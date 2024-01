La JBL Authentics 500 récompensée au CES 2024

Alors que le CES 2024 de Las Vegas bat son plein, JBL se distingue grâce à sa nouvelle enceinte connectée JBL Authentics 500. Cette dernière remporte le prix “Best of Innovation”.

À travers l’enceinte connectée JBL Authentics 500, c’est l’ensemble de la nouvelle gamme d’enceintes connectées JBL Authentics qui est récompensée au CES 2024. En effet, ce modèle, qui coiffe la série, se voit couronné par le prix “Best of Innovation” du salon américain. Dans le même temps, les modèles JBL Authentics 200 et JBL Authentics 300 sont également couronnés d’un “Innovation Awards”.

Ce prix récompense à la fois le design vintage réussi de l’enceinte qui rend hommage aux années 70, mais également la possibilité d’utiliser simultanément deux assistants vocaux pour la première fois. Enfin, la compatibilité avec le format Dolby Atmos de l’enceinte connectée JBL Authentics 500 a également conquis le jury.

Deux nouveautés annoncées au CES

« Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance exceptionnelle de la part du jury du CES, et en particulier le prix « Best of Innovation » pour la JBL Authentics 500. Durant la dernière décennie, nos concepteurs, ingénieurs et chefs de produits ont véritablement démontré un niveau d’excellence qui va au-delà de l’ordinaire. Leur passion et leur engagement confirment notre réputation au sein de l’industrie en tant que nom synonyme d’innovation en matière de conception et de performances audio », s’est félicité Dave Rogers, président de la division Lifestyle de HARMAN, la maison mère de JBL.

Au CES 2024, la gamme JBL Authentics a obtenu plusieurs prix qui récompensent l’innovation portée par la série, à commencer par l’utilisation simultanée des commandes vocales Alexa et Google Assistant.

JBL a également profité du CES de Las Vegas pour annoncer la future sortie de deux nouvelles enceintes de soirée baptisées JBL PartyBox Club 120 et JBL PartyBox Stage 320. Ces dernières devraient étoffer la gamme JBL PartyBox, véritable référence en matière d’enceinte pour faire la fête. En 2024, JBL compte bien continuer de surprendre les mélomanes.

