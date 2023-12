Coups de cœur platines vinyle 2023 de Victor

En cette fin d’année, la rédaction du blog de Son-Vidéo.com partage ses coups de cœur 2023. À l’heure de la rétrospective, explorez avec moi les platines vinyle qui ont marqué mon esprit et que j’ai particulièrement apprécié. Cet article met en lumière des équipements proposant une source d’inspiration idéale pour des idées de cadeaux de Noël.

L’année 2023 a été rythmée par la sortie de nouvelles platines vinyle. Des éditions limitées, des designs hors du commun ou le renouvellement d’une gamme mythique, l’actualité vinyle a réservé son lot de surprises. Parmi elles, quatre tourne-disques ont particulièrement retenu mon attention.

Elipson x Bleu de Chauffe

Cette édition limitée et numérotée est produite à seulement 100 exemplaires et coche toutes les cases de l’équipement d’exception. En effet, elle se pare d’une finition en cuir conçue par le maroquinier français Bleu de Chauffe qui apporte une touche distinguée à l’ensemble. À la fois chic et musicale, la platine vinyle Elipson Chroma 400 RIAA BT x Bleu de Chauffe m’a totalement convaincu lors de son test en novembre dernier. Facile à prendre en main grâce à son préampli phono intégré, elle se dote d’une cellule Ortofon 2M Red. Aussi, ses performances musicales se hissent à hauteur de son design élégant. Elle diffuse un son clair et dynamique, avec de nombreux détails et une belle richesse des timbres. 999 €.

La platine vinyle Elipson x Bleu de Chauffe profite de l’excellente dynamique de la cellule Ortofon 2M Red. Elle restitue une scène sonore large et bien étagée.

Pro-Ject The Dark Side of the Moon Limited Edition

Spécialiste des équipements vinyle, Pro-Ject dévoile chaque année une platine en édition limitée qui rend hommage à un monument de la musique. Après les Beatles et Metallica, c’est au tour des Pink Floyd d’être mis à l’honneur avec la platine vinyle Pro-Ject The Dark Side of the Moon. Cette dernière reprend le prisme de lumière légendaire de la pochette de l’album. Ce que j’ai particulièrement apprécié, au-delà de son design unique, c’est l’arc-en-ciel diffusé par un rétroéclairage LED qui scintille dans le noir ! Ce détail magnifie l’ensemble et provoque un effet Wow garanti. C’est un succès incontestable du Paris Audio Video Show 2023. 1799 €.

À l’occasion des 50 ans de la sortie de l’album mythique des Pink Floyd, la platine vinyle Pro-ject The Dark Side of the Moon Limited Edition rend hommage au groupe britannique à travers une platine au design unique.

Argon Audio TT-4 Special Edition

Argon Audio est une marque entrée au catalogue Son-Vidéo.com en 2023. Selon moi, il s’agit d’une des très bonnes surprises de l’année. J’ai notamment été séduit par l’excellent rapport qualité/prix des équipements de ce fabricant danois. La platine Argon Audio TT-4 Special Edition en est la parfaite illustration. C’est le modèle qui coiffe la gamme des platines de la marque et se dote de la technologie ATS, exclusive au fabricant. Une très fine fente prend place sous le bras de lecture. Celle-ci élimine les résonances internes causées par la torsion du bras et qui nuisent à la lecture des disques vinyle. En résulte une écoute plus claire et précise des microsillons ! 999 €.

Version optimisée du modèle TT-4, la platine vinyle Argon Audio TT-4 Special Edition adopte un plateau suspendu et une feutrine en caoutchouc qui préserve le disque des vibrations indésirables.

Technics SL-1200GR2

Comment boucler cette rétrospective sans évoquer la dernière née de la gamme SL-1200 du fabricant japonais ? Attendue depuis 2017, cette quatrième génération profite d’une refonte de son moteur à entraînement direct. Cette nouveauté permet de limiter davantage les risques de vibrations engendrées par le moteur. J’ai aimé la synergie du groupe qui avoue s’être appuyé sur la modulation delta-sigma, une méthode de conversion Numérique/Analogique 1 bit rendue possible grâce à la technologie JENO. Cette dernière est déjà utilisée sur les amplis de la marque. Un véritable tour de force qui restera un des moments marquants de mon année vinyle. 1990 €.

La platine vinyle Technics SL-1200GR2 représente la 4e génération de la mythique gamme Technics SL-1200. Celle-ci confirme sa haute qualité musicale grâce au savoir-faire historique de la firme japonaise.

