche d’un casque bon marché et sans fioritures qui vous permet d’aller au cœur de la musique tout en passant un bon moment, nous recommandons vivement le Koss Porta Pro. What Hi-Fi? – 5 étoiles

Casque hi-fi Focal Elegia : 449 € au lieu de 489 €

Le casque fermé Focal Elegia adopte les transducteurs de type M de la marque française, à dôme en aluminium et magnésium (Alu/Mg), qui équipent également le casque haut de gamme Focal Utopia.

Parmi les offres à ne pas manquer en ce début d’année 2024, on retrouve l’excellent casque hi-fi Focal Elegia. Salué par la presse spécialisée et plébiscité par les utilisateurs de Son-Vidéo.com, ce casque tricolore affiche une note impressionnante de 4,7/5, basée sur plus de 90 avis. Et pour cause, ce dernier embarque des transducteurs Focal de type M, à dôme en aluminium et magnésium (Alu/Mg) assurant une reproduction fidèle des enregistrements. De plus, ce modèle circum-aural se révèle très agréable à porter, même pendant de longues sessions d’écoute.

Le son est exceptionnel. On le compare volontiers à l’Elear ou au Clear. Je le préfère à ces deux casques. Il est beaucoup plus équilibré tonalement que l’Elear, il est aussi transparent que le Clear, mais a des timbres plus charnus, avec plus de matière. Il me rappelle l’Utopia dont il a quelques traits remarquables : vélocité, dynamique, richesse des timbres, image sonore réaliste (pas de largeur exagérée par exemple), transparence, précision. Extrait de l’avis de casquophile

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Casque hi-fi Focal Clear MG : 999 € au lieu de 1 389 €

En plus d’afficher de hautes performances sonores, le casque hi-fi Focal Clear MG présente un design somptueux et confortable.

Autre offre incontournable chez le fabricant français : le casque Focal Clear MG. Proposé sous la barre des 1000 €, ce dernier reprend les éléments clé du Focal Clear, mais s’en démarque par un design entièrement repensé et des transducteurs en magnésium qui garantissent une restitution sonore plus dynamique et détaillée. Ce casque ouvert promet de transporter l’auditeur au cœur de chaque note avec une clarté remarquable !

Testé sur tous les styles musicaux que j’écoute (rock, jazz, metal, pop, electro, hip-hop…) : je n’ai pour l’instant jamais pu le prendre en défaut, tout lui va tant que les enregistrements sont bons, d’ailleurs même les mauvais restent écoutables ce qui est très appréciable et pas toujours le cas sur un casque de cette gamme. En résumé : c’est chaud, puissant, organique, vivant, précis, mais sans être chirurgical, bref l’équilibre tonal proche de la perfection pour mes oreilles. Extrait de l’avis de Tomduc

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Baladeur audiophile FiiO M11 Plus ESS : 599 € au lieu de 749,00 €

Doté du système d’exploitation Android, le FiiO M11 Plus II propose l’accès aux services de streaming, ainsi que la diffusion Bluetooth et AirPlay, pour une expérience complète et polyvalente.

Le baladeur audiophile FiiO M11 Plus II, fleuron de la gamme FiiO, profite d’une belle réduction. Ce dernier garantit une lecture optimale des musiques Hi-Res et une amplification idéale pour la majorité des casques. Il embarque pour cela un double DAC ESS ES9068AS, compatible avec les flux PCM jusqu’à 32 bits / 768 kHz, ainsi que les fichiers DSD 512 et MQA. L’amplification THX limite la distorsion, offrant un son d’une neutralité remarquable.

Je découvre avec plaisir une très belle qualité de son. Le Fiio M11 Plus est compact (l’épaisseur de deux tél portables) et complète avantageusement un système HiFi. La musique tourne en boucle depuis cet achat. Extrait de l’avis de flamengo

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Baladeur audiophile FiiO M15S : 849 € au lieu de 990 €

Doté d’un DAC à 8 canaux de grande puissance, le baladeur FiiO M15S garantit une reproduction optimale des musiques jusqu’à 32 bits / 768 kHz et des fichiers DSD et MQA.

Autre modèle phare de la marque, le baladeur audiophile FiiO M15S représente une solution complète dédiée à la lecture de fichiers stockés sur micro SD, en streaming réseau, ou via des services de musique en ligne tels que Qobuz, Tidal, Amazon Music et Spotify. Il profite d’un DAC ES9038Pro à 8 canaux permettant la lecture de titres PCM jusqu’en 32 bits et le décodage natif des fichiers DSD. Conçu pour offrir une restitution de haute qualité avec les casques filaires et Bluetooth, il intègre un émetteur et récepteur compatible LDAC, aptX HD et aptX.

Le FiiO M15s se situe à mi-chemin entre un baladeur de référence absolument irréprochable et un baladeur agréable à écouter au quotidien. Le son est parfaitement équilibré, avec une grande puissance et une grande dynamique, mais il n’apporte jamais de coloration à ce que vous écoutez. Il est propre et percutant, et vous permet d’entendre tous les détails que vous souhaitez, sans paraître clinique. HiFi Pig – 5 Hearts

