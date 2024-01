Focus 2023 : les meilleures publications de l’année

Au cours de cette année, l’équipe rédac’ a redoublé d’efforts pour vous présenter une diversité d’articles, comprenant des actualités, des tests approfondis, des comparatifs, des chroniques, des cinémas privés, et bien plus encore. Quels sont ceux qui ont suscité le plus d’engouement en 2023 ?

Les 5 articles à ne pas manquer pour en savoir plus sur la hi-fi et le home-cinéma

Cette année, certains articles sur le blog de Son-Vidéo.com ont captivé notre communauté en explorant et approfondissant divers sujets. Parmi eux, on retrouve l’article « À quoi sert le HDMI ARC et eARC en 2023 ? ». Ce dernier dévoile tous les secrets de l’Audio Return Channel (ARC) et l’Enhanced Audio Return Channel (eARC).

Comment ces technologies innovantes permettent-elles une transmission bidirectionnelle du son à travers un seul câble HDMI ? Simplifient-elles les connexions ? Améliorent-elles la qualité audio de vos systèmes home-cinéma ? Autant de questions auxquelles répond François, notre spécialiste image.

Trouvez la réponse à la question brûlante de savoir s’il est nécessaire de changer vos câbles HDMI pour bénéficier pleinement des images 4K Ultra HD et du HDR. Cet article lu près de 40 000 fois en 2023 vous guide à travers les implications technologiques, vous permettant de prendre des décisions éclairées pour optimiser votre expérience visuelle.

Toujours côté branchement, découvrez comment obtenir la meilleure qualité d’image et de son avec une box TV Internet et un ampli home-cinéma, un ampli stéréo ou une barre de son. Découvrez aussi les meilleurs câbles à utiliser et quels paramètres de sortie audio choisir sur la box.

Autres conseils bienvenus, le Blog de Son-Vidéo.com vous partage toutes les clés pour ne pas risquer l’endommagement selon la puissance des amplificateurs et des enceintes. Explorez des aspects cruciaux tels que la puissance admissible des enceintes, et démêlez les différences entre puissance électrique et acoustique. Découvrez toutes les réponses à travers des cas concrets et des conseils avisés.

Cette année 2023 a également été marqué par la sortie du film réalisé par Christopher Nolan, Oppenheimer. Tourné en analogique au format IMAX 1.43:1, le réalisateur a brillamment offert une expérience cinématographique exceptionnelle. Pour apprécier pleinement la vision artistique de Nolan, le choix de la salle de projection s’est révélé crucial. Cet article dévoilait ainsi une liste non exhaustive de salles où il était possible de regarder le film au format IMAX, 70 mm ou 35 mm.

Les 5 tests que vous avez préférés en 2023

Le Blog de Son-Vidéo.com, c’est aussi une multitude de tests pour vous aider à faire le meilleur choix. Enceintes, téléviseurs, vidéoprojecteurs, amplis, platines vinyle, casques… Chacun de ces équipements est minutieusement testé par nos experts !

Yamaha R-N2000A

Parmi les meilleurs tests cette année, retrouvez celui de l’ampli Yamaha R-N2000A qui a conquis le cœur de Valentin :

Yamaha est passé maître dans l’univers de la hi-fi connectée depuis bien des années. Ce modèle Yamaha R-N2000A dernière génération gagne en polyvalence avec sa connectique étendue, mais aussi en performances ainsi qu’en musicalité avec son DAC 32 bits / 384 kHz et DSD256 […] Valentin – expert hi-fi et home-cinéma

Cabasse Rialto

Les premières enceintes connectées au format bibliothèque du fabricant français, les Cabasse Rialto, ont également fait l’objet d’un test Blog.

L’émerveillement s’invite dès les premiers instants passés avec cette enceinte. Elle subjugue l’auditeur par sa capacité à diffuser la musique avec une puissance colossale et une ouverture remarquable, tout en conservant une silhouette compacte et élégante. De quoi se questionner sur la nécessité de recourir encore aujourd’hui à un système composé d’enceintes passives filaires et d’un ampli externe. Valentin – expert hi-fi et home-cinéma

Focal Vestia N°1

Autre fabricant français, Focal nous a fait forte impression cette année avec ses enceintes bibliothèque Focal Vestia N°1 qui sont passées entre nos mains.

L’enceinte Focal Vestia N°1 propose une très belle entrée en matière pour découvrir les performances offertes par la nouvelle gamme Focal Vestia. Elle offre des basses tendues et d’une belle intensité, des médiums riches et naturels, ainsi que des aigus clairs qui illuminent la scène. […] Elle est une illustration parfaite du savoir-faire à la française et tient sa promesse d’offrir un pas de plus vers l’émotion musicale. Valentin – expert hi-fi et home-cinéma

Naim Series 200

Vous l’avez peut-être vu dans le Grand Déballage avec PP Garcia, l’ensemble Naim NSC 222 + NAP 250 + NPX 300 est passé sur le banc d’essai de notre expert hi-fi.

La nouvelle série Naim 200 condense le demi-siècle d’expertise de la marque pour proposer le système hi-fi à éléments séparés le plus abouti du fabricant. Le duo Naim NSC 222 et Naim NAP 250 perpétue l’expression musicale fluide et organique de ses prédécesseurs, tout en perfectionnant chaque aspect pour offrir une expérience d’écoute encore plus détaillée, dynamique, équilibrée et naturelle. Cet ensemble déploie la musique avec une ouverture remarquable et dessine un véritable orchestre devant l’auditeur. C’est une prouesse ! Valetin – expert hi-fi et home-cinéma

Leica Cine 1

Lampe triple laser RVB, HDR10+, Dolby Vision, barre de son intégrée… Le vidéoprojecteur Leica Cine 1 offre une excellente expérience d’utilisation, approuvée par l’équipe de Son-Vidéo.com !

En équipant son projecteur d’une optique de haute qualité, le fabricant allemand nous gratifie d’une précision d’image jamais vue avec un projecteur ultra courte focale. Le rendu des couleurs est, lui aussi, remarquable avec des teintes très naturelles et d’une grande richesse. François – expert TV et vidéoprojecteurs

Les 5 meilleurs comparatifs pour bien choisir votre système hi-fi ou home-cinéma

Le blog de Son-Vidéo.com est une ressource précieuse pour les amateurs de hi-fi et home-cinéma, offrant des comparatifs approfondis. Ces analyses vous aident à prendre des décisions éclairées et ainsi à choisir les appareils qui correspondent le mieux à vos besoins.

Quelles sont les meilleures enceintes de 2023 ?

Dans ce comparatif dédié aux enceintes bibliothèque de l’année 2023, nous vous proposons une exploration approfondie des modèles les plus prometteurs du marché. Que vous soyez à la recherche d’une reproduction audio fidèle, d’une esthétique élégante ou d’une combinaison harmonieuse des deux, ce comparatif met en lumière les caractéristiques essentielles des meilleures enceintes de 2023.

Quelles sont les meilleures platines vinyle de 2023 ?

Les amateurs de vinyle trouveront leur bonheur dans notre comparatif des meilleures platines vinyle de 2023. Nous passons en revue des modèles variés, mettant en avant la qualité de la reproduction sonore, la stabilité du plateau, les fonctionnalités innovantes et bien plus encore. Que vous soyez un audiophile chevronné ou un novice dans l’univers vinyle, notre comparatif vous guide vers le choix idéal pour la meilleure expérience d’écoute.

Quelles sont les meilleures enceintes colonne de 2023 ?

Plongez dans le monde impressionnant des enceintes colonne à travers notre comparatif de l’année 2023. Découvrez les avantages et les spécificités de ces enceintes qui se distinguent par leur puissance et leur capacité à remplir l’espace sonore. Des critères tels que la clarté, la dynamique et la réponse des basses sont analysées pour vous aider à trouver la perle rare parmi les meilleures enceintes colonne du marché.

Quelles sont les meilleures enceintes de soirée de 2023 ?

Envie d’organiser une fête pour le Nouvel An, un anniversaire ou tout autre évènement marquant ? Notre comparatif des meilleures enceintes de soirée de 2023 est là pour vous orienter. Explorez des modèles qui combinent puissance, connectivité et durabilité pour créer l’atmosphère parfaite lors de vos événements. Notre comparatif dévoile les options les plus en vogue pour assurer une soirée inoubliable.

Quels sont les meilleurs caissons de basses de 2023 ?

Pour les amateurs de graves profonds et percutants, notre comparatif des meilleurs caissons de basses de 2023 offre un aperçu détaillé des modèles qui se démarquent par leurs performances exceptionnelles. Découvrez des subwoofers qui apportent une dimension supplémentaire à votre système audio en fournissant des basses précises et puissantes.

Chroniques & Cinémas privés : le meilleur du divertissement hi-fi et home-cinéma

Des articles captivants sur les lieux de tournage de films et séries, des sujets passionnants sur les sorties de disques, des focus sur des artistes incontournables ou encore sur des films à ne pas manquer… Le blog de Son-Vidéo.com propose d’innombrables chroniques musique et cinéma ! Vous retrouverez notamment les meilleurs films pour tester le son home-cinéma immersif (Dolby Atmos, DTS:X…).

L’album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd a également attiré tous les regards avec l’expérience inédite en Atmos testé par Valentin. Par ailleurs, Christophe Geudin revient sur l’histoire de cet album mythique qui a récemment fêté ses 50 ans.

De plus, nos cinémas privés vous offrent une immersion totale dans les installations des home-cinéphiles de notre communauté. C’est le cas du cinéma privé 9.1 fait maison de Frédéric M., ainsi que du cinéma privé 9.2.4 familial de Thibaut.

