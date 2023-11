Klipsch Music City, la nouvelle gamme d’enceintes nomades

Klipsch vient de dévoiler une nouvelle gamme d’enceintes Bluetooth portables. Intitulée Music City, cette série se compose de 3 modèles, chacun reprenant le nom d’une ville emblématique du pays de l’oncle Sam : Detroit, Nashville et Austin.

La nouvelle gamme d’enceintes nomades Klipsch Music City au complet ! Elle se compose des modèles Klipsch Nashville, Klipsch Detroit et Klipsch Austin (de gauche à droite).

En cette fin d’année, Klipsch enrichit son offre d’enceintes nomades. Quelques mois après les enceintes de soirée Klipsch GIG XL et Klipsch GIG XXL sur batterie, le fabricant américain sort trois enceintes Bluetooth portables compactes. Si leurs formats diffèrent, ce nouveau trio partage plusieurs points communs, à commencer par la résistance à l’eau et la poussière (IP67) et l’intégration d’un microphone pour prendre en charge les appels.

La nouvelle enceinte Bluetooth portable Klipsch Detroit intègre quatre haut-parleurs. Deux sont dédiés au médium/grave (7,6 cm) associés à deux tweeters.

Des enceintes nomades robustes

Les enceintes portables Klipsch Music City sont développées pour suivre les mélomanes partout, en toutes circonstances. Pour cela, les modèles Klipsch Nashville, Klipsch Austin et Klipsch Detroit sont certifiés IP67. Robustes et durables, elles se parent d’un revêtement facilement lavable.

L’ensemble de la gamme Klipsch Music City est certifié IP67. Les trois enceintes nomades sont donc résistantes aux poussières et à l’eau.

Les deux modèles les plus compacts, la Klipsch Austin et la Klipsch Nashville, sont livrées avec une sangle de transport. Cet accessoire permet d’emporter aisément l’enceinte à l’extérieur de la maison, aussi bien dans le jardin que chez un ami ou à la plage. Côté batterie, le modèle Klipsch Austin dispose d’une autonomie de 12 heures, tandis que le modèle Klipsch Detroit offre une capacité de 24 heures, tout comme la Klipsch Nashville.

Pratique, l’accroche livrée avec l’enceinte Bluetooth portable Klipsch Austin permet d’attacher l’enceinte sur le cadre d’un vélo.

Klipsch Music City : mode chaînage et application

À travers sa nouvelle gamme Music City, Klipsch rend possible l’association entre ses différentes enceintes. Grâce à l’application de contrôle Klipsch Connect, les trois enceintes nomades peuvent être appairées en stéréo. Le mode Broadcast de l’application autorise le raccordement sans fil jusqu’à 10 enceintes, y compris des modèles résidentiels comme les Klipsch The One+ ou Klipsch The Three+. De plus, l’application Klipsch Connect permet d’accéder aux réglages d’égaliseurs trois bandes.

Austin Nashville Detroit Puissance 10 watts 2 x 10 watts NC Haut-parleurs 1 x 40 mm + 2 x radiateurs passifs 2 x 60 mm + 2 x radiateurs passifs 2 x 25 mm + 2 x 76 mm + 4 x radiateurs passifs Autonomie 12 heures 24 heures 24 heures Dimensions (lxhxp) 105 x 105 x 44 mm 178 x 78 x 81 mm 330 x 100 x 130 mm

Klipsch annonce une disponibilité avant la fin d’année pour les enceintes Bluetooth portables Klipsch Austin et Klipsch Nashville. Pour le plus grand modèle de la gamme Music City, la Klipsch Detroit, il faudra patienter jusqu’au premier trimestre 2024.