Ça vient de sortir : les nouveautés du mois de décembre 2023

Son-Vidéo.com vous présente les nouveautés hi-fi et home-cinéma du mois de décembre 2023 ! Découvrez les dernières générations de matériels conçus pour parfaire votre système audio et vidéo : récepteurs Bluetooth, lecteurs réseau, caissons de basses, TV UHD 4K, amplis home-cinéma, vidéoprojecteurs, barres de son, DAC, amplis casque, etc.

Récepteur Bluetooth FiiO BR13

Compatible avec les codecs aptX HD, LDAC et aptX Adaptative, le récepteur Bluetooth FiiO BR13 assure une grande qualité de transmission avec les sources compatibles.

Certifié Hi-Res Audio Wireless, le récepteur Bluetooth FiiO BR13 se distingue par sa polyvalence. S’il peut être utilisé comme récepteur Bluetooth, il peut également faire office de DAC USB, garantissant une reproduction fidèle des fichiers Hi-Res. Doté d’un contrôleur Bluetooth 5.1, il prend en charge des codecs de pointe tels que le LDAC, l’aptX Low Latency, l’aptX HD et l’aptX Adaptative, pour une qualité de transmission sans fil optimale. Les sorties analogiques et numériques facilitent son association avec toute source. Un concentré de technologie que nous avons récemment testé sur le blog ! 69 €, disponible.

• Lire le test du récepteur Bluetooth FiiO BR13 sur le blog de Son-Vidéo.com •

Caissons de basses Elipson Prestige Subwoofer

Adaptés tant à la hi-fi qu’au home-cinéma, les caissons de basses Elipson Prestige Subwoofer 10.1/12.1 garantissent une expérience sonore immersive.

Elipson profite de cette fin d’année pour dévoiler ses deux derniers caissons de basses : le Elipson Prestige Subwoofer 12.1 et le Elipson Prestige Subwoofer 10.1. Tous deux en configuration bass-reflex, le modèle 10.1 profite d’un haut-parleur de 25 cm et d’une amplification de 200 W RMS, tandis que le modèle 12.1 embarque un haut-parleur de 30 cm et une amplification de 300 W RMS. Grâce à leur membrane rigide et leurs technologies exclusives, ces subwoofers délivrent des basses puissantes, naturelles et sans distorsion jusqu’à 29 Hz pour le modèle 10.1 et 25 Hz pour le 12.1. 499 € et 699 €, disponibles.

Lecteur réseau EverSolo DMP-A8

Le contrôle du lecteur réseau EverSolo DMP-A8 s’effectue intuitivement à l’aide d’un grand écran tactile ou une application mobile dédiée.

Fleuron de la marque, le lecteur réseau EverSolo DMP-A8 conjugue un lecteur réseau haut de gamme, un DAC performant et un pré-ampli stéréo audiophile. Doté d’un DAC AK4499EX, il assure la lecture des titres Hi-Res jusqu’à 32 bits / 768 kHz et des fichiers DSD512. Il offre un accès facile à des services de streaming variés et peut recevoir de la musique via DLNA, AirPlay 2, Bluetooth ou Roon. Sa connectique complète permet d’intégrer toutes les sources, y compris un téléviseur en HDMI ARC. 1 990 €, précommande.

Gamme TV Sony X90L

Dotés de ports HDMI 2.0 / 2.1 et certifiés Perfect for PlayStation 5, les téléviseurs de la gamme Sony X90L offrent un menu jeu dédié avec des fonctionnalités gaming avancées.

Les téléviseurs Sony X90L se démarquent par leur dalle Triluminos Pro à rétroéclairage Full Array LED, offrant une expérience visuelle immersive avec des images lumineuses et contrastées aux couleurs réalistes. Le Cognitive Processor XR, associé aux formats HDR10, HLG et Dolby Vision, assure un contraste élevé et des couleurs nuancées. Certifiés IMAX Enhanced pour garantir une immersion visuelle et sonore maximale, ces téléviseurs intègrent Google TV et Google Assistant, avec la fonction Chromecast pour le streaming sans fil. La section audio prend en charge le Dolby Atmos et le DTS, et profite de la technologie Acoustic Multi Audio pour un son immersif. À partir de 1290 €, proposés en 4 tailles différentes : 55”/139 cm, 65”/164 cm, 75”/189 cm, 85”/215 cm.

Amplificateur home-cinéma Denon AVR-S970H

Avec sa compatibilité Dolby Atmos, DTS:X et une gamme étendue de modes DSP, l’amplificateur home-cinéma Denon AVR-S970H offre une immersion totale.

L’amplificateur home-cinéma Denon AVR-S970H, compatible 7.2 et 5.1.2 canaux, prend en charge les formats audio DTS:X et Dolby Atmos ainsi que les formats vidéos HDR Dolby Vision, HDR10+ et HLG. Reprenant les caractéristiques du Denon AVR-X2800H DAB, il dispose de trois entrées HDMI 2.1 (UHD 8K à 60 i/s et UHD 4K à 120 i/s) et inclut les technologies gaming VRR, QFT, QMS, et ALLM. De plus, cet ampli prend en charge la réception de la musique sans fil via AirPlay 2 et Bluetooth, accède aux services de musique en ligne et aux titres partagés sur le réseau local (DLNA) et offre une fonction multiroom pour une expérience audio complète dans toute la maison. 549 €, disponible.

Lecteur réseau Rvolution Player One

Doté du système d’exploitation exclusif R_video, le lecteur vidéo Rvolution Player One offre une navigation pratique en organisant automatiquement votre bibliothèque de films et de séries TV.

Très polyvalent, le lecteur réseau Rvolution Player One prend en charge la plupart des fichiers et des formats audio et vidéo. Ce lecteur multimédia promet une qualité visuelle remarquable avec la prise en charge des flux Ultra HD 4K à 60 i/s, HDR10+ et Dolby Vision, tout en étant capable d’upscaler des fichiers 1080p en UHD 4K. De plus, il offre une expérience audio immersive avec sa compatibilité Dolby Atmos et DTS:X, et la lecture de fichiers audio lossless haute définition. 799 €, disponible.

Vidéoprojecteur laser 4K ultra courte focale BenQ V5000i

Le vidéoprojecteur laser 4K BenQ V5000i remplace astucieusement la télévision du salon, projetant une image jusqu’à 2,5 m de diagonale avec seulement 20 cm de recul.

Le vidéoprojecteur laser 4K ultra courte focale BenQ V5000i affiche une image de 70″ à 100″ de diagonale à une distance de 10,3 à 26,9 cm du mur. Équipé d’un module HDMI Android TV, il accède à de nombreux services de streaming comme Netflix et Prime Video. Son installation est facilitée par deux toises graduées (pour ajuster la distance de projection en fonction de la taille d’image souhaitée) et une correction automatique de la géométrie de l’image. La connectique comprend deux ports HDMI 2.0, dont un compatible eARC (Dolby Atmos) et un port HDMI 2.1 compatible 4K 120 Hz (downscaling en 1080p 120 Hz). 3490 €, précommande.

Enceintes Sonus Faber Lumina II Amator

Sonus Faber a optimisé le filtre électronique de l’enceinte Lumina II Amator pour linéariser son impédance, facilitant son alimentation et évitant toute coloration de la part de l’amplificateur associé.

Dévoilées en même temps que les enceintes colonne Sonus Faber Lumina V Amator, les enceintes compactes Sonus Faber Lumina II Amator marient les caractéristiques acoustiques des Lumina II avec un filtre perfectionné. Ce dernier garantit une mise en phase optimale et une écoute d’une précision exceptionnelle. Cette édition prestige arbore une nouvelle façade en bois véritable laqué, offrant un plaisir visuel et auditif accru. Ces enceintes bibliothèque sont des modèles deux voies bass-reflex. Elles intègrent un haut-parleur médium-grave de 15 cm et un tweeter à dôme tissu de 2,9 cm. Un mariage élégant de design et de performances sonores ! 1499 €, disponibles.

Supports TV Pedestal

Supports TV, tablettes, accessoires de câblage, câble d’alimentation… Pedestal propose une multitude d’équipements colorés et contemporains.

La marque Pedestal fait également sa grande entrée au catalogue de Son-Vidéo.com. Découvrez une gamme variée comprenant des câbles d’alimentation, des multiprises, des accessoires de câblage, mais aussi des supports TV sur pied et des supports pour barres de son. Les équipements Pedestal se distinguent par leur design, leurs couleurs vibrantes et leur originalité, offrant une solution esthétique et fonctionnelle pour optimiser votre expérience audiovisuelle. À partir de 34,90 €, disponibles.

Baladeurs et DAC portables Hiby

Hiby présente des baladeurs audiophiles et DAC Audio portables conçus pour profiter d’une grande qualité d’écoute, même en déplacement.

Hiby s’invite également au catalogue de Son-Vidéo.com. Fondée en 2011, Hiby possède une expertise solide en recherche, développement, conception et fabrication d’équipements audio nomades, tels que baladeurs et DAC Audio portables. Maîtrisant tous les aspects, de la création logicielle à la fabrication de composants électroniques spécifiques, Hiby s’est démarqué par la qualité, la fiabilité et l’ergonomie de ses équipements. À partir de 109 €, disponibles.

Barre de son LG SN5

Avec 400 watts de puissance, un caisson de basses sans fil et une connectivité HDMI ARC, optique et Bluetooth, la barre de son LG SN5 offre un système audio compact et performant.

La barre de son LG SN5, accompagnée d’un caisson de basses sans fil, intègre 5 haut-parleurs et bénéficie d’une puissance totale de 400 watts RMS. Elle est compatible Dolby Digital et DTS, dont le traitement DTS Virtual:X, assurant une spatialisation sonore optimale. De plus, la technologie AI Sound Pro analyse le programme en cours pour ajuster automatiquement le son. Dotée d’entrées/sorties HDMI, dont une compatible HDMI ARC, d’une entrée audio numérique optique et d’un port USB audio, cette barre de son offre une connectivité complète. Son récepteur Bluetooth permet également la lecture audio sans fil depuis un smartphone ou un ordinateur portable. 249 €, disponible.

DAC et ampli casque portable iFi Audio Hip Dac V3

Compact et léger, le DAC et ampli casque portable iFi Audio Hip Dac V3 est conçu pour offrir une expérience audio Hi-Res optimale, tant en déplacement qu’à la maison.

Le DAC et ampli casque portable iFi Audio Hip Dac V3, successeur du populaire iFi Audio Hip Dac V2, comprend désormais une nouvelle puce de décodage à 16 cœurs héritée des modèles plus haut de gamme. Doté de circuits améliorés pour une précision accrue, il utilise un convertisseur Burr Brown qui prend en charge les fichiers haute résolution PCM jusqu’à 32 bits / 384 kHz, DSD256 et MQA. Avec ses sorties jack 4,4 mm et mini-jack 3,5 mm, il est compatible avec tous les casques et écouteurs. Enfin, son autonomie de 12 heures promet des sessions d’écoute prolongées. 199 €, disponible.

Le monde de la hi-fi et du home-cinéma réserve encore bien des surprises avec de nouvelles technologies, des performances décuplées et un confort d’utilisation amélioré. En attendant de les découvrir, vous pouvez à loisir jeter un œil sur les nouveautés hi-fi et home-cinéma du mois de novembre 2023 !