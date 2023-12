Coups de cœur hi-fi et home-cinéma 2023

Spécialiste de la hi-fi et du home-cinéma pour Son-Vidéo.com, j’ai testé tout au long de 2023 les meilleurs équipements de l’année, dont vous pouvez retrouver les tests sur ce blog. De ces innombrables jours à écouter, comparer et analyser les derniers équipements, sont nés de véritables coups de cœur pour des appareils qui parviennent encore à surprendre et à repousser les limites. Voici ma sélection du meilleur de la hi-fi et du home-cinéma pour votre Noël 2023.

Eversolo DMP-A6 et DMP-A6 Master Edition

Très élégant avec son grand écran tactile et hautement musical grâce à ses composants audiophile, le lecteur réseau Eversolo DMP-A6 Master Edition forme une solution de premier choix pour profiter des services de streaming et musiques dématérialisées.

Rares sont les nouvelles marques qui parviennent à faire aussi bien que le fabricant Eversolo qui s’est imposé comme la référence de 2023 avec ses lecteurs réseau Eversolo DMP-A6 et Eversolo DMP-A6 Master Edition. Véritables best-sellers de l’année, ces derniers apportent une touche de modernité à la hi-fi grâce à leur grand écran couleur tactile. Leur système Android permet d’accéder à presque tous les services de streaming (Qobuz, Tidal, Apple Music, etc.), ainsi qu’aux titres Hi-Res partagés localement ou sur le réseau. Dans mon test de l’Eversolo DMP-A6 Master Edition, ce modèle s’est imposé comme l’un des lecteurs réseau les plus aboutis et les plus complets du moment. Il a conquis mon cœur et mon salon ! À partir de 859 €

Magnepan LRS+

Les panneaux acoustiques Magnepan LRS+ offrent une écoute sans commune mesure, avec une scène sonore incroyablement large et un véritable rendu holographique.

Le fabricant Magnepan a également fait chavirer mon cœur en 2023, avec l’enceinte Magnepan LRS+ qui a démocratisé le panneau acoustique. Épaisse de seulement 2 cm, cette enceinte offre une écoute comparable à aucun modèle conventionnel, avec une scène sonore extrêmement vaste, une véritable profondeur et un réalisme saisissant. Cette paire de panneaux acoustiques m’a subjugué par sa capacité à répartir la musique tout autour de la zone d’écoute, donnant l’impression d’être littéralement dans la salle d’enregistrement au milieu des artistes. Une expérience unique que vous pouvez retrouver en détail dans le test des Magnepan LRS+. 1795 €

Sennheiser Ambeo Mini

Modèle le plus abordable de la gamme Ambeo, la barre de son Sennheiser Ambeo Mini plonge l’auditeur au cœur d’une véritable bulle sonore grâce à sa capacité à diffuser le son dans toutes les directions.

En 2023, Sennheiser a confirmé sa place de leader dans l’univers des barres de son avec le lancement de la Sennheiser Ambeo Mini. Elle s’est imposée comme l’un des modèles les plus populaires de l’année grâce à sa capacité à conserver l’ADN des Sennheiser Ambeo SoundBar Plus et Sennheiser Ambeo Max dans un format plus compact et abordable. Sa technologie de spatialisation Ambeo couplée à un système de calibrage avec micro intégré lui permettent de reproduire fidèlement les pistes Dolby Atmos et DTS:X sur un ensemble de 7.1.4 canaux. Lors du test de la Sennheiser Ambeo Mini, j’ai été conquis par le réalisme avec lequel le son est réparti précisément dans toute la pièce, donnant l’impression d’avoir de véritables enceintes surround et Atmos. Sans le moindre doute, il s’agit de la barre de son compacte la plus immersive de l’année ! 739 €

Cabasse Rialto

Entre classicisme et modernité, l’enceinte Cabasse Rialto se montre très élégante avec son écran tactile sur la face supérieure. Son haut-parleur triaxial assure une reproduction équipée et des basses puissantes, sans subwoofer externe.

Cabasse a une nouvelle fois trouvé sa place dans mon cœur avec ses dernières enceintes Cabasse Rialto qui ont aussi bien séduit mon côté audiophile que technophile. Ces modèles connectés adoptent une structure tri-axiale exclusive pour diffuser la musique avec équilibre, puissance et naturel, comme je l’ai souligné dans le test des Cabasse Rialto. Elles unissent parfaitement le monde intemporel de la haute-fidélité aux dernières technologies connectées grâce aux nombreuses options de calibrage acoustique, un accès direct aux services de streaming et une connectique étendue. Le tout dans un design moderne et élégant avec interface tactile et écran couleur. 2990 €

Elipson Horus 5.1

Musicales et abordables, les enceintes Elipson Horus sont parfaites pour réaliser son premier système hi-fi ou home-cinéma.

Second coup de cœur pour la hi-fi française, la gamme Elipson Horus souligne la capacité de la plus ancienne marque hi-fi de l’Hexagone à concevoir des enceintes abordables et musicales. Ce que j’ai particulièrement apprécié dans le test de la gamme Elipson Horus effectué avec le pack Elipson Horus 11F, c’est sa très belle capacité dynamique et le naturel de ces enceintes qui donnent vie aux bandes sonores des films, mais également aux musiques avec réalisme. Elles sont la révélation de l’année pour se constituer un système stéréo ou home-cinéma au rapport qualité/prix imbattable. 1699 €

Sonos Era 300

L’enceinte Sonos Era 300 est l’une des plus révolutionnaires de l’année grâce à sa compatibilité Dolby Atmos assurant une diffusion étendue de la musique.

Première enceinte connectée avec haut-parleur Dolby Atmos au monde, la Sonos Era 300 a introduit une nouvelle manière d’écouter de la musique à la maison. J’ai trouvé cette enceinte très intéressante pour profiter d’une expérience d’écoute plus immersive et enveloppante qu’auparavant grâce à sa capacité à diffuser le son dans toutes les directions. Elle peut ainsi sonoriser un salon ou une grande pièce, sans avoir à y disperser maintes enceintes. Sa compatibilité multiroom permet aussi de l’associer à une barre de son Sonos, compatible Dolby Atmos, pour la reproduction des effets surround et Atmos arrière. Vous pouvez retrouver ces deux configurations dans le test de la Sonos Era 300. 499 €

Focal Vestia N°1

L’enceinte Focal Vestia N°1 est un incontournable pour les amateurs de sonorité dynamique, transparente et naturelle.

Ticket d’entrée de la nouvelle gamme Focal Vestia lancée en début d’année, l’enceinte Focal Vestia N°1 m’a séduit par son caractère dynamique et vif. Cette enceinte entièrement fabriquée en France offre des basses tendues et d’une belle intensité, des médiums riches et naturels, ainsi que des aigus clairs qui illuminent la scène. La dynamique est saisissante, avec une belle capacité à tenir le rythme et à donner le tempo, comme souligné dans le test de la Focal Vestia N°1. Un très beau modèle que je vous conseille si vous cherchez une enceinte bibliothèque dynamique, transparente et naturelle. Pour couronner le tout, son revêtement en simili cuir en fait un véritable objet de décoration. 898 €

Cayin Jazz 80

L’ampli à tubes Cayin Jazz 80 apporte chaleur et naturel à toutes vos sources et aux musiques sans fil grâce à son récepteur Bluetooth HD intégré.

Je suis tombé sous le charme de la toute dernière création du spécialiste des tubes : l’ampli Cayin Jazz 80. Celui-ci est équipé au choix de lampes KT88 (Cayin Jazz 80 KT88) ou EL34 (Cayin Jazz 80 EL34). La version EL34 se montre la plus chaleureuse et douce, tandis que les tubes KT88 maximisent la dynamique et la réponse dans le grave, tout en conservant une très grande richesse harmonique et un parfait respect des timbres. Il est possible d’y associer des sources en analogique, mais aussi de profiter de la musique sans fil grâce à son récepteur Bluetooth aptX HD, LDAC et aptX Low Latency intégré. Le tout s’habille d’un élégant châssis orné de deux VU-mètres à aiguille en façade. À partir de 1890 €

