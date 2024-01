Soldes 2024 : les meilleures offres caissons de basses sur Son-Vidéo.com !

Les soldes 2024 sont lancés sur Son-Vidéo.com, avec des remises exceptionnelles sur les meilleurs caissons de basses du moment. Découvrez dès maintenant les bons plans des soldes d’hiver 2024 pour trouver le subwoofer qui va améliorer votre système hifi ou home-cinéma et vous plonger au cœur de vos films et de vos jeux vidéo.

Klipsch SPL-120 : 449 € au lieu de 499 €

Une fois relié à un amplificateur home-cinéma ou hi-fi, le caisson de grave Klipsch SPL-120 garantit une immersion captivante grâce à son haut-parleur de 30 cm et son amplification de 300 watts RMS.

Le caisson de basses Klipsch SPL-120 est un modèle bass-reflex équipé d’un puissant amplificateur à haut rendement en classe D de 300 watts RMS et 600 watts en crête. Ce dernier alimente un haut-parleur de 30 cm conçu en graphite injecté et en cuivre. Cette composition permet au caisson d’avoir un excellent régime transitoire et d’être très réactif dans les basses fréquences. Durant les soldes d’hiver 2024, son petit frère, le Klipsch SPL-100, avec sa membrane de 25 cm et son amplification de 200 watts RMS, est également proposé pendant les soldes à prix réduit ! Il passe à 349 € au lieu de 399 €.

J’ai été bluffé du rendu global après le réglage automatique fait par l’ampli. Le caisson complète harmonieusement et masque les insuffisances de mes enceintes dans les graves. Les basses sont douces, puissantes et enveloppantes. Tout simplement génial dans mon home cinéma de 35 m². ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Avis partagé par LeBig

Elipson Prestige Subwoofer 12.1 : 449 € au lieu de 699 €

Le caisson Elipson Prestige Subwoofer 12.1 est capable d’offrir des basses précises et naturelles jusqu’à 25 Hz.

Le caisson de basses Elipson Prestige Subwoofer 12.1 est un modèle à charge bass-reflex équipé d’un grand haut-parleur de 30 cm de diamètre associé à une amplification de 300 watts RMS. Sa membrane très rigide optimise le contrôle des basses pour offrir un grave précis et puissant jusqu’à 25 Hz. Son très grand respect des différentes harmoniques et sa dynamique le destinent aussi bien à un usage hi-fi que home-cinéma.

Elipson Prestige Subwoofer 10.1 : 349 € au lieu de 499 €

Le caisson de basses Elipson Prestige Subwoofer 10.1 intègre une entrée RCA commutable sur un niveau ligne ou LFE. Ainsi, il s’associe facilement à tout ampli hi-fi ou home-cinéma.

Le caisson de grave Elipson Prestige Subwoofer 10.1 reprend les caractéristiques de son grand frère, l’Elipson Prestige Subwoofer 12.1, dans un format plus compact. Avec son large haut-parleur de 25 cm de diamètre et sa forte amplification en classe D de 200 watts RMS, il promet de plonger l’auditeur au cœur des films et musiques. De plus, le caisson de basses Elipson Prestige Subwoofer 10.1 se pare d’une entrée RCA commutable sur un niveau ligne ou LFE. Relié sur une sortie pré-out ou une sortie sub, il s’associe facilement à tout ampli hi-fi ou home-cinéma.

Basses fréquences restituées très proprement. Aussi efficace que discret, positionné dans un angle et bien réglé ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Avis partagé par Sawdust

Klipsch R-12SW : 299 € au lieu de 349 €

Le caisson de basses Klipsch R-12SW est taillé pour le grand spectacle grâce à son amplificateur numérique de 200 watts et son haut-parleur IMG de 30 cm de diamètre.

Véritable best-seller du fabricant américain, le caisson de basses Klipsch R-12SW a largement fait ses preuves grâce à son amplification numérique de 200 watts RMS et son haut-parleur de 30 cm. Ce dernier adopte une membrane IMG (Injection Molded Graphite), composée de graphite et de cuivre, qui conjugue légèreté et rigidité. Ce subwoofer est idéal pour les grandes pièces de 30 m² et plus afin de renforcer l’expérience immersive lors d’une séance home-cinéma ou lors d’une écoute musicale.

Une pure merveille, les basses sont présentes, d’une profondeur inouïe, d’une belle précision ! Le plus dur est de rester raisonnable ! Pour des écoutes subtiles, ou pour tout défoncer, tout est possible avec ce caisson… ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Avis partagé par Fargus

Q Acoustics 3060S : 279 € au lieu de 379 €

Grâce à son format allongé, le caisson de basses Q Acoustics 3060S s’intègre facilement dans une chambre ou un salon, sur le côté du meuble TV.

Conçu pour une intégration aisée, le caisson de grave Q Acoustics 3060S adopte un format ultra mince permettant de le glisser le long du canapé ou d’un meuble. De charge close, il peut se placer directement contre un mur, sans incidence sur la bonne reproduction des basses. Son haut-parleur de 20 cm de diamètre est associé à un module d’amplification de 150 watts pour des basses généreuses jusqu’à 35 Hz.

Je ne m’attendais pas à une présence sonore aussi importante avec une taille de caisson aussi petite. Les basses sont claires et profondes. C’est parfait pour mon installation home cinéma. Le système de cache câble est très bien pensé et qualitatif. Je recommande. ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Avis partagé par Ben74

