Friends : de New York à Londres, voyage sur les traces d’une série légendaire

Durant dix ans (1994-2004) et 236 épisodes, Friends a marqué des générations de téléspectateurs en devenant l’une des séries les plus populaires du monde, raflant près de 250 prix et surtout continuant de séduire de nouveaux fans plus de vingt ans après, notamment grâce à sa disponibilité sur les plateformes de streaming. Une série ayant transformé plusieurs lieux de New York en endroits iconiques, notamment un célèbre immeuble de Greenwich Village.

Un générique mythique de Friends, une fontaine devenue célèbre

“I’ll be there for you…” Quelques accords de guitare immédiatement identifiables, une chanson entêtante imaginée par le groupe américain de rock The Rembrandts et voilà comment le générique de Friends est devenu l’un des plus célèbres du monde. Un générique où figure un canapé appelé à devenir incontournable et où les six personnages principaux dansent dans une fontaine tandis que des immeubles new-yorkais se trouvent en arrière-plan. Rien de plus normal puisque la série se déroule dans la grosse pomme où durant une décennie, les fans du monde entier vont suivre les péripéties de cette bande d’amis attachante composée de Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Rachel Green (Jennifer Aniston), Chandler Bing (Matthew Perry), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) et Ross Geller (David Schwimmer). Mais dans la réalité, c’est à Burbank, en Californie, que l’essentiel des scènes ont été tournées en studio. C’est ici que se trouve la fameuse fontaine du générique, où les acteurs ont dû effectuer de nombreuses prises dans le froid et jusqu’à 4 heures du matin.

C’est à Burbank, en Californie, que le générique de Friends a été tourné.

Un canapé anodin devenu iconique

C’est également à Burbank que se trouve le Stage 5, le plateau où ont été construits les premiers décors du show avant de déménager dès l’année suivante sur le Stage 24, bien plus spacieux et rebaptisé Friends Stage après la diffusion du dernier épisode en 2004. L’endroit a notamment abrité les intérieurs des appartements de tous les personnages, mais aussi le Central Perk, le légendaire bar où se retrouvent régulièrement les amis et où le fameux canapé en velours orange occupe une place de choix.

Celui-ci avait été déniché par le décorateur Greg Grande dans les sous-sols des réserves des studios Warner Bros et correspondait parfaitement à ses attentes puisqu’il s’est inspiré de l’atmosphère de l’Insomnia Cafe se trouvant non loin, à West Hollywood. Toutefois, le canapé avait bien vécu, il lui manquait une partie de sa frange et il comportait une grosse déchirure dans le dos. Tout cela était visible lors du tournage de l’épisode pilote, des notes de la chaîne et du studio demandaient au décorateur de le remplacer par un autre. Mais Greg Grande a préféré le réparer car il avait eu un véritable coup de cœur pour celui-ci. Et voilà comment un objet anodin est devenu iconique !

Le canapé en velours orange, déniché dans les réserves des studios Warner Bros par le décorateur Greg Grande malgré ses défauts, devient LE meuble iconique de la série.

L’immeuble New-Yorkais le plus connu grâce à Friends

Il ne s’agit pas du seul élément que la série a rendu célèbre et plusieurs lieux visibles à l’écran ont ainsi bénéficié d’une notoriété inattendue. C’est le cas notamment du building du 90 Bedford Street, visible dans la plupart des épisodes, et où sont censés se trouver les appartements de Monica et Rachel ainsi que de celui de Chandler et Joey.

Afin d’ancrer le récit à New York, la production décida de tourner de nombreux plans de coupe dans la ville qui ne dort jamais et a jeté son dévolu sur cet immeuble typiquement new-yorkais, niché dans Greenwich Village, tout simplement parce que c’était ici que vivait John Shaffner, le directeur artistique de la série. Cela a donné lieu à quelques incohérences que les fans n’ont pas manqué de relever. Il n’y a, par exemple, pas de balcon, alors que l’appartement de Monica et Rachel en possède un, tandis que l’immeuble d’en face, où habite Ross, ne correspond pas non plus.

Pour ancrer l’intrigue à New York, la production de la série a choisi un immeuble dans Greenwich Village où vivait à l’époque le directeur artistique.

Construit en 1900, le building apparaissant à l’écran abrite dans la réalité 22 logements bien plus petits que dans le show, avec une seule chambre chacun, de larges ouvertures et de hauts plafonds. Les plus petits se négocient avec un loyer de 3.500$ par mois. L’un des effets de la gentrification. Car à l’origine, Greenwich Village était prisé par les artistes, notamment de la Beat Génération, en raison de ses logements au coût très accessible.

Dans les faits, l’appartement de la série, avec son bel espace de vie, d’une surface globale d’environ 104 m² se négocierait en réalité plus de 8.000$ par mois ! Le calcul avait été effectué il y a quelques années, en 2018, par le groupe immobilier Corcoran Group et le prix de vente d’un tel bien avait alors été évalué à près de 4 millions de dollars. Monica et Rachel ne pouvant pas verser un tel loyer, les scénaristes du show avaient trouvé la parade : Monica explique dans l’un des épisodes qu’il est au nom de sa grand-mère et que son loyer est plafonné.

The Little Owl prend la place de Central Perk

Plus de vingt ans après la fin de la série, le bâtiment continue d’attirer quotidiennement un grand nombre de touristes en raison de l’immense notoriété que le show lui a conféré. Beaucoup sont surpris de ne pas y trouver au rez-de-chaussée le Central Perk. L’endroit accueille depuis 2006 un restaurant méditerranéen très apprécié, The Little Owl. Celui-ci a été le théâtre d’un joli clin d’oeil du destin, comme l’a raconté en 2019 le gérant des lieux à un journaliste du New Yorker.

Lors de l’un de ses passages à New York, David Schwimmer, l’interprète de Ross Geller, décida de venir goûter la cuisine du chef Joey Campanaro et s’installa à une table près de la vitrine. Le reconnaissant, le patron du restaurant lui proposa une place moins exposée mais l’acteur refusa, indiquant qu’il voulait déjeuner en profitant de la lumière extérieure. Le restaurateur lui montra alors une foule de touristes se trouvant de l’autre côté de la rue. David Schwimmer ne s’était jusqu’ici pas rendu compte qu’il se trouvait au rez-de-chaussée de l’immeuble auquel il devait son succès.

Solow Building, le lieu de travail de Chandler

D’une manière plus douloureuse, c’est aussi au pied de celui-ci que se sont rendus de nombreux fans pour déposer des messages et des fleurs, après l’annonce du décès de Matthew Perry, l’interprète de Chandler Bing, le 28 octobre 2023. Un personnage dont on ne connaît pas vraiment le travail, mais dont on sait où se trouve le bureau ! Celui-ci se situe près de Central Park, dans le splendide Solow Building (9 West 57th Street), du nom de son promoteur, Sheldon Solow. Sa façade courbée est immédiatement reconnaissable. Haut de 210 m, il a été construit en 1974 et apparaît également dans la Sex & The City comme l’endroit où se trouve le restaurant 8½.

Bien qu’on ne sache pas vraiment quel est son métier, nous savons au moins que Chandler Bing travaillait près de Central Park, dans le splendide Solow Building.

La célébration des fillançailles de Monica et Chandler

Le Solow Building se trouve juste à côté du légendaire Plaza Hotel (768 5th Avenue) où Chandler et Monica se rendent accompagnés de leurs amis pour célébrer leurs fiançailles. Inauguré en 1907 et construit en s’inspirant des châteaux de la Renaissance, le superbe hôtel de luxe est notamment le théâtre du roman de Francis Scott Fitzgerald, Gatsby le Magnifique, l’écrivain ayant pour habitude de séjourner dans l’établissement, mais apparaît également dans un grand nombre de séries telles Les Soprano ou Gossip Girl, et de films comme le légendaire La Mort aux trousses d’Alfred Hitchcock et Maman, j’ai encore raté l’avion où le jeune Kévin McAllister croise dans le hall Donald Trump, alors propriétaire de l’établissement.

Docteur Geller

Après avoir réussi ses études de paléontologie, Ross travaille au musée de l’histoire de la préhistoire. Un endroit improbable où il invite Rachel pour une soirée romantique se terminant sur des peaux de bêtes. Ce musée, bien sûr, n’existe pas dans la réalité, mais il a été inspiré du Museum d’histoire naturelle se trouvant à Central Park West, au niveau de la 79th Street. L’endroit ne déplairait bien sûr pas au personnage interprété par David Schwimmer puisque ses collections comptent 32 millions de spécimens, dont trois millions rien qu’en paléontologie, avec d’immenses squelettes de dinosaures dont quelques-uns accueillent même les visiteurs dans le hall d’entrée.

A partir de la saison 6, Ross enseigne à la New York University (35-51 West 4th Street). C’est ici qu’il rencontre Elisabeth Stevens (Alexandra Holden), une de ses élèves avec laquelle il sort malgré l’opposition du père de celle-ci interprété par Bruce Willis, l’une des nombreuses stars ayant accepté d’effectuer une apparition dans le show. Fondée en 1831, cette université compte plus de 40.000 étudiants chaque année et se trouve du 35 au 51 West 4th Street, dans Greenwich Village, non loin de l’immeuble de la série.

C’est en enseignant à la New York University que Ross rencontre et tombe amoureux de l’une de ses élèves : Elisabeth.

L’appartement de Phoebe

C’est aussi à proximité que se trouve l’appartement de Phoebe, au 5 Morton Street. Il ne faut que 5 minutes à pied pour s’y rendre depuis le 90 Bedford Street. Mais impossible de savoir le numéro de son apaprtement ni à quel étage elle réside, car les indications données fluctuent selon les épisodes ! On sait simplement qu’elle le partage avec sa grand-mère et que celle-ci lui lègue au moment de sa mort.

L’appartement de Phoebe, qu’elle partage un moment avec Rachel, se situe au 5 Morton Street, New-York.

Où travaille Rachel ?

Plusieurs lieux emblématiques de la mode à New York apparaissent également en fonction du parcours professionnel de Rachel. Ainsi dans la première saison, elle obtient un entretien d’embauche chez Saks (611 5th Avenue) pour travailler comme acheteuse professionnelle dans cette chaîne de magasins de luxe fondée en 1924. Dans la troisième saison, elle est employée par l’enseigne de vêtements hauts de gamme Bloomingdale’s (1000 3rd Avenue). Fondée en 1872, par les Frères Bloomingdale, celle-ci a connu une telle expansion qu’elle a pris possession dans les années 1920 de l’intégralité du block où elle se trouve toujours aujourd’hui. L’endroit a donné lieu à une scène incroyable en 1976, lors de la visite aux Etats-Unis de la reine d’Angleterre Elisabeth II. Lorsque la monarque décida d’effectuer une petite visite dans le magasin, les autorités inversèrent le sens de circulation de la pourtant très fréquentée Lexington Avenue pour permettre à la reine de descendre du véhicule et d’entrer directement dans l’établissement !

Passionnée par la mode, Rachel finit par obtenir un poste très important chez Ralph Lauren, qu’elle rencontre un jour dans l’ascenseur.

Rachel finit par obtenir un poste très important chez Ralph Lauren (867 Madison Avenue) et croise même le grand couturier, un jour, dans l’ascenseur. Le célèbre styliste avait accepté d’effectuer une petite apparition dans le show, tout comme de nombreuses autres célèbres personnalités comme George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Lea Thompson, Brooke Shield, Jeff Goldblum ou Robin Williams.

Joey, un grand acteur en devenir

Acteur peinant à trouver du travail, Joey, pour sa part, enchaîne les castings. Dans la troisième saison, c’est dans le Lucille Lortel Theater (121 Christopher Street), construit en 1926, qu’il répète et se produit sur scène avec Kate Miller (Dina Meyer). S’il commence par détester la jeune femme, alors en couple avec le metteur en scène, il tombe ensuite amoureux d’elle. Ne sachant pas comment lui exprimer ses sentiments lorsqu’elle décide de partir pour Los Angeles, il décide de lui dire au revoir sur scène en utilisant son personnage, lors d’un monologue aussi émouvant que hilarant.

Joey tombe amoureux de Kate Miller, avec qui il partage la scène lors de la saison 3.

Friends à Londres

Et si la série se déroule à New York, elle s’est délocalisée le temps d’un épisode, le 23e de la saison quatre, à Londres, à la suite d’une proposition de Channel 4 de venir tourner sur le vieux continent. Il s’agit de la seule fois où l’équipe est sortie des Etats-Unis. Malgré les réticences de David Schwimmer, les scénaristes décident que cet épisode spécial a pour objet le mariage de Ross et d’Emily (Helen Baxendale). Seule Lisa Kudrow, l’interprète de Phoebe, enceinte, n’a pas pris part au voyage.

Chandler et Joey visitent Londres lors de leurs venues pour le mariage de Ross et Emily.

Joey et Chandler descendent dans le splendide London Marriott Grosvenor Square, dans le quartier de Mayfair, depuis lequel ils décident d’effectuer une visite mémorable de la capitale anglaise. Celle-ci les amène à se rendre devant des lieux emblématiques de la ville comme l’abbaye de Westminster, Tower Bridge où ils se disputent en haut d’un bus à impériale, ou encore la Tour de Londres. C’est près de celle-ci que Joey achète un chapeau haut de forme aux couleurs de l’Union Jack à un vendeur interprété par Richard Branson, le fondateur de Virgin, dont quelques casquettes sont accrochées à son étal. Attendu pour une importante réunion avec le premier ministre israélien, le milliardaire n’avait pas eu le temps d’apprendre son texte et la prise a dû être refaite plusieurs fois.

Mais l’apparition la plus noble est celle de la duchesse de York, Sarah Ferguson, que Joey rencontre devant le palais de Westminster alors que Chandler l’a abandonné après lui avoir dit qu’il lui faisait honte. Joey demande alors à Fergie d’adresser un message à son ami et de déclarer qu’elle aime le chapeau un brin ridicule du cameraman. Une scène pour laquelle la duchesse s’était mise une grosse pression car ses filles étaient des inconditionnelles de la série. Afin de la placer dans les meilleures dispositions, Matt LeBlanc a adapté ses répliques tandis que Matthew Perry, présent lors du tournage, l’a encouragée. Au final le moment apparaît à l’écran d’une grande fluidité.

Joey rencontre Sarah Ferguson devant le palais de Westminster.

Tout comme cette immense série dont la popularité est toujours aussi immense. Un show unique, sur les traces duquel il est encore possible de se rendre à New York, Los Angeles ou Londres, en fredonnant un célèbre générique…