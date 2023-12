AVForums Editor’s Choice Awards 2023 : tous les gagnants

Spécialisé dans la hi-fi et le home-cinéma, le site et forum AVForums propose de nombreux tests, des actualités et des articles sur le monde de l’image et du son. Lancé en 2000 au Royaume-Uni, ce magazine en ligne compte des membres dans plus de 200 pays et se montre très actif sur les réseaux sociaux, avec plus de 110 000 abonnés sur YouTube.

Chaque année, AVForums décerne le label AVForums Editor’s Choice aux meilleurs équipements audiovisuels, répartis en plusieurs catégories : téléviseurs, vidéoprojecteurs, home-cinéma et hi-fi. Les lauréats incluent des références tels que des téléviseurs, des vidéoprojecteurs UHD 4K, des barres de son, des amplis home-cinéma, des enceintes hi-fi, des casques hi-fi et des platines vinyle hi-fi, et bien plus encore. LG, BenQ, Samsung, Marantz, B&W, Rega… Voici les heureux gagnants de cette année.

Les meilleurs téléviseurs et vidéoprojecteurs 2023

Dans la catégorie des téléviseurs, LG occupe la première place du podium avec la série LG OLED G3, qui a reçu le prix AVForums Editor’s Choice Award pour le meilleur téléviseur gaming haut de gamme, le meilleur téléviseur de salon et le téléviseur de l’année. Cette gamme comprend des modèles de 55″/139 cm (LG OLED55G3), 65″/164 cm (LG OLED65G3), 77″/195 cm (LG OLED77G3) et 83″/210 cm (LG OLED83G3). Le forum et site spécialisé affirme que le LG OLED55G3 est parfait si « vous êtes à la recherche d’un téléviseur polyvalent qui affiche des images SDR et HDR époustouflantes avec les films, vous permet de visionner vos programmes TV dans une pièce lumineuse, et bénéficie de fonctionnalités gaming remarquables ainsi que de l’un des meilleurs traitements vidéo du marché ».

Les téléviseurs dans la gamme LG G3 sont équipés d’une dalle LG OLED evo avec technologie Micro Lens Array (55” et 65” uniquement) et Brightness Booster Max pour booster sa luminosité et magnifier l’affichage des contenus HDR10 et Dolby Vision.

En ce qui concerne les vidéoprojecteurs, le modèle UHD-4K BenQ W4000i a remporté le prix du meilleur vidéoprojecteur home-cinéma abordable. Selon AVForums, lorsqu’il est « associé à une source de haute qualité dans une salle dédiée avec les rideaux fermés, la qualité de l’image est incroyablement précise grâce à l’étalonnage en usine et aux excellentes performances du traitement vidéo. »

Le vidéoprojecteur BenQ W4000i est équipé d’une puce DMD Texas Instrument ainsi que d’une lampe 4 LED pour projeter des images lumineuses et détaillées dans de nombreux environnements de projection.

Voici les autres lauréats dans la catégorie des meilleurs téléviseurs et vidéoprojecteurs de l’année 2023 :

Les meilleurs équipements home-cinéma 2023

Cette année, c’est la barre de son 11.1.4 canaux Samsung HW-Q990C qui a été couronnée meilleure barre de son immersive par AVForums. Avec ses haut-parleurs latéraux et verticaux, sa compatibilité Dolby Atmos et DTS:X, ainsi que son caisson de basses et ses enceintes surround sans fil, la Samsung HW-Q990C offre une expérience sonore 3D ultra immersive. Le site web spécialisé déclare : « Aucune autre barre de son que nous avons testée jusqu’à présent ne restitue les bandes sonores de films avec autant de puissance, de présence et d’immersion dans la scène sonore que la Q990C. »

Accompagnée d’un caisson de basses et d’enceintes surround sans fil, la barre de son Samsung HW-Q990C permet de créer un système home-cinéma ultra immersif relativement “compact”.

Autre gagnant de la catégorie home-cinéma, l’amplificateur Marantz Cinema 60 DAB a reçu le titre de meilleur ampli home-cinéma de milieu de gamme. Pour le forum, ce modèle 7.2 canaux compatible Dolby Atmos et DTS:X « offre un son aussi splendide que ce que nous sommes en droit d’attendre des amplis home-cinéma Marantz, associant une musicalité stéréo à une performance multicanal impressionnante. »

Lauréat d’un AVForums Editor’s Choice Award, l’amplificateur home-cinéma Marantz Cinema 60 DAB est compatible UHD 4K et UHD 8K, prend en charge les technologies gaming VRR, ALLM et QFT, et supporte les flux Dolby Atmos et DTS:X pour vous immerger au cœur de tous vos contenus.

Voici les autres lauréats des meilleurs équipements home-cinéma de l’année 2023 :

Les meilleurs équipements hi-fi 2023

Dans la catégorie hi-fi, l’enceinte Bowers & Wilkins 606 S3 a remporté le AVForums Editor’s Choice Award en tant que meilleure enceinte hi-fi d’entrée de gamme. Équipée d’un haut-parleur médium/grave de 16,5 cm à membrane Continuum ainsi que d’un tweeter à dôme titane, cette enceinte bibliothèque de la marque britannique offre un son riche en détails et transparent. Selon AVForums, « il s’agit d’une enceinte véritablement engageante qui sait répondre à toutes les demandes que l’on peut lui adresser. »

Avec un grand haut-parleur médium/grave à membrane Continuum, un nouveau tweeter à dôme titane et un chemin du signal repensé, l’enceinte bibliothèque B&W 606 S3 garantit des performances sonores exceptionnelles en hi-fi et en home-cinéma.

Grand gagnant cette année, l’ampli hi-fi stéréo Rega Elex MK4 remporte le titre de meilleur amplificateur stéréo d’exception, mais également celui de produit hi-fi de l’année. AVForums a été bluffé par ce modèle audiophile, déclarant « qu’aucun autre amplificateur que nous avons testé récemment à ce prix ne présente les qualités exceptionnelles de l’Elex MK4. En 2023, nous avons testé un grand nombre d’amplificateurs dans cette fourchette de prix et le Rega les a tous surpassés. »

L’amplificateur hi-fi Rega Elex MK4 se distingue par sa capacité à produire une puissance robuste de 2 x 72 watts sous une 8 ohms en classe AB.

Voici les autres lauréats des meilleurs équipements hi-fi de l’année 2023 :

Diapason, Les Numériques, What Hi-Fi?, Trusted Reviews… Retrouvez tout le matériel hi-fi et home-cinéma primé par la presse spécialisée française et internationale avec nos sélections presses sur Son-Vidéo.com.