Les tendances TV et vidéoprojection : arrêt sur l’image

La multiplication des téléviseurs XXL et le succès des vidéoprojecteurs témoignent de l’engouement croissant pour les images 4K HDR de très grande taille. Incontournables face aux acteurs historiques, les fabricants chinois de TV et de projecteurs s’inscrivent dans cette tendance et comptent aujourd’hui parmi les plus innovants. L’utilisateur en sort gagnant, avec des images sublimées par des TV et des projecteurs à la croisée de tous les univers multimédia : séries, cinéma et gaming.

Des images plus grandes …

Chez tous les fabricants, les TV XXL deviennent la norme, répondant au désir croissant des utilisateurs de profiter d’une très grande image à domicile. Les modèles de 75” (189 cm), 85” (2,14 m) et même 98” (2,5 m) sont désormais courants, TCL ayant même présenté récemment à l’IFA et au Paris Audio Video Show une TV de 115”, soit presque 3 m de diagonale (TCL 115 XMQLED98).

Avec le TCL 115 XMQLED98, le fabricant chinois propose un téléviseur de 115”, soit près de trois mètres de diagonale !

Technologie privilégiée des cinéphiles pour obtenir une très grande image, la vidéoprojection poursuit, elle aussi, sa démocratisation. Les vidéoprojecteurs ultra courte focale en sont les principaux ambassadeurs. Ces modèles ultra lumineux et connectés, à poser au pied d’un mur blanc ou d’un écran de projection, prennent progressivement la place des téléviseurs dans nos salons. Portée d’abord par des marques chinoises (Hisense, Xiaomi) et coréennes (Samsung et LG), la projection ultra courte focale convainc aujourd’hui les grands noms de la projection traditionnelle comme Epson, Optoma, BenQ ainsi que Viewsonic. On doit même au spécialiste allemand de la photographie Leica l’un des vidéoprojecteurs ultra courte focale les plus impressionnants testés cette année : le Leica Cine 1.

Très lumineux et compatible HDR10 et Dolby Vision, le projecteur Leica Cine 1 projette une très grande image aux couleurs riches et nuancées, avec un excellent contraste.

Les vidéoprojecteurs compacts sont également de plus en plus populaires, notamment auprès d’un public jeune, connecté et nomade. Ces appareils tout-en-un ajustent automatiquement l’image pour projeter sur toute surface plane, mur ou plafond. Les plus performants comme le Hisense C1 et le Xgimi Horizon Ultra projettent en 4K Dolby Vision avec une qualité d’image absolument remarquable. Certains disposent même d’une batterie rechargeable pour s’utiliser partout !

Hisense C1

Hisense C1 (détail de l’objectif)

Xgimi Horizon Ultra

Xgimi Horizon Ultra (détail de l’objectif)

Toutefois, les vidéoprojecteurs classiques n’ont pas dit leur dernier mot, à l’instar du BenQ W4000i : son optique de haute qualité, sa compatibilité 4K HDR et son interface Android TV en font l’un des modèles les plus séduisants de sa génération. Le tout dans un châssis plus compact que ses prédécesseurs.

Parfaitement à l’aise dans un salon, le vidéoprojecteur BenQ W4000i se révèle pleinement dans une salle home-cinéma, montrant alors toute l’étendue de ses qualités. Les images HDR sont lumineuses et nuancées, les couleurs chatoyantes et les contenus 4K révèlent une infinité de détails à l’écran.

… et plus lumineuses

Afin de satisfaire les amoureux de grandes images 4K HDR, les fabricants ne cessent d’innover. La course à la luminosité est leur nouveau cheval de bataille pour améliorer l’affichage des contenus HDR, avec des évolutions technologiques majeures. Les dalles QD-OLED sur les TV Samsung S95C et Sony A95L ; les dalles OLED Meta sur les LG OLED G3, Philips OLED 908 et Panasonic MZ2000 ; la nouvelle technologie Mini LED développée par TCL pour sa gamme TCL XMQLED98 : toutes ces innovations repoussent les limites de l’affichage des contenus à large plage dynamique qui n’ont jamais paru aussi réalistes.

Le Panasonic TX-65MZ2000E est équipé d’une dalle OLED UHD 4K extrêmement lumineuse, qui a été soigneusement calibrée par un professionnel de la couleur pour garantir une qualité d’image conforme aux normes des studios de cinéma.

Côté vidéoprojection, le Dolby Vision et le HDR10+ se déploient sur un nombre croissant d’appareils, pour le plus grand plaisir des home-cinéphiles. Là aussi, c’est sur le terrain des lumens que la bataille technologique se joue. Comme en témoigne l’essor des sources lumineuses LED et laser, plus performantes et plus écologiques, au détriment des lampes classiques.

Le vidéoprojecteur ultra courte focale laser 4K Hisense PX2-PRO est compatible avec les images à large plage dynamique HDR. Il prend notamment en charge les formats HDR10, HLG et Dolby Vision.

Chaque marque cherche la formule idéale pour accroître à la fois le potentiel lumineux et la couverture colorimétrique de ses projecteurs. Les innovations ne manquent pas et les fabricants chinois sont très inventifs sur ce terrain. Hisense séduit ainsi depuis plusieurs années avec ses laser TV Tri-Chroma (triple lampe laser) et compte bien faire de même avec son dernier-né, le vidéoprojecteur compact Hisense C1. Une autre innovation majeure nous vient du spécialiste de la projection Xgimi, avec un système hybride laser + LED RVB implanté sur le Xgimi Horizon Ultra.

La montée en puissance des fabricants chinois

Longtemps assimilées à l’univers du low cost, les grandes marques chinoises s’imposent désormais sur le terrain de l’innovation technologique. TCL, précurseur dans le domaine du rétro-éclairage Mini LED, a créé la surprise lors du dernier salon IFA avec des TV atteignant 5 000 nits. Le fabricant s’enorgueillit également d’un partenariat exclusif avec Dolby pour le développement du Dolby Atmos sans fil FlexConnect sur ses appareils.

Côté vidéoprojection, Hisense et Xgimi ne sont pas en reste. Le premier règne dans le domaine des laser TV avec sa technologie laser Tri-Chroma comme porte-étendard. Hisense est également le seul fabricant à proposer un vidéoprojecteur ultra courte focale 8K à son catalogue (Hisense 120LX). Leica ne s’y est d’ailleurs pas trompé en nouant avec Hisense un partenariat exclusif pour concevoir son vidéoprojecteur Leica Cine 1.

Xgimi maîtrise pour sa part toutes les étapes de la conception et de la fabrication de ses vidéoprojecteurs. Spécialisée dans les modèles compacts, la marque chinoise n’a rien à envier à ses concurrents canoniques. Elle figure même parmi les premières à offrir la compatibilité Dolby Vision sur son modèle phare, le Xgimi Horizon Ultra.

TV et vidéoprojecteurs à la croisée des univers multimédia

Intégration, transversalité et simplicité caractérisent de plus en plus les TV et vidéoprojecteurs. Autrefois cantonnés au rôle d’afficheur et réservés à la pièce de vie du domicile, ils sont aujourd’hui à la croisée des univers multimédia et doivent pouvoir être utilisés partout dans la maison, voire à l’extérieur. On les sollicite pour les programmes TV, le streaming ainsi que les films et séries en Blu-ray et DVD. Ils sont également plébiscités pour jouer sur très grand écran. On exige d’eux la compatibilité avec les formats 4K HDR et les jeux 4K 120 Hz sur consoles, voire 144 Hz sur PC.

Aujourd’hui, les TV doivent pouvoir diffuser les chaînes de la TNT, accéder aux services de streaming et de cloud gaming, afficher de grandes images 4K HDR lumineuses et bien contrastées et offrir en plus des performances optimales pour les jeux vidéo. (Photo : TV LG OLED C3).

On veut aussi qu’ils demeurent simples à utiliser, malgré la multiplication des fonctions et des services intégrés. Les fabricants l’ont bien compris, avec des interfaces intuitives et la prise en charge du contrôle vocal. L’intégration des services de streaming et de cloud gaming va dans le même sens. Tout comme les technologies pour associer sans fil TV, barres de son et enceintes surround (Samsung Q-Symphony, LG WOW Orchestra, DTS Play-Fi, Dolby Atmos Flex Connect).

Il en va de même du côté des vidéoprojecteurs qui intègrent fréquemment les services de streaming et proposent un mode jeux vidéo pour fluidifier l’affichage. Les réglages automatiques s’invitent également au menu des projecteurs compacts qui sont ainsi opérationnels en seulement quelques secondes. Moins de périphériques à connecter, moins de câbles et davantage de contenus et de services depuis un unique appareil : l’utilisateur a tout à y gagner.

Quelles TV et quels vidéoprojecteurs demain ?

La tendance est donc à davantage d’immersion et de fonctions, avec des images 4K HDR plus grandes et une multitude de services intégrés. Mais la dimension esthétique des TV et des vidéoprojecteurs fait également l’objet de toutes les attentions. Le développement des gammes Lifestyle chez Samsung et LG en atteste, qui érigent le téléviseur en véritable objet décoratif. Cela explique aussi le succès des vidéoprojecteurs ultra courte focale, bien plus discrets dans un salon qu’un téléviseur XXL, en attendant les TV OLED transparentes grand format et les TV enroulables.

LG OLED Posé

LG Stand by Me

Samsung The Frame

Samsung The Serif

Samsung The Terrace

Les utilisateurs souhaitent également profiter d’une grande image partout et en toute occasion. Sur la terrasse avec les TV d’extérieur, de plus en plus populaires, dans leur salle de bain avec les TV miroir, mais aussi au jardin et en déplacement avec les vidéoprojecteurs nomades qui ont le vent en poupe, et les TV sur batterie qui s’annoncent déjà chez LG…