Test Sonus Faber Lumina II Amator vs Lumina II : quelle version choisir ? 

Version optimisée des Sonus Faber Lumina II, l’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator se pare d’une nouvelle finition premium, avec une façade plaquée de bois véritable. L’équipage acoustique éprouvé par le précédent modèle se voit perfectionné grâce à l’intégration d’un filtre audiophile Hybrid IFF-Paracross entièrement repensé. Ces changements peuvent-ils significativement améliorer l’écoute de ces petites bibliothèques déjà très musicales ?

L’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator perfectionne la célèbre Sonus Faber Lumina II avec une nouvelle finition premium et un filtrage de qualité audiophile.

Présentation des Sonus Faber Lumina II Amator

Conception et design

Mise à jour des très populaires Sonus Faber Lumina II présentées en 2021 et notées 5/5 étoiles sur Son-Vidéo.com, l’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator en sublime l’esthétique avec trois nouveaux coloris. La façade multicouches plaquée de bois véritable est désormais proposée au choix en rouge brillant, wengé brillant et noyer brillant. Le placage des versions Amator se distingue des Lumina classiques par une finition laquée qui met joliment en valeur les motifs du bois dont la forme en chevron converge à 45° vers les haut-parleurs. Des changements esthétiques présents également sur nouvelles colonnes Sonus Faber Lumina V Amator.

L’édition Amator des Sonus Faber Lumina II apporte trois nouvelles finitions exclusives, avec une façade laquée en bois rouge, noyer ou wengé.

À l’image de sa devancière, l’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator est revêtue d’une élégante robe de cuir véritable sur les flancs et la face supérieure. La marque italienne frappe une nouvelle fois les esprits avec ce design luxueux qui souligne la qualité des matériaux employés. Cette bibliothèque s’intègre ainsi avec élégance dans tout intérieur auquel elle apporte une touche de noblesse. Par ailleurs, son format très compact, avec seulement 18 cm de large pour 30 cm de haut, permet de l’intégrer idéalement dans le moindre espace du salon, d’un bureau ou d’une chambre.

La face supérieure et les flancs de la Sonus Faber Lumina II Amator sont intégralement revêtus d’un cuir véritable, offrant noblesse et raffinement à cette enceinte.

De plus, la Lumina II Amator bénéficie d’une charge bass-reflex avec un évent laminaire frontal intégré sur la façade du socle. Le placement de cette enceinte est ainsi facilité, avec la possibilité de l’installer directement contre un mur, sur une étagère ou dans une bibliothèque, sans impacter la bonne reproduction musicale.

L’évent est particulièrement discret grâce à une intégration parfaite dans la base de l’enceinte Sonus Faber Lumina II. Cette disposition permet d’installer les enceintes contre un mur ou dans une bibliothèque sans incidence sur la bonne reproduction sonore.

Conception acoustique

Pour cette nouvelle enceinte, le fabricant italien s’appuie sur la conception acoustique éprouvée des Sonus Faber Lumina II classiques. Celle-ci est à l’origine de nombreuses récompenses décernées par la presse spécialisée, dont les prix Hi-Fi Choice Recommended, Hi-Fi+ Highly Commended 2021, AVForums Editor’s Choice ou encore les éloges de Son-Vidéo.com dans le test de la Sonus Faber Lumina II.

À lire : test de l’enceinte Sonus Faber Lumina II

On retrouve ainsi sur les enceintes Sonus Faber Lumina II Amator un tweeter D.A.D. (Damped Apex Dome) de 29 mm de diamètre, commun à l’ensemble de la gamme Sonus Faber Lumina. Celui-ci est surmonté d’une pointe conique montée sur une arche et positionnée juste au-dessus du sommet du dôme souple. Cette configuration permet un amortissement local pour éviter tout risque d’inversion de phase qui pourrait causer une atténuation précoce des hautes fréquences. Couplé à une puissante motorisation, ce tweeter confère à l’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator une excellente linéarité et une reproduction naturelle jusqu’à 24 kHz.

Le tweeter DAD de 29 mm de l’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator assure une reproduction douce et chaleureuse des aigus, ainsi qu’une zone de diffusion étendue pour une perception optimale de la musique.

Le haut-parleur médium/grave de 15 cm de diamètre des Sonus Faber Lumina II Amator est également identique à sa devancière. Sa membrane est constituée de fibres naturelles et de papier mélangées puis séchées à l’air pour concilier idéalement légèreté et rigidité. L’ensemble compose ce que le fabricant italien définit comme la voix de Sonus Faber (Voice of Sonus Faber), caractérisée par un son chaud et envoûtant dans le registre médium-aigu, avec de la matière et des timbres très justes et naturels.

Le haut-parleur médium/grave de 15 cm de diamètre de l’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator offre des basses bien tendues et sans distorsion jusqu’à un haut niveau de volume.

Filtre optimisé

Si les haut-parleurs sont identiques, le fabricant italien a entièrement repensé le filtre Hybrid IFF-Paracross de la version Amator. Les nouveaux composants sont sélectionnés pour améliorer la précision de la reproduction tout en linéarisant l’impédance. Le but est de simplifier l’alimentation de ces bibliothèques tout en évitant les risques de coloration de la part de l’amplification qui lui est associée. Par ailleurs, la fréquence de coupure est portée à 2 600 Hz, soit 800 Hz plus haut que la version classique. Cet ajustement apporte une meilleure mise en phase, au bénéfice d’une écoute plus homogène et d’un meilleur équilibre.

L’édition Amator des Sonus Lumina II intègre un filtre entièrement repensé pour optimiser le traitement des signaux et maximiser la précision de la reproduction musicale.

Le filtre des enceintes Sonus Faber Lumina II Amator s’associe à une double paire de borniers à vis. Plaqués avec du nickel pour assurer un contact optimal, ces derniers sont compatibles avec les fiches bananes, les câbles de forte section et les fourches. Ils permettent de réaliser facilement un bi-câblage ou une bi-amplification, selon les besoins. On veillera cependant à lui associer un ampli doté d’une bonne réserve de courant comme le Roksan Kandy K3 INT v2 ou le Cayin CS-55A KT88 pour compenser sa sensibilité de 86 dB et profiter d’une écoute équilibrée à fort volume.

Grâce à sa double paire de borniers, l’enceinte bibliothèque Sonus Faber Lumina II Amator est compatible avec le bi-câblage et la bi-amplification.

Spécifications clés de l’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator

Enceinte 2 voies

Bass-reflex à évent frontal, à la base de l’enceinte

Finition bois véritable laqué et cuir noir

Borniers compatibles bi-amplification

1x haut-parleur de grave-médium de 15 cm en pulpe de cellulose et fibres naturelles

1x tweeter D.A.D à dôme soie enduit de 2,9 cm

Puissance d’amplification recommandée : 30 à 150 W RMS

Réponse en fréquence : de 55 Hz à 24 kHz

Sensibilité : 86 dB

Impédance : 4 ohms

Dimensions (hxlxp) : 304 x 180 x 263 mm

Sonus Faber Lumina II Amator : mise en œuvre

Pour ce test des enceintes Sonus Faber Lumina II Amator, nous les avons associées à plusieurs amplis, dont les Sonos Amp, Yamaha R-N800A, Atoll IN100 Signature, Roksan Kandy K3 INT v2, ainsi que l’ampli à tubes Cayin CS-55A KT88. Les sources utilisées étaient les lecteurs réseau Bluesound Node X et Eversolo DMP-A6 pour lire de la musique depuis Qobuz, ainsi que les titres Hi-Res partagés sur le réseau.

L’ampli Sonos Amp s’est montré idéal pour profiter d’une écoute transparente et bien équilibrée avec les enceintes Sonus Faber Lumina II Amator.

Sonus Faber Lumina II Amator : impressions d’écoute

On retrouve avec les enceintes Sonus Faber Lumina II Amator une signature sonore très proche des Lumina II classiques. Ces petites bibliothèques distillent la musique avec une amplitude remarquable, offrant une très belle sensation d’espace et de profondeur. Le paysage sonore qu’elles dessinent est vaste et bien aéré, permettant à chaque arrangement musical de se déployer et de prendre vie de manière naturelle avec de nombreux détails.

L’enceinte bibliothèque Sonus Faber Lumina II Amator offre une scène sonore étendue contribuant à une très bonne matérialisation de chaque élément sonore.

Au cœur de la scène sonore, les voix des artistes émergent avec une clarté et une finesse remarquables. Sur l’album If You Wait de London Grammar, la voix de la chanteuse se révèle onctueuse, riche et très bien articulée. En comparaison aux Lumina II classiques, les Amator font preuve d’une présence accrue dans le haut médium et reproduisent les aiguës avec une plus grande douceur. Elles apportent un caractère émotionnel et intime à la musique. On a l’impression de lire sur les lèvres de l’artiste, conférant une très belle sensation de proximité. Les voix se détachent aisément du fond musical, assurant une intelligibilité de tous les instants, même dans les passages les plus chargés ou complexes.

L’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator assure une reproduction et très nuancées des voix, conférant une véritable sensation de proximité avec les artistes.

Sans être abyssales, les basses offertes par les enceintes Sonus Faber Lumina II Amator sont fermes et très bien tendues. Elles offrent une base solide et du relief à chaque morceau. Tenu d’une main de fer, le registre grave se montre toujours bien maîtrisé, permettant de pousser le volume sans craindre de distorsion ou de déséquilibre. Ces petites bibliothèques offrent une très belle alchimie entre les différents registres, assurant une reproduction homogène et fluide. Dans une pièce supérieure à 20 m², les amateurs de basses profondes apprécieront tout de même d’y associer un subwoofer comme le Sonus Faber Gravis I.

L’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator offre une écoute bien équilibrée, avec des basses fermes, un médium riche et chaleureux, ainsi que des aigus soyeux et très précis.

Sonus Faber Lumina II Amator vs Lumina II

Ces deux enceintes partagent le même ADN, caractérisé par une reproduction naturelle, une scène sonore étendue et un grand sens du détail. Grâce à son nouveau filtre, l’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator délivre un message sonore encore plus précis et travaillé. Le haut du spectre gagne en douceur, avec des notes plus onctueuses et riches. La Lumina II Amator se révèle plus subtile dans ce registre, avec des détails plus fins et mieux détourés. Son caractère doux et raffiné renforce sa polyvalence, lui permettant de s’adapter aisément à tous les genres musicaux tout en garantissant une écoute prolongée sans fatigue auditive. La présence dans le haut médium se voit aussi renforcée, mettant efficacement en avant les voix. On perçoit chaque intonation ou nuance des artistes avec une clarté rare, contribuant à une écoute intimiste donnant l’impression de lire sur les lèvres.

L’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator (à gauche sur l’image) offre une écoute encore plus précise et raffinée que la Lumina II classique (à droite) grâce à son filtre de plus haute qualité.

Sonus Faber Lumina II Amator : pour qui ?

L’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator s’adresse autant aux mélomanes qu’aux amateurs de beaux objets. Avec sa nouvelle finition en bois laqué, son revêtement en cuir véritable et son aspect premium, cette petite bibliothèque est une véritable pièce d’orfèvrerie qui apporte élégance et raffinement dans tout intérieur. Mais ce n’est qu’à l’écoute que son plus grand joyau se révèle, avec une reproduction empreinte de douceur, de précision et d’innombrables détails répartis dans une scène sonore à l’ouverture remarquable.

La Sonus Faber Lumina II Amator est idéale pour les mélomanes à la recherche d’une très belle enceinte. Capable de s’intégrer de manière élégante dans le moindre espace de la maison, elle offre une reproduction musicale de haute précision.

Sonus Faber Lumina II Amator : conclusion

Si les changements apportés par l’édition Amator des Sonus Faber Lumina II semblent minimes sur le papier, ils se révèlent audibles dès les premières écoutes. Grâce au filtrage amélioré, l’enceinte Sonus Faber Lumina II Amator offre une reproduction encore mieux équilibrée, enrichie par des détails plus fins dans les hautes fréquences, un haut médium exprimé avec davantage de présence et une musicalité qui transcende son format compact. Cette enceinte Sonus Faber éveille de profondes émotions grâce à son rendu sonore à la fois enjoué et intimiste, mais aussi par sa finition exemplaire qui séduit au premier regard. Tous ces éléments constituent des raisons convaincantes de débourser 300 € de plus que l’édition classique pour s’offrir une enceinte parfaitement aboutie à tous les niveaux.

Nous avons aimé :

La finition luxueuse

Le format compact

La scène sonore ample et ouverte

La justesse des timbres

Nous aurions aimé

Des basses plus profondes