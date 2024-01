L’Ambilight s’invite sur les TV Samsung pour des images encore plus immersives !

Les TV Samsung peuvent désormais intégrer l’application Philips Hue Sync TV pour profiter d’un éclairage d’ambiance synchronisé avec les images affichées sur le téléviseur en contrôlant les éclairages connectés Philips Hue. La technologie Philips Ambilight s’invite ainsi sur les TV Samsung, rendant les jeux vidéo, les films et les événements sportifs plus immersifs que jamais…

Il suffit désormais d’installer un ruban LED Philips Hue Play Gradient Lightstrip derrière son téléviseur Samsung et d’installer l’application Philips Hue Sync TV pour profiter de la technologie Ambilight avec tous ses programmes et ses jeux vidéo !

Samsung et le groupe Signify, propriétaire notamment de Philips Hue, ont récemment signé un partenariat pour intégrer l’application Philips Hue Sync TV dans les téléviseurs Samsung. C’est une excellente nouvelle pour les propriétaires de TV Samsung qui vont pouvoir synchroniser l’éclairage connecté de leur salon avec le contenu affiché sur l’écran du téléviseur. En installant un ruban LED Philips Hue derrière le téléviseur, la technologie Philips Ambilight s’invite sur votre TV Samsung pour offrir davantage d’immersion sur les films, le sport ainsi que les jeux vidéo !

En synchronisant ses éclairages Philips Hue avec sa TV Samsung, l’image devient extrêmement immersive.

Quelles TV Samsung sont compatibles avec Philips Hue Sync TV ?

L’application Philips Hue Sync TV est disponible sur les téléviseurs Samsung Neo QLED ainsi que les TV Samsung QLED Q60 et supérieurs commercialisés à partir de 2023. Une mise à jour logicielle est prévue pour les modèles Samsung Q70B et Samsung Q700B 2022 pour prendre en charge l’application.

Toutes les TV Samsung Neo QLED 2023 prennent en charge nativement les éclairages connectés Philips Hue Play Gradient grâce à l’application Philips Hue Sync TV, à télécharger sur le téléviseur.

Liste des gammes de TV Samsung 2023 compatibles avec l’application Philips Hue Sync :

Pour profiter d’un éclairage d’ambiance synchronisé avec l’image de sa TV Samsung, rien de plus simple ! Il suffit d’installer l’application Philips Hue Sync TV depuis l’App Store du téléviseur et d’associer le ou les éclairages connectés Philips Hue du domicile dans son menu dédié.

Disponible sur l’App Store des TV Samsung, l’application Philips Hue Sync TV permet de synchroniser son éclairage connecté avec les images affichées à l’écran.

L’idéal est d’associer au téléviseur un ruban LED Philips Hue Play Gradient Lightstrip, à fixer au dos de l’écran, ou bien une paire d’éclairages connectés Philips Hue Play Gradient Tube, à placer sur les côtés du téléviseur. L’application Philips Hue Sync TV permet de contrôler la majorité des éclairages connectés Philips Hue couleur : plus vous en avez dans la pièce et plus l’ambiance lumineuse est immersive !

Il suffit d’un ruban LED Philips Hue Play Gradient Lightstrip au dos du téléviseur pour profiter d’une immersion visuelle optimisée avec sa TV Samsung.

Les lumières peuvent être associées au téléviseur sans boîtier de synchronisation HDMI externe, en tirant parti de la plate-forme Samsung Smart TV et du Philips Hue Bridge, tous deux connectés au WiFi domestique.

C’est une avancée majeure par rapport au système Philips Hue Play HDMI Sync Box que nous avions testé il y a quelques mois. En effet, ce dernier ne peut synchroniser la lumière qu’avec les sources reliées à son boîtier en HDMI, faisant l’impasse sur les services de streaming intégrés à la TV.

« L’application Philips Hue Sync TV permet de synchroniser tous les contenus avec les lumières. Cela signifie que les utilisateurs peuvent profiter de cette fonctionnalité avec toutes les images affichées, des services de streaming aux jeux vidéo », a déclaré AJ Cho de Samsung Electronics. « Cette technologie Philips Hue Sync TV est non seulement facile à installer, mais permet également de conserver une installation audio-vidéo simple, sans avoir besoin de câbles ni d’appareils supplémentaires. »

Avec quels contenus l’éclairage peut-il être synchronisé ?

L’application Philips Hue Sync TV est compatible avec une large gamme de contenus, notamment les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo et les événements sportifs diffusés en direct. Elle propose deux modes d’éclairage pour que les utilisateurs puissent personnaliser leur expérience en fonction du contenu.

« Je recommande fortement d’utiliser les lumières en mode jeu, qui fournissent un éclairage immersif basé sur le genre du jeu auquel vous jouez », a déclaré AJ Cho. « Qu’il s’agisse d’une simulation, d’un FPS ou d’un jeu de course, l’éclairage supplémentaire vous plonge dans l’action. »

En synchronisant vos éclairages connectés Philips Hue avec votre TV Samsung, vos jeux vidéo deviennent beaucoup plus immersifs.

L’éclairage d’ambiance Philips Hue fonctionne également très bien avec les émissions de télévision et les films. « Basculer en mode vidéo avec un film d’horreur transforme la pièce, plongeant le spectateur dans une atmosphère effrayante et inquiétante qui rehausse véritablement l’expérience visuelle. »

Les passionnés de sport apprécieront également la synergie entre les TV Samsung et les éclairages connectés Philips Hue. « L’utilisation de Philips Hue améliore véritablement le plaisir de regarder un match à la maison. La combinaison du téléviseur et de l’éclairage reproduit l’ambiance et l’atmosphère du stade directement dans votre salon. »

En intégrant l’application Philips Hue Sync TV dans ses téléviseurs Samsung, le fabricant coréen améliore de manière significative l’expérience utilisateur. Désormais, les TV Samsung peuvent offrir une immersion totale au cœur de l’image, comparable à celle proposée par les téléviseurs Philips Ambilight.

