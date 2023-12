L’année 2023 de Son-Vidéo.com en 5 évènements

L’année 2023 arrive à son terme, il est temps de regarder dans le rétro pour redécouvrir les cinq évènements majeurs de Son-Vidéo.com la référence hi-fi et home-cinéma en France. Japan Expo, Paris Audio Video Show, Paris Games Week, … une année riche en évènements à revivre dans cet article.



Le stand de Son-Vidéo.com lors du Paris Audio Video Show 2023 au Palais des Congrès

Le Paris Fan Festival

En avril, plus de 27 000 festivaliers ont pu vivre ce grand évènement autour de la pop-culture. Son-Vidéo.com était de la partie avec une salle de home-cinéma géante en partenariat avec Bowers & Wilkins, Denon et Sony !

Une première expérience de ce type avec environ 20 places assises dans la salle. Des cosplayers par centaines sont venus profiter du stand. L’occasion également de faire une belle vidéo pour notre chaine YouTube avec notre présentateur de l’émission « De Zéro à Son« , Cyril Drevet.

Découverte de voitures mythiques de films lors du Paris Fan Festival avec le journaliste Cyril Drevet

La Grande Braderie

En juin, l’incontournable évènement du siège a fait carton plein ! A Champigny-sur-Marne, le plus grand magasin de France du groupe, la grande braderie a été portée et gérée par les équipes de Son-Vidéo.com dans la bonne humeur. Et c’est sous un soleil de plomb, que les visiteurs ont profité de prix imbattables sur des équipements hi-fi, home-cinéma mais aussi gaming et TV.

Japan Expo

Moment phare de l’année pour les fans de culture japonaise, Japan Expo se tenait cette année au parc des expos de Villepinte. Son-Vdiéo.com avec Bowers & Wilkins, Marantz et Sony a remis le couvert après Fan Fest’ avec une fois de plus une salle de home-cinéma de folie pour projeter des démonstrations et des animés japonais.

Les technologies Dolby Atmos et 4K attendaient les 250 000 visiteurs présents sur quatre jours pour s’immerger au coeur de leurs passions par l’image et le son.

Découvrez comment est mixé le son d’une vidéo en Dolby Atmos pour une véritable expérience immersive.

Paris Audio Video Show

Impossible de passer à côté, c’est le plus grand salon hi-fi et home-cinéma de France !

Une année record avec plus de 17 000 visiteurs, une interview sur BFM, Pascal Obispo sur le salon, de l’expérience gaming, des concerts, … Et surtout l’incroyable stand Son-Vidéo.com tenu par les équipes autour de plusieurs axes : visiter (le SV Tours), tester (bar d’écoute et présentation de la vidéo-projection avec Leica), voyager (test gaming avec Gran Turismo 7 et l’expérience home-cinéma).

Paris Games Week

Un dernier évènement majeur de cette année, le plus grand rendez-vous gaming de France avec une fois de plus Son-Vidéo.com avec ses partenaires Bowers & Wilkins, Denon et Sony.



Mais cette fois-ci l’expérience home-cinéma change d’envergure avec 40 places assises à l’intérieur de la salle !

Le double des évènements précédents et une particularité cette fois-ci : du test gaming dans la salle, SpiderMan 2 sur PS5 en 4K et Dolby Atmos. Comme au Paris Fan Festival, les cosplayers étaient nombreux. Donal Reignoux, voix française de Spider-Man, en a rassemblé quelques-uns après une séance de dédicace sur le stand.

En avant vers 2024 !

Suivez nous sur les réseaux pour suivre les grands évènements à venir.