CES 2024 : une TV OLED transparente sans fil signée LG commercialisée cette année !

LG a dévoilé la première TV OLED transparente sans fil au monde au CES 2024 ! Baptisé LG SIGNATURE OLED T, ce bijou de technologie a remporté cinq prix de l’innovation au CES 2024, dont le prix Best of Innovation, et devrait bien être commercialisé dès cette année !

Cela fait plusieurs années que LG présente ses prototypes de TV OLED transparentes au CES de Las Vegas. Mais cette fois-ci, la TV OLED transparente LG Signature OLED T pourrait bien changer la donne puisqu’il s’agit d’un véritable modèle de série. Les plus impatients devraient pouvoir s’offrir ce magnifique téléviseur OLED LG de 77”/195 cm dans le courant de l’année !

TV OLED transparente LG : l’autre solution d’intégration

LG repousse les limites du concept de TV lifestyle avec son nouveau téléviseur LG Signature OLED T. On connaissait les TV Samsung The Frame qu’on accroche au mur comme un tableau, et la TV LG OLED Posé, fièrement campée sur son piédestal.

Désormais, il faut compter avec les TV transparentes. Fini l’écran noir qui défigure le salon : une fois éteinte, la TV laisse paraître tout ce qui se trouve derrière l’écran. Il n’est donc plus nécessaire de placer l’écran contre le mur.

Monté sur son support minimaliste pouvant accueillir des étagères latérales, le téléviseur LG OLED T se fond aisément dans la décoration intérieure.

La conception modulaire de cette TV OLED transparente LG OLED T autorise par ailleurs plusieurs modes d’installation. Ce téléviseur sera en effet proposé avec un support autonome et pourra également être installé contre une cloison ou fixé à un mur. S’ils le souhaitent, les utilisateurs pourront ainsi personnaliser leur TV en ajoutant des étagères de part et d’autre de l’écran.

Le LG Signature OLED T peut ainsi trôner au milieu de la pièce et faire office de séparation, ou se tenir devant une fenêtre sans masquer la vue vers l’extérieur.

Téléviseur OLED sans fil

Le téléviseur LG Signature OLED T s’efface pour mieux s’intégrer dans la pièce. Il fait également disparaître les câbles entre les sources et l’écran. Cette TV OLED transparente LG se compose ainsi d’une dalle OLED 4K transparente associée sans fil à un boîtier déporté intégrant la connectique et le traitement vidéo, à l’instar de la nouvelle TV LG OLED M4.

L’écran du téléviseur LG OLED T reçoit sans fil les images et le son du boîtier Zero Connect qui intègre le tuner TV et centralise toutes les sources.

Ce boîtier Zero Connect exploite une technologie de transmission exclusive pour envoyer les images 4K HDR et le son vers l’écran, sans fil. Cela permet de placer le téléviseur quasiment n’importe où dans la pièce et de camoufler les sources et le boîtier Zero Connect dans un meuble. Pour sa part, l’écran nécessite uniquement un câble d’alimentation pour être opérationnel.

LG Signature OLED T : qualité d’image premium

Le LG Signature OLED T partage des caractéristiques communes avec les téléviseurs LG OLED G4 et LG OLED M4. Le fabricant coréen l’a en effet doté de son nouveau processeur α (Alpha) 11 AI dernière génération, avec intelligence cognitive. De quoi sublimer l’affichage des films et séries en 4K HDR, avec une incroyable sensation d’immersion grâce à sa très grande taille d’image de 77 pouces, soit 1,95 mètre de diagonale.

Le LG Signature OLED T est un incroyable exploit d’innovation axé sur le consommateur, qui offre de toutes nouvelles expériences d’écran ainsi que la qualité d’image et la performance de notre technologie OLED primée. L’OLED transparent de LG donne aux clients une plus grande liberté pour aménager leur espace de vie, redéfinissant complètement ce qui est possible et ouvrant la voie à un avenir passionnant pour l’industrie de la télévision. Park Hyoung-sei

Président de LG Home Entertainment Company

Pour l’heure, la disponibilité et le prix de cette très grande TV OLED transparente sans fil demeurent inconnus, mais LG devrait les dévoiler prochainement.

