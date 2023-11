Test Meze Empyrean II : un casque ouvert d’excellence renouvelé

Meze fait son retour avec le très attendu successeur de l’Empyrean : le casque ouvert Meze Empyrean II. Découvrez ce nouveau bijou hi-fi dernier néde la marque roumaine, prêt à redéfinir les standards de la haute-fidélité.

En créant l’Empyrean 2, Meze promet de répondre aux attentes des audiophiles à la recherche d’une sonorité neutre tout en préservant une grande simplicité d’utilisation. Meze continue sa collaboration avec Rinaro pour le développement des transducteurs, utilisant notamment la technologie Isodynamic Hybrid Array. Affiché comme son prédécesseur à 2 999 €, le nouveau casque Meze Empyrean II saura-t-il rivaliser avec le Meze Empyrean ou le Meze Empyrean Elite ?

Notez que le nouveau casque Meze Empyrean II remplacera l’Empyrean original.

Meze Empyrean II : accessoires

Le casque Meze Empyrean II est livré avec sa mallette de transport, qui profite d’une refonte significative par rapport à son prédécesseur. Fabriqué en plastique ABS haute résistance, l’étui présente désormais une taille compacte, tout en conservant sa solidité. Il est pourvu d’un insert en mousse et d’une élégante poignée en cuir.

Le casque ouvert Meze Empyrean II est livré avec son câble audio haut de gamme 6,35 mm.

À l’intérieur de l’étui, on retrouve le casque Meze Empyrean II ainsi que le câble audio, ici le Meze Empyrean jack 6,35 mm, et une seconde paire de coussinets. Les oreillettes duo (hybride), revêtus de cuir et d’Alcantara, sont montées sur le casque en usine. Le second jeu d’oreillettes est quant à lui entièrement en Alcantara, incliné et perforé.

Le câble en Y intègre des connecteurs symétriques mini XLR à 4 broches verrouillables. Chaque connecteur est identifié par une bague colorée (rouge = côté droit / bleu = côté gauche). On regrette cependant l’absence d’un câble symétrique livré de série. À noter que les câbles Meze câble Empyrean jack 3,5 mm (1,2 m), Meze câble Empyrean XLR (2,5 m), Meze Câble 4,4 mm plaqué Argent Symétrique (1,3 m) ou encore le Meze Câble 2,5 mm plaqué Argent Symétrique (1,3 m) sont compatibles avec cette deuxième génération.

Meze Empyrean II : présentation

Design

À première vue, le casque Meze Empyrean 2 conserve l’esthétique distinctive de la série Empyrean, avec quelques subtiles nuances. L’arceau ultra léger réalisé en fibre de carbone avec son bandeau en cuir demeure inchangé. La mention « II » apparaît désormais, différenciant ce modèle de son prédécesseur. De plus, cette seconde itération adopte une finition noire matte, tandis que des détails comme la tige verticale en noir brillant et les accents argentés avec le logo Meze Audio ajoutent une touche d’élégance.

Meze Audio est réputé pour ses élégantes grilles d’oreillette, et le casque Meze Empyrean II ne fait pas exception avec une variante de l’emblématique motif « Y » inspiré de l’art déco. À l’intérieur des coussinets, les haut-parleurs sont dissimulés derrière le tissu des oreillettes. De plus, une fine membrane recouvre désormais le transducteur, garantissant une esthétique soignée même lorsque les coussinets sont retirés.

Très élégant, le casque Meze Empyrean II présente une variante de l’emblématique motif « Y » inspiré de l’art déco.

Avec ce nouveau casque Meze Empyrean 2, Meze Audio pérennise le standard haut de gamme établi par son prédécesseur. Chaque aspect du châssis du casque est méticuleusement conçu pour facilité le démontage et l’entretien. Cette caractéristique partagée avec l’Empyrean Elite et la récente édition limitée Meze 109 Pro Primal reflète l’engagement de Meze en faveur d’une conception durable de ses casques .

Transducteurs Planar Magnetic (Isodynamic)

Pour la création des transducteurs du casque hi-fi Meze Empyrean II, Meze renouvelle son partenariat avec Rinaro, le spécialiste ukrainien de la technologie Planar Magnetic (Isodynamic). On retrouve ainsi au cœur du casque la conception avancée des transducteurs MZ3 à technologie Isodynamic Hybrid Array. Breveté dans plusieurs pays, ce système combine des bobines mobiles individuelles, façonnées en spirales et plis bombés, offrant une précision sonore calibrée pour la morphologie naturelle de l’oreille.

La bobine switchback est plus efficace pour reproduire les basses fréquences et prend place dans la partie supérieure du haut-parleur. La bobine en spirale est quant à elle adaptée à la reproduction des médiums et aigus et est positionnée directement face au canal auditif, ce qui permet aux ondes sonores de pénétrer plus efficacement dans l’oreille sans délai.

La technologie Isodynamic Hybrid Array du casque Meze Empyrean II combine des bobines mobiles individuelles, façonnées en spirales et plis bombés, offrant une précision sonore ciblée autour de la morphologie naturelle de l’oreille.

La membrane isodynamique est positionnée entre deux ensembles magnétiques à base d’aimants en néodyme, assurant un contrôle précis des déplacements. Ils sont disposés de part et d’autre du diaphragme, formant un réseau hybride et permettant une activation uniforme sur toute la surface du diaphragme. Cette membrane de forme ovale épouse les coques du casque pour conserver une surface émissive de 4650 mm² et maximiser la zone de diffusion afin de fournir un son plus enveloppant.

Spécifications des transducteurs MZ3

Physique Forme Ovoïde Taille 102 mm x 73 mm Poids 82 g Boîtier ABS infusé de fibre de verre Diaphragme Type Rinaro Isoplanar nommé MZ3 Surface active 4650 mm² Poids 0,16 g Masse acoustique 10,7 kg/m4 Réponse en fréquence 8 – 110 000 Hz Aimants Type de réseau Isodynamique Taille 75 mm x 49 mm Flux magnétique 0,35 T

Mesures

Les transducteurs Meze Empyrean II offrent une réponse en fréquence exceptionnelle de 8 Hz à 110 kHz, avec une distorsion inférieure à 0,1 %. Ce casque présente une sensibilité élevée de 105 dB pour une impédance de 32 ohms. Il nécessite tout de même une source de qualité comme un baladeur audiophile ou un ampli casque dédié doté d’une bonne réserve de courant pour exprimer tout son potentiel musical.

Confort d’utilisation

Le casque ouvert Meze Empyrean II garantit un confort d’écoute optimal grâce à sa conception ergonomique. Chaque oreillette est ajustable en hauteur et pivote à 360° sur une tige en métal, montée sur une charnière avec ressort de rappel pour un ajustement parfait sur la tête de l’auditeur.

Très confortable, le casque ouvert Meze Empyrean II assure une répartition équilibrée du poids sur une large surface du crâne. Idéal pour de longues sessions d’écoutes !

De plus, il se révèle plus léger que son prédécesseur – 385 g contre 430 g (hors coussinets) – un poids réparti équitablement sur la tête. Très confortable, il se révèle idéal pour de longues sessions d’écoute à domicile. En tant que modèle ouvert, son isolation sonore limitée le rend adapté à l’écoute dans des lieux calmes, exempts de tout bruit parasite.

Choix des coussinets

Les coussinets Duo pré-installés sur le casque Meze Empyrean II révèlent un mariage harmonieux entre le cuir de première qualité et l’Alcantara. Ce choix de matériaux a été pensé pour créer un excellent équilibre tonal s’adaptant parfaitement à divers genres musicaux.

En plus d’être très confortables, les coussinets Duo du casque ouvert Meze Empyrean promettent un son plus équilibré.

Les seconds coussinets du casque Meze Empyrean II sont conçus avec de la mousse douce recouverte d’Alcantara, intégrant une fine grille de protection sur la surface. Leur structure angulaire vise à sublimer la restitution les détails et nuances les plus complexes des enregistrements. En offrant davantage d’espace à l’intérieur de l’oreillette, cette forme particulière crée une signature sonore plus aérée, promettant des basses plus précises et une présence accrue dans les fréquences moyennes. Malheureusement, notre modèle de test n’était accompagné que des coussinets Duo, ce qui ne nous a pas permis d’évaluer les performances des modèles 100% Alcantara.

Meze Empyrean II : spécifications clés

Casque circum-aural ouvert

Transducteurs Rinaro Isodynamic Hybrid Array : 102 x 73 mm

Réponse en fréquence : de 8 Hz à 110 kHz

Impédance : 32 ohms

Sensibilité : 105 dB

Poids : 385 g

Meze Empyrean II : mise en œuvre

Pour tester ce casque d’exception, nous l’avons associé à l’ampli casque et lecteur réseau FiiO R7 ainsi qu’à l’ampli casque Naim Uniti Atom Headphone Edition. Les écoutes ont été réalisées avec des fichiers DSD et 24 bits / 192 kHz stockés en local, ainsi qu’avec des musiques Hi-Res streamées à partir de Qobuz.

Le casque Meze Empyrean II s’associe parfaitement avec l’ampli casque Naim Uniti Atom Headphone Edition.

Meze Empyrean II : nos impressions

Le casque ouvert Meze Empyeran II nous a particulièrement impressionnés par sa capacité à révéler une multitude de détails sonores. Sur le titre « I. Allegro moderato (Live at Wigmore Hell Recital) » d’Antonio Meneses, on peut discerner l’effleurement des touches du piano par le musicien, les va-et-vient de l’archet sur les cordes du violon ainsi les respirations du violoniste pendant sa performance. Les instruments semblent prendre vie devant nous, tant la richesse des détails et la spatialisation sonore sont remarquables.

Fidèle à l’enregistrement original, le casque hi-fi Meze Empyrean II révèle les moindres détails sonores, jusqu’à la respiration des musiciens.

Sur le morceau jazz “Dream a Little Dream of Me” de Louis Amstrong & His All Stars, les basses et les bas médiums sont bien définis. Les notes de contrebasse révèlent un impact impressionnant, une précision saisissante et un contrôle remarquable, sans jamais empiéter sur les autres fréquences. La performance des cuivres est fidèlement retranscrite, même dans les registres les plus aigus. En arrière-plan, la batterie se fond harmonieusement à la performance musicale globale. En outre, la voix du chanteur occupe une place centrale, offrant une expérience d’écoute mettant en valeur son timbre vocal inimitable.

Sur le titre “Time” issu de la compilation Hans Zimmer – Live, le casque ouvert Meze Empyrean II offre une scène sonore très large, avec un excellent positionnement des instruments. Il délivre des basses percutantes et l’ensemble transmet fidèlement les intentions du compositeur.

Le casque hi-fi Meze Empyrean II brille par l’étendue de la scène sonore, offrant une expérience d’écoute des plus immersives.

Meze Empyrean II : comparé à…

Meze Empyrean : la deuxième génération se démarque par une fidélité remarquable aux enregistrements, se révélant le plus neutre des deux. Les voix sont plus claires et empreintes d’une énergie accrue. Les basses conservent leur présence caractéristique, mais semblent dévoiler davantage de profondeur et de contrôle.

Meze Empyrean Elite : le casque très haut de gamme Meze Elite reste le modèle phare de la marque avec une scène sonore encore plus large et des médiums plus riches. Toutefois, il est clair que le casque Meze Empyrean II s’approche de l’excellence de l’Elite en délivrant une signature sonore très analytique avec un équilibre remarquable sur l’ensemble du spectre sonore, des fréquences les plus basses aux plus élevées.

Meze Empyrean II : pour qui ?

Le casque ouvert Meze Empyrean II convient aux audiophiles et aux passionnés de musique en quête d’une expérience d’écoute exceptionnelle. Sa signature sonore neutre, sa fidélité aux enregistrements et sa capacité à restituer les moindres détails conviennent aux amateurs exigeants à la recherche d’une reproduction sonore haut de gamme. Son confort, sa polyvalence et sa capacité à offrir une expérience immersive en font un choix appréciable pour les mélomanes passionnés.

Meze Empyrean II : conclusion

Le casque Meze Empyrean II s’impose comme un modèle haut de gamme inégalé à de multiples égards. Sa qualité sonore est admirable sur tous les plans, offrant une expérience d’écoute encore plus exquise que son prédécesseur, déjà exceptionnel. Il surprend par sa capacité à offrir davantage de détails, de clarté et de transparence dans les médiums, tout en affinant considérablement son rendu dans les basses fréquences.

Nous avons aimé

La reproduction fidèle aux enregistrements

La restitution des moindres détails

Le grave profond et contrôlé

Le confort de port

Les matériaux de première qualité et son caractère réparable

Nous aurions aimé