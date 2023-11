Test Panasonic TX-55MZ2000 : la star des TV OLED !

Au sommet de la gamme de TV OLED Premium du fabricant nippon, le téléviseur Panasonic TX-55MZ2000E ambitionne de mettre au pas la concurrence. Il se dote pour cela d’une dalle OLED 4K HDR dernière génération (OLED Meta) calibrée par des coloristes professionnels issus de l’univers du cinéma. Il fait également de l’œil aux gamers avec ses ports HDMI 4K 120 Hz compatibles G-Sync et FreeSync. Comment se positionne-t-il face aux meilleurs téléviseurs OLED LG et Samsung ?

Avec sa dalle OLED Meta et son calibrage professionnel, le téléviseur Panasonic TX-55MZ2000E promet une superbe qualité d’image.

L’arrivée d’un nouveau millésime de téléviseurs OLED haut de gamme Panasonic suscite toujours l’effervescence chez les amoureux de belles images. C’est d’autant plus vrai avec la nouvelle gamme Panasonic MZ2000 qui s’offre la dalle OLED Meta dernière génération, celle-là même qui équipe les gammes LG OLED G3. Aussi cette gamme voit sa luminosité boostée par des milliards de micro lentilles. Avec le concours de coloristes professionnels œuvrant pour les plus grands studios de cinéma, les ingénieurs Panasonic l’ont soigneusement calibrée pour obtenir un affichage optimal des contenus 4K HDR10+ et Dolby Vision.

Lancé à 2 990 € et en promotion aujourd’hui à 2 290 €, le téléviseur Panasonic TX-55MZ2000E est-il le meilleur téléviseur 55” du moment ? Ses performances rivalisent-elles avec ses principaux concurrents, les LG OLED55G3 et Samsung TQ55S95C ?

Panasonic TX-55MZ2000 : accessoires

Le téléviseur Panasonic TX-55MZ2000 s’accompagne de son pied central pivotant et des vis de montage. L’emballage contient également la télécommande avec ses deux piles AAA, les manuels utilisateur en plusieurs langues ainsi qu’une carte de garantie. Une fois monté, le pied garantit une excellente stabilité sur un meuble TV et permet de faire pivoter l’écran de 20° à droite et à gauche. Notez que le téléviseur Panasonic TX-55MZ2000 est compatible VESA 300 x 300 et peut donc être fixé au mur grâce à un support TV (non inclus).

Le Panasonic TX-55MZ2000E s’accompagne de son pied pivotant en métal noir avec ses vis de fixation, ainsi que d’un cache pour le pied servant de guide câbles. S’y ajoutent une télécommande avec ses piles ainsi que les manuels utilisateurs, le guide de démarrage rapide et le livret de garantie.

Panasonic TX-55MZ2000 : présentation

La gamme de téléviseurs Panasonic MZ2000 constitue l’offre premium du fabricant nippon dans laquelle il concentre tout son savoir-faire en matière d’image et de son. Panasonic promet une “expérience immersive inégalée” grâce à “des images d’un réalisme saisissant avec une luminosité améliorée, une nouvelle génération de haut-parleurs et le gaming en 4K 120 Hz via les ports HDMI 2.1.”

Les téléviseurs OLED Panasonic série 2000 trustent chaque année les podiums des comparatifs TV avec une qualité d’image irréprochable. Le Panasonic TX-55MZ2000E sera-t-il à la hauteur de ses illustres aînés ?

Dalle OLED Meta, calibrage professionnel

Le téléviseur Panasonic TX-55MZ2000E mesure 55” / 139 cm de diagonale et s’équipe d’une dalle OLED Meta. Celle-ci intègre des milliards de micro lentilles qui augmentent sa luminosité pour optimiser l’affichage des contenus HDR.

Sur une dalle OLED conventionnelle (à gauche), une partie de la lumière émise par les OLED reste “bloquée” à l’intérieur de la dalle. Grâce à la technologie META, davantage de lumière est émise vers les spectateurs.

Signe distinctif des téléviseurs Premium Panasonic, le calibrage de la dalle est réalisé en partenariat avec des coloristes professionnels des studios de cinéma hollywoodiens. Le Panasonic TX-55MZ2000E offre ainsi une exceptionnelle qualité d’image, notamment avec les modes Vrai Cinéma et Filmmaker qui respectent parfaitement la photographie voulue par les réalisateurs.

La dalle OLED Meta du Panasonic TX-55MZ2000E produit des noirs intenses et des hautes lumières parfaitement dosées. Elle est admirablement bien exploitée pour délivrer les images des films avec un superbe rendu cinématographique.

Notez qu’il est possible de calibrer ou de faire calibrer ce téléviseur de manière très précise, via un menu de réglage extrêmement complet. Ce Panasonic propose par ailleurs un mode image calibré spécifiquement pour Netflix.

Les menus de réglages du Panasonic TX-55MZ2000E sont extrêmement complets et permettent d’ajuster très précisément de très nombreux paramètres de l’image.

Enfin, rappelons que les dalles des TV dernière génération sont parfois de vrais miroirs, or ce téléviseur Panasonic dispose d’un filtre antireflets très efficace qui nous a semblé tout aussi performant que celui des LG OLED65G3 et Samsung TQ-55S95C.

Processeur vidéo HCX

C’est le processeur maison HCX Pro AI, dopé à l’intelligence artificielle, qui se charge d’optimiser l’affichage des images sur ce téléviseur. Celui-ci réalise notamment l’upscaling en 4K de toutes les sources de définition inférieure, afin d’en augmenter la précision et le niveau de détails et d’obtenir un résultat proche d’une image UHD native. Le processeur HCX se charge aussi de convertir les images SDR (plage dynamique standard) en HDR (plage dynamique étendue), pour qu’elles offrent davantage de nuances entre les zones les plus sombres et les zones les plus lumineuses.

Années après années, Panasonic peaufine le traitement d’image assuré par son processeur HCX Pro AI pour obtenir l’image la plus juste et la plus naturelle, quelle que soit la source regardée. Bien entendu, ces paramètres peuvent être ajustés selon ses goûts ou désactivés.

Presque tous les formats HDR

Lorsqu’on est abonné à de multiples services de streaming et qu’on regarde régulièrement des films et séries en Blu-ray UHD 4K, on veut pouvoir profiter de tous les formats d’image 4K HDR sans se poser de question. Le Panasonic TX-55MZ2000E le permet puisqu’il gère le HDR10, le HDR10+ et le Dolby Vision. Cette TV exploite par ailleurs son capteur de luminosité ambiante pour adapter le rendu HDR en fonction de l’éclairage de la pièce grâce aux technologies HDR10+ Adaptive et Dolby Vision IQ.

Seuls les joueurs pourraient être éventuellement déçus par l’absence de prise en charge du Dolby Vision Gaming disponible sur la Xbox Series X.

4K 120 Hz, G-Sync, FreeSync Premium, Game Control Board

La gamme de TV Panasonic MZ2000 devrait permettre au fabricant nippon de rattraper son retard sur la concurrence en matière de fonctions gaming. Le Panasonic TX-55MZ2000E propose ainsi deux ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz pour jouer avec un framerate élevé. Ceux-ci prennent en charge les fonctions VRR, Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium qui ajustent en temps réel la fréquence de rafraîchissement de l’écran sur celle du processeur graphique. De plus, le Panasonic TX-55MZ2000E est compatible ALLM et bascule automatiquement en mode jeux vidéo lorsqu’une console dernière génération est détectée.

Sur les quatre ports HDMI proposés par le Panasonic TX-55MZ2000E, deux sont compatibles 4K 120 HZ, ALLM, VRR, G-Sync et FreeSync Premium.

On regrette cependant que ce Panasonic se contente de deux ports HDMI 2.1 pour le gaming 4K 120 Hz, quand la concurrence en propose généralement quatre. Certains fabricants comme Hisense, TCL et Samsung vont même plus loin en autorisant la 4K jusqu’à 144 Hz sur leurs téléviseurs haut de gamme.

Cette TV OLED se distingue néanmoins de la concurrence dans un domaine qui fait la réputation de la marque depuis des années : le calibrage de l’image. Panasonic est en effet le premier fabricant à proposer un mode image calibré spécifiquement pour les jeux vidéo (mode Vrai Jeu). Il promet de reproduire le plus fidèlement possible l’atmosphère visuelle de vos titres favoris en respectant leur dimension artistique.

Le Game Control Board du Panasonic TX-55MZ2000E se révèle précieux pour contrôler de nombreux paramètres relatifs aux jeux vidéo.

Enfin, ce téléviseur OLED Panasonic 2023 propose également une interface de réglages spécifique pour le gaming. Baptisée Game Control Board, rappelle le menu Game Optimizer des TV LG et la Barre de jeu 3.0 des téléviseurs Samsung. On y retrouve tous les réglages utiles pour les joueurs, en surimpression sur l’image.

Système audio Dolby Atmos signé Technics

Ce téléviseur Panasonic TX-55MZ2000E diffuse les bandes son Dolby Atmos avec une véritable spatialisation tridimensionnelle. Il s’équipe pour cela d’un système audio 4.1.2 canaux très performant signé Technics, la division haute fidélité du groupe Panasonic Corporation. On retrouve ainsi une véritable barre de son intégrée sous l’écran, accompagnée de deux haut-parleurs placés sur les côtés pour les effets surround et de deux autres orientés vers le plafond pour diffuser les effets sonores verticaux. À l’arrière de l’écran, un véritable haut-parleur de grave soutenu par deux radiateurs passifs se charge de reproduire les plus basses fréquences.

Le traitement audio exploite l’intelligence artificielle pour adapter automatiquement le rendu sonore en fonction du type de contenu visionné. L’utilisateur peut aussi réaliser un calibrage acoustique pour optimiser la spatialisation et l’égalisation en fonction de l’acoustique de la pièce.

Ce téléviseur propose par ailleurs plusieurs modes audio préréglés (standard / musique / parole / stade / jeux FPS / jeux RPG) ainsi qu’un mode utilisateur personnalisable.

Interface smart TV

Les téléviseurs OLED Panasonic MZ2000 intègrent l’interface propriétaire My Home Screen. Très épurée, elle présente une simple rangée d’icônes en bas de l’écran d’accueil pour accéder aux principaux services en ligne comme Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video, YouTube ou encore Molotov TV. Cette interface pêche par le nombre limité d’applications qu’elle propose, mais elle séduit par sa réactivité et sa fluidité.

L’interface Smart TV du Panasonic TX-55MZ2000E est d’une simplicité et d’une fluidité exemplaires. Bien qu’elle donne accès aux principaux services de streaming, elle se montre un peu avare d’applications et de contenus.

Panasonic TX-55MZ2000 : spécifications clés

Dalle Master OLED Ultimate

Luminance Booster

HDR10+ adaptive / Dolby Vision IQ

Mode Filmmaker

Netflix, Prime Video, YouTube

4K 120 Hz / G-Sync / FreeSync Premium

Barre de son Dolby Atmos 150 watts

Pied pivotant

Panasonic TX-55MZ2000 : mise en œuvre

Une fois le pied monté et le téléviseur posé sur un meuble TV, nous l’avons raccordé à l’antenne pour recevoir les programmes de la TNT. Nous lui avons connecté le lecteur Blu-ray 4K UHD Magnetar UDP800 avec un câble HDMI Audioquest Cinnamon pour lire des films en Blu-ray 4K. Para ailleurs, nous avons connecté le Panasonic TX-55MZ2000 à Internet au moyen d’un câble réseau, par l’intermédiaire du système Netgear Orbi RBK852. Nous lui avons aussi associé une console de jeux vidéo PlayStation 5 ainsi qu’un lecteur multimédia. Enfin, c’est la multiprise Taga Harmony PF-2000 qui était chargée d’alimenter la TV ainsi que les différentes sources, via ses prises filtrées.

Panasonic TX-55MZ2000 : nos impressions

Design Premium

D’emblée, ce téléviseur nous a séduit par sa finition noire intégrale (pied inclus). Elle lui confère un aspect premium qui le distingue de nombreux modèles concurrents qui s’habillent presque tous d’un cadre silver.

Encadrée par des bords métalliques très fins, la dalle OLED occupe quasiment toute la surface de l’écran, offrant un maximum de place à l’image. Pratique, le châssis de ce téléviseur repose sur un pied pivotant qui autorise l’orientation de la TV de 20° vers la gauche et vers la droite. Bon point, Panasonic est d’ailleurs l’un des rares fabricants de téléviseurs à proposer cette option.

Télécommande

La télécommande du Panasonic TX-55MZ2000 se révèle identique à celle des TV Panasonic LZ2000 de l’année passée. On apprécie sa coque en finition aluminium brossé, très qualitative et son agencement bien pensé. La moitié supérieure accueille les touches dédiées au lancement de Netflix, Rakuten TV, Prime Video, Disney+ et YouTube, ainsi que la touche d’accès au magasin d’applications.

Quasiment inchangée par rapport au modèle de l’année passée, la télécommande du Panasonic TX-55MZ2000 est très agréable à prendre en main et se révèle très pratique à l’usage.

En dessous figurent la touche d’accès à l’interface d’accueil du téléviseur ainsi que celles dédiées à la navigation. À droite de la touche destinée à activer le microphone pour le contrôle vocal figure la touche MyApp. Celle-ci peut être paramétrée pour lancer toute application de son choix.

La moitié inférieure de la télécommande regroupe les commandes pour la lecture multimédia et l’enregistrement TV, le contrôle du volume et la sélection des chaînes de TV.

On regrette juste que Panasonic ne suive pas l’exemple de Sony qui propose un rétroéclairage sur les télécommandes de ses TV haut de gamme.

Connectique

La connectique du Panasonic TX-55MZ2000 prend place sur la partie arrière droite du téléviseur. On retrouve trois ports HDMI, un port USB alimenté (lecture multimédia et enregistrement TV), une entrée audio-vidéo mini-jack, un port réseau Ethernet, une sortie audio numérique optique et les prises antenne, tous orientés vers le bas. La quatrième entrée HDMI ainsi que deux ports USB, une prise casque / subwoofer mini-jack et une interface commune prennent place sur le côté.

Enfin, c’est un astucieux dispositif à clipser sur le dessus du pied qui assure la gestion des câbles : simple et efficace.

La gestion des câbles à l’arrière du Panasonic TX-55MZ2000 est simple mais efficace.

Gaming

Avec la PlayStation 5 connectée à l’un des ports HDMI 2.1 du téléviseur, on profite d’une belle image 4K et d’un gameplay extrêmement fluide, sans latence ni déchirure d’image grâce au VRR. En course, le contrôle du véhicule se montre très réactif. Sur les jeux d’aventure, les combats profitent également de l’excellente réactivité de la dalle.

Les jeux d’aventure sur PS5 profitent d’une excellente fluidité et d’une superbe qualité d’image avec le Panasonic TX-55MZ2000.

Panasonic annonce la présence sur ce téléviseur d’une nouvelle interface de gestion des paramètres dédiés au gaming baptisée Game Control Board. Celle-ci n’est cependant pas accessible d’emblée et aucune touche de la télécommande ne lui est nativement dédiée par défaut. C’est dans le catalogue d’applications qu’il faut la chercher pour l’activer ! On peut alors lui attribuer la touche My App de la télécommande pour y accéder facilement.

Le Game Control Board permet d’afficher les informations relatives au contenu en cours de lecture comme la définition, l’espace colorimétrique ou encore les données HDR (MaxDML, MaxCLL et MaxFALL). Il assure aussi le contrôle des modes image et son, ainsi que l’activation de plusieurs fonctions (ALLM, VRR, amélioration de la visibilité nocturne…).

Le Game Board Control du Panasonic TX-55MZ2000 permet d’ajuster de nombreux paramètres pour le gaming.

Smart TV et lecture USB

Le téléviseur Panasonic TX-55MZ2000 peut accéder à Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, YouTube Music et Apple TV+ qui sont présents par défaut sur le menu d’accueil. On peut y ajouter Arte, Molotov, Rakuten TV et quelques dizaines d’applications depuis le portail dédié. Malheureusement, certaines manquent à l’appel comme OCS ou encore myCanal.

Le magasin d’applications du Panasonic TX-55MZ2000 n’est pas très fourni, mais propose néanmoins l’essentiel des services de streaming.

Le Panasonic TX-55MZ2000 peut aussi lire les contenus multimédia (photos, musiques et vidéos) enregistrés sur clé USB ou sur disque dur externe. Il est aussi possible d’enregistrer les programmes TV sur disque dur. Attention ! Le raccordement d’un disque dur externe portable doit se faire sur le port USB-1. Lui seul dispose d’une alimentation suffisante (5 V/900 mA). Les deux autres ports USB fonctionnent pour leur part avec toute clé USB. La navigation se fait en parcourant les dossiers au travers d’une interface basique offrant une navigation fluide.

Si vous souhaitez connecter un disque dur au Panasonic TX-55MZ2000, c’est le port USB-1 qu’il faut utiliser.

Le lecteur multimédia prend en charge les formats vidéo les plus courants (MKV, H.264, H.265) ainsi que les pistes audio Dolby et AAC, mais pas le DTS.

Images 4K HDR

La prise en charge de tous les formats HDR vous assure de profiter de la meilleure qualité d’image possible en streaming 4K HDR, quel que soit le service choisi, ainsi qu’avec tous les Blu-ray 4K HDR du marché.

Sur le Blu-ray 4K de Gladiator en Dolby Vision, le Panasonic TX-55MZ2000 délivre une image extrêmement détaillée, avec une superbe gestion des reflets et des hautes lumières.

On profite ainsi du Dolby Vision sur Les Anneaux de Pouvoir et du HDR10+ sur Le Continental, deux séries diffusées sur Prime Video. On se régale aussi avec les Blu-ray 4K de Gladiator (Dolby Vision) et Spider-Man New Generation (HDR10).

Sur Spider-Man New Generation en 4K HDR10, le Panasonic TX-55MZ2000 nous gratifie d’une superbe image qui rend justice aux magnifiques graphismes de ce film d’animation.

Avec les contenus Dolby Vision, une pression sur la touche Picture de la télécommande permet de basculer facilement entre trois modes image préréglés : Dolby Vision Éclatant, Dolby Vision IQ et Dolby Vision Sombre. Le premier est idéal en journée dans une pièce éclairée, le second adapte la luminosité et le contraste de l’image selon l’éclairage ambiant, le troisième se destine au visionnage dans l’obscurité.

Avec les contenus 4K en Dolby Vision, le Panasonic TX-55MZ2000 propose trois modes d’images différents pour adapter le rendu selon les conditions d’éclairage ambiant.

L’image proposée par le Panasonic TX-55MZ2000 se révèle riche et extrêmement nuancée, avec notamment une excellente gestion des zones très lumineuses. Le surcroît de luminosité offert par la dalle OLED Meta est superbement exploité pour révéler la richesse des images à large plage dynamique, sans en faire trop. Celles-ci bénéficient par ailleurs de la capacité de l’OLED à afficher un noir absolu et profitent d’une très large palette de nuances dans leurs parties les plus sombres. On profite avec ce téléviseur d’une image extrêmement juste avec des couleurs naturelles et réalistes.

Upscaling 4K

Sur le film en Blu-ray HD Le Hobbit, un voyage inattendu, l’upscaling de ce téléviseur Panasonic offre un rendu très convaincant. Il nous gratifie d’images très détaillées avec de magnifiques gros plans sur les visages des différents protagonistes.

Avec les Blu-ray HD 1080p, comme ici le premier volet du Hobbit, le Panasonic TX-55MZ2000 réalise un superbe upscaling 4K.

Avec les programmes de la TNT en HD native, les résultats sont également très probants. Qu’il s’agisse d’émissions ou de séries récentes, on profite d’une image détaillée et naturelle.

Les images de l’émission Wheelers dealers France diffusées par RMC Découverte bénéficient de l’excellent travail du processeur HCX Pro AI qui réalise un upscaling de haut vol.

Sur d’anciens longs métrages en faible définition, le téléviseur parvient aussi à améliorer la qualité d’image sans que le résultat paraisse artificiel. Nous avons ainsi été séduits par la mise à l’échelle effectuée sur le film Operation Petticoat (1959) de Blake Edwards (TNT – Arte), qui privilégie la douceur de l’image, sans bruit ni exagération sur les contours.

Sur d’anciens films diffusés sur la TNT, l’upscaling du Panasonic TX-55MZ2000 ne cherche pas à en faire trop et privilégie la douceur, pour que l’image reste naturelle.

Son immersif et personnalisable

Si l’image affichée par le Panasonic TX-55MZ2000 nous a séduit, on peut dire que sa section audio nous a véritablement conquis. Sur les bandes son en Dolby Atmos, ce téléviseur se montre capable d’offrir une spatialisation très convaincante. Les effets se déploient efficacement en largeur et en profondeur, ainsi qu’en hauteur. Sans atteindre les performances d’un véritable home-cinéma, l’immersion sonore est tout de même au rendez-vous.

Dès la scène d’ouverture de Top Gun Maverick, la section audio du Panasonic TX-55MZ2000 se montre très expressive, avec des effets bien spatialisés et des basses formidables de profondeur et d’intensité.

De plus, le registre grave bénéficie d’une superbe présence. La séquence d’introduction de Top Gun : Maverick sur le porte-avion tourne ainsi à la démonstration. Les basses fréquences se montrent formidablement intenses et impactantes lorsqu’il le faut. Bien que le téléviseur dispose d’une sortie pour caisson de basses, à aucun moment lors de ce test, nous n’avons ressenti la nécessité de lui en connecter un.

La barre de son et les haut-parleurs surround et Atmos du Panasonic TX-55MZ2000 se sont montrés particulièrement efficaces pour nous immerger au cœur des scènes aériennes de Top Gun Maverick.

L’autre atout de la section audio de cette TV Panasonic, c’est sa capacité à concentrer le son vers une zone d’écoute particulière si on le souhaite. Elle peut en effet délivrer l’essentiel de la bande son dans un faisceau sonore plus ou moins large que l’utilisateur peut orienter à sa guise. Cela peut se révéler très pratique pour suivre un programme lorsqu’il y a du bruit dans la pièce, sans avoir à pousser trop fort le volume du téléviseur.

Panasonic TX-55MZ2000 : comparé(e) à…

Avec sa luminosité élevée, sa dalle bien calibrée, sa gestion efficace du HDR et son filtre anti reflet performant, le Samsung TQ55S95C est un sérieux rival pour le Panasonic TX-55MZ2000.

Le Samsung nous avait séduit par son design extrêmement fin rendu possible par son boîtier de connectique déporté. La précision de l’image et l’intensité des couleurs nous avaient également impressionnés. Plus conventionnel, le design du Panasonic ne tire pas avantage de la finesse de sa dalle OLED : son profil est alourdi par son système audio embarqué. Il se rattrape néanmoins sur l’image comme sur le son, avec un rendu 4K HDR plus nuancé et réaliste, grâce à sa calibration optimale, et une énergie sonore incomparable.

Le Samsung reste cependant intouchable en ce qui concerne le gaming avec sa compatibilité 4K 144 Hz sur ses quatre ports HDMI, son gaming hub et son accès direct aux services de cloud gaming.

Les TV de la gamme LG OLED G3 proposent une image 4K HDR extrêmement riche et détaillée, particulièrement immersive, quelle que soit la luminosité ou l’obscurité des différentes scènes.

Équipé de la même dalle OLED Meta que le LG, le Panasonic TX-55MZ2000 se montre cependant plus convaincant avec les contenus 4K HDR. Son calibrage très précis offre un véritable rendu cinéma avec une image d’une justesse et d’un réalisme remarquables. Contrairement au LG qui semble parfois un peu démonstratif en matière de contraste et de haute luminosité, le Panasonic exploite avec finesse les qualités de la dalle aux micro lentilles et utilise sa très haute luminosité toujours à bon escient.

Côté son, le système audio du Panasonic se montre immersif et se révèle très impressionnant dans les basses fréquences.

Le LG se distingue cependant par ses fonctions gaming plus étendues (quatre ports HDMI 4K 120 Hz, cloud gaming), sa prise en charge du DTS/DTS:X, ses fonctions Smart TV (davantage d’applications) et son design extrêmement fin.

Panasonic TX-55MZ2000 : pour qui ?

Le Panasonic TX-55MZ2000 comblera les amoureux du 7ᵉ art qui veulent retrouver chez eux toute l’émotion des salles obscures avec une image extrêmement bien contrastée, des couleurs vivantes et réalistes et une immersion sonore convaincante.

Panasonic TX-55MZ2000 : conclusion

Le fabricant nippon livre avec le Panasonic TX-55MZ2000 l’un des meilleurs téléviseurs actuellement disponibles. Incontournable pour profiter d’un véritable rendu cinématographique à la maison, ce téléviseur exploite parfaitement les capacités de la nouvelle dalle OLED Meta. Il en résulte une superbe qualité d’image caractérisée par des couleurs idéalement calibrées, des hautes lumières extrêmement bien gérées et toujours un contraste et une profondeur de noir absolu.

Le Panasonic TX-55MZ2000 se révèle magistral sur les contenus 4K HDR avec un excellent niveau de détails, une justesse colorimétrique exemplaire et un rendu cinéma incomparable.

La section audio se montre par ailleurs encore plus convaincante que sur les précédentes générations. La spatialisation est très efficace et le Panasonic surclasse la concurrence en termes d’énergie et d’impact sonore, avec des basses incroyables. Dommage que le fabricant fasse encore l’impasse sur le DTS.

Côté gaming, les efforts du fabricant sont louables et les joueurs trouveront avec ce téléviseur un compagnon de choix pour leur console de jeux vidéo dernière génération, voire leur PC. Panasonic reste cependant un peu à la traîne par rapport à la concurrence, en se contentant de deux ports HDMI dédiés aux jeux vidéo 4K 120 Hz et en n’offrant pas d’accès au cloud gaming.

Enfin, même si les fonctions Smart TV ne sont toujours pas à la hauteur de la concurrence, avec trop peu d’applications et de services disponibles, elle présente l’avantage d’être toujours fluide et réactive. Ceux qui le souhaitent pourront facilement y remédier en y connectant une Apple TV 4K ou une Xiaomi Mi Tv Box S 2nd Gen.

Nous avons aimé

La superbe qualité d’image 4K HDR

La profondeur du noir et la haute luminosité

La justesse et le réalisme des couleurs

La barre de son très efficace

Les basses intenses et profondes

Nous aurions aimé

Davantage de ports HDMI 2.1 pour le gaming 4K 120 Hz

Android TV comme sur les Panasonic MZ800

Une télécommande rétroéclairée