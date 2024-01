Test Ruark Audio R410 : l’enceinte connectée la plus complète du marché ?

Enceinte connectée haut de gamme, la Ruark Audio R410 s’impose comme un modèle ultra-polyvalent. Son élégance se mêle à sa capacité d’adaptation pour répondre avec aisance à toutes les situations. Ce modèle résidentiel proposé à 1490 € est-il le plus complet du marché ?

L’enceinte connectée Ruark Audio R410 succède à la très appréciée Ruark Audio R5. Dotée de contrôleurs Bluetooth aptX HD et WiFi, elle se montre aussi à l’aise avec la musique dématérialisée que physique via sa connectique autorisant le raccordement à une platine vinyle ou un lecteur CD. Elle intègre également un puissant système d’amplification de 120 watts et une riche connectique pour remplacer une barre de son.

Les accessoires inclus avec la Ruark Audio R410

L’enceinte connectée Ruark Audio R410 est livrée parfaitement protégée dans un large carton. On y trouve son cordon d’alimentation ainsi que sa télécommande Bluetooth. Très pratique, celle-ci permet le contrôle à distance de l’appareil. Un câble USB-C vers USB-C permettant de recharger la télécommande est également de la partie.

L’enceinte connectée Ruark Audio R410 est livrée avec sa télécommande Bluetooth.

Présentation de la Ruark Audio R410

Design

L’enceinte connectée Ruark Audio R410 prend place dans un élégant châssis en métal. À l’avant, un panneau en lamelles de bois offre un joli contraste des matières. C’est au sein de cette structure en bois que l’écran de contrôle prend place. Dommage cependant que ce dernier ne soit pas tactile.

Compte tenu de sa haute puissance de sortie, l’enceinte connectée Ruark Audio R410 n’est pas excessivement massive. Son format en largeur autorise son installation sur un meuble TV pour l’utiliser comme barre de son par exemple. À condition toutefois que l’écran du téléviseur soit suffisamment haut pour ne pas être masqué, puisque cette enceinte mesure tout de même 15 cm de hauteur.

L’enceinte connectée Ruark Audio R410 se pare d’un joli mélange de métal et de bois pour un rendu aux allures vintage du plus bel effet.



Conception audio

Par rapport à sa prédécesseure, la Ruark Audio R410 intègre un haut-parleur supplémentaire. Ainsi, la nouvelle enceinte connectée du fabricant britannique se pare de deux haut-parleurs médium/grave de 10 cm de diamètre à technologie NS+ brevetée par la marque. Les hautes fréquences sont confiées à deux tweeters de 20 mm à dôme soie. Cet ensemble promet une restitution sonore équilibrée et précise sur l’ensemble du spectre. Cet ensemble est alimenté par un système d’amplification de classe D de 120 watts. Pour renforcer la profondeur et la maîtrise du grave, l’enceinte connectée Ruark Audio R410 dispose d’un double évent orienté vers le bas.

WiFi et Bluetooth

Ultra-polyvalente, l’enceinte connectée Ruark Audio R410 intègre les dernières technologies de transmissions sans fil Wi-Fi et Bluetooth. La nouveauté du fabricant d’outre-Manche offre un accès simple et rapide à plusieurs milliers de webradios. Une fois connectée au réseau local, elle peut également diffuser les fichiers audio numériques de qualité standard ou HD stockés sur un NAS ou un ordinateur (DLNA) et accéder aux services de streaming en ligne. De plus, elle dispose des protocoles Spotify Connect et TIDAL Connect qui permettent un accès simplifié aux utilisateurs disposant d’un abonnement à l’un de ces services de streaming.



Par ailleurs, l’enceinte connectée Ruark R410 se pare d’un récepteur Bluetooth compatible avec le protocole aptX HD. Celui-ci est optimisé pour la transmission des fichiers audio HD jusqu’en 24 bits/48 kHz. Aussi, la nouvelle enceinte connectée signée Ruark Audio permet de profiter pleinement des fichiers haute définition stockés dans la mémoire interne d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur.

Multiroom

L’enceinte connectée Ruark Audio R410 se montre également capable d’intégrer un système multiroom multimarque. En effet, elle est compatible avec les protocoles AirPlay 2 et Chromecast. Ainsi, elle peut facilement prendre place dans un système multiroom existant pour diffuser la musique partout dans la maison ou dans la pièce de votre choix avec un volume sonore personnalisé.

Grâce aux protocoles AirPlay2 et Chromecast, l’enceinte connectée Ruark Audio R410 peut intégrer un système multiroom multimarque.

FM et DAB/DAB+

En plus des connexions sans fil WiFi, Bluetooth et multiroom, la Ruark Audio R410 peut accéder aux stations radios FM et DAB/DAB+ grâce à son double tuner intégré. Elle peut garder en mémoire jusqu’à 20 stations. En outre, la technologie Radio Data System (RDS) permet d’afficher le nom des stations FM reçues ainsi que diverses informations sur le programme en cours via l’écran de 10 cm de diagonale présent en façade.

Connectique

Sans fil ou en liaison filaire, l’enceinte connectée Ruark Audio R410 présente une polyvalence à toute épreuve. En plus du port Ethernet qui garantit une connexion stable au réseau local, la R410 intègre une entrée HDMI eARC et une entrée numérique optique. Ces deux connecteurs autorisent le raccordement de l’enceinte à un téléviseur 4K par exemple.

De plus, l’enceinte connectée Ruark R410 peut être associée à une platine vinyle grâce à son entrée phono avec préampli RIAA intégré. Une sortie pour caisson de basses et une entrée stéréo niveau ligne sont également de la partie.

En plus d’une multitude de connexions sans fil (WiFi, Bluetooth, AirPlay 2 et Chromecast), l’enceinte connectée Ruark Audio R410 intègre un large choix de connexions analogiques et numériques.

Ruark Audio R410 : spécifications clés

Puissance totale de 120 watts

2 haut-parleurs de médium/grave de 10 cm

2 haut-parleurs d’aigu de 2 cm

Bluetooth aptX HD, Wi-Fi et DLNA

Compatible AirPlay 2 et Chromecast

Réception FM et DAB/DAB+

HDMI eARC, entrée optique, sortie phono, sortie sub et sortie RCA

DAC intégré jusqu’à 96 kHz / 320 kbps

Réponse en fréquence de 35 Hz à 22 kHz

Dimensions (lxhxp) : 560 x 150 x 290 mm

Poids : 9,5 kg

L’enceinte connectée Ruark Audio R410 se pare d’un système d’amplification de 120 watts qui alimente ses 4 haut-parleurs.

Mise en œuvre de la Ruark R410

La mise en œuvre de l’enceinte connectée Ruark Audio R410 est très simple et rapide. Une fois branchée sur secteur, cette dernière est prête à l’emploi. Elle peut rejoindre le réseau local en WiFi ou tout simplement être connectée sans fil à un smartphone via Bluetooth. Lors de ce test, nous avons essentiellement utilisé la connexion Bluetooth pour streamer des musiques Hi-Res depuis Qobuz.

Ruark Audio R410 : nos impressions

Ceux qui trouvent la Ruark Audio R410 massive sauront rapidement passer outre ce détail tant l’enceinte connectée du fabricant britannique offre un rendu sonore irréprochable. Le grave se déploie avec rondeur, le médium s’exprime clairement et les aigus se révèlent d’une grande précision. Ainsi, chaque registre trouve sa place naturellement. Cette harmonie garantit un équilibre tonal optimal, aussi bien sur du jazz que de la musique urbaine ou du rock. Dès les premières notes, on est saisi par la profondeur du grave. Parfaitement maîtrisé, il apporte une réelle immersion sonore à l’écoute.

La nouvelle enceinte connectée Ruark Audio R410 offre un grave rond et profond qui rend l’expérience d’écoute très immersive.

À mesure que se déroule notre test, la qualité sonore de l’enceinte connectée Ruark Audio s’impose avec un peu plus d’évidence à nos oreilles. En Bluetooth (codec aptX HD) via Qobuz, en local avec des fichiers FLAC ou bien sur une station radio DAB/DAB+, à chaque fois la R410 se montre convaincante. Les différents grains de voix sont rendus avec justesse et précision. Sur des titres de musique classique, le piano et les violons s’incarnent avec réalisme.

Le champ sonore est large, le rendu stéréo permet de se laisser porter par la musique. En fermant les yeux face à l’enceinte connectée Ruark Audio R410, on perçoit aisément les différents instruments qui jouent derrière le chanteur. Percussions, cordes ou cuivres, la précision sonore est bluffante. Cette enceinte connectée polyvalente s’impose comme un véritable équipement audiophile capable d’exprimer sa musicalité dans toutes les situations.

Avec un équilibre tonal irréprochable, la nouveauté signée Ruark Audio se montre à l’aise dans tous les registres musicaux.

Ruark Audio R410 : comparé(e) à…

Ruark Audio R5 : la prédécesseur de la Ruark R410 intégrait un lecteur CD qui a disparu sur la nouvelle enceinte connectée du fabricant britannique. Cependant, la R410 embarque un système d’amplification plus puissant (120 watts contre 80 watts) et propose une connectivité sans fil plus complète. En effet, le nouveau modèle de Ruark Audio dispose des protocoles multiroom AirPlay 2 et Chromecast. Ainsi, la Ruark Audio R410 gomme les défauts de sa devancière tout en conservant ses points forts (équilibre sonore, polyvalence et design élégant).

Cabasse The Pearl Akoya : proposée à 1590 €, l’enceinte connectée Cabasse est supérieure au modèle britannique sur le plan de la puissance (1050 watts contre 120 watts). La marque bretonne opte pour un design sphérique très contemporain alors que Ruark Audio mise davantage sur un aspect vintage. La R410 se montre plus polyvalente grâce à une connectique plus riche, ajoutant un port HDMI eARC, un port USB-C alimenté, une sortie subwoofer et une entrée phono.

Ruark Audio R410 : pour qui ?

La Ruark Audio R410 s’adresse aux audiophiles à la recherche d’une solution polyvalente sans compromis sur la qualité sonore. En effet, cette enceinte connectée tout-en-un convient aussi bien aux mélomanes qui souhaitent profiter de leur collection de CD ou de vinyles, mais aussi aux home-cinéphiles à la recherche d’une barre de son fonctionnelle. Dotée des dernières technologies de transmission sans fil, l’enceinte connectée Ruark Audio R410 est également idéale pour les amateurs de musique dématérialisée.

La nouvelle enceinte connectée de Ruark Audio est un bel objet, mais surtout un équipement audiophile de haute qualité et ultra polyvalent.

Conclusion

Avec l’enceinte connectée Ruark Audio R410, le fabricant britannique parvient à transformer le très bel essai que constituait la Ruark R5. Cette enceinte connectée ultra-polyvalente constitue un choix de premier ordre pour les mélomanes et home-cinéphiles à la recherche d’un équipement tout-en-un qui tienne dans un espace réduit. De plus, la qualité sonore de la Ruark Audio R410 la hisse au niveau de certaines enceintes bibliothèque du marché. Elle offre un grave rond et un excellent équilibre tonal qui conviendra aux audiophiles, quels que soient leurs goûts musicaux.

Nous avons aimé

Sa connectique très complète

Son design élégant

La télécommande Bluetooth

L’équilibre tonal

Nous aurions aimé

Un écran tactile

