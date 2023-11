Black Friday 2023 : les meilleures offres sur les écouteurs True Wireless

Saisissez les opportunités du Black Friday dès maintenant ! Bénéficiez de réductions exceptionnelles sur une vaste sélection d’équipements hi-fi et home-cinéma. C’est le moment idéal pour acquérir vos écouteurs à un prix imbattable. Voici une sélection des meilleurs bons plans du Black Friday 2023.

Jabra Elite 4 : 59,90 €, lancés à 99 €

En plus d’être élégants, les écouteurs sans fil Jabra Elite 4 résistent à l’eau et la transpiration selon la norme IPX4.

Les écouteurs True Wireless Jabra Elite 4 représentent l’union parfaite entre style et performances audio. Grâce à leur conception ergonomique, les intras Jabra Elite 4 assurent un ajustement confortable pour une utilisation prolongée. La connectivité Bluetooth et les commandes tactiles intuitives ajoutent une commodité supplémentaire à ces écouteurs. Enfin, la réduction de bruit active garantit une immersion totale dans la musique, tandis que le mode HearThrough permet d’entendre les bruits ambiants sans avoir à retirer les écouteurs.

Les fans de Jabra savent déjà que la marque fabrique des écouteurs sans fil robustes et au son impressionnant compte tenu de leur prix. […] Si vous cherchez une paire d’écouteurs adaptée à tous les usages, du travail au gaming, en passant par les séances de sport et les trajets quotidiens, sans dépenser une fortune, ils en valent vraiment la peine. Digital Trends

Marshall Motif ANC : 144,90 €, lancés à 199 €

Héritant de la finition emblématique des célèbres amplificateurs Marshall, ces écouteurs True Wireless excellent particulièrement dans la restitution des styles de musique modernes qui requièrent une énergie palpable.

Les écouteurs True Wireless Marshall Motif ANC marient le légendaire style Rock’n’Roll de la marque anglaise avec de hautes performances audio. Dotés de la fonction de réduction de bruit active (ANC), ils assurent une immersion totale dans la musique en éliminant les distractions extérieures. Les transducteurs dynamiques offrent un son puissant et équilibré, tandis que le design ergonomique garantit un ajustement confortable. Avec des commandes tactiles intuitives et une autonomie prolongée, les Motif ANC offrent une expérience d’écoute sans fil et sans compromis pour les amateurs de musique exigeants.

Les Marshall Motif ANC sont la véritable star de ce test et nous avons particulièrement apprécié leur tenue dans l’oreille, leurs fonctions de réduction de bruit et transparence ainsi que leur musicalité et leur entrain. Clément – Test Blog

Sony WF-C700 : 79 €, lancés à 99 €

Les écouteurs Sony WF-C700 se connectent rapidement et facilement aux appareils compatibles avec les fonctionnalités Swift Pair et Fast Pair.

Les écouteurs True Wireless Sony WF-C700 s’associent sans fil, en Bluetooth, à divers appareils tels que votre smartphone, votre tablette ou votre baladeur audiophile. Leur polyvalence s’étend à une utilisation quotidienne ou même lors d’activités sportives, grâce à leur résistance à la pluie et à la transpiration (IPX4), ainsi qu’à une autonomie généreuse de 20 heures avec le boîtier de transport. Succédant aux Sony WF-500C, ces écouteurs intègrent la technologie de réduction de bruit active, éliminant les bruits environnants pour une expérience sonore optimale, même dans les environnements bruyants.

Les WF-C700N offrent une qualité supérieure à celle des WF-C500 et un aperçu des performances des WF-1000XM4 dans un emballage moins cher. Cela les place dans une position très forte et en fait une recommandation facile pour le prix. What Hi-Fi ? Sound and Vision

Jabra Elite 4 Active : 79,90 €, lancés à 99 €

Les écouteurs Jabra Elite 4 Active se distinguent des Elite 4 par une résistance accrue à l’eau, à la transpiration et à la poussière (IP57).

Les écouteurs Jabra Elite 4 Active sont conçus pour accompagner votre style de vie actif. Dotés d’une résistance à l’eau et à la sueur conforme à la norme IP57, ils sont parfaitement adaptés aux séances d’entraînement et aux déplacements. La réduction de bruit active ainsi que la fonction HearThrough sont toujours d’actualité. Avec une autonomie allant jusqu’à 28 heures avec le boîtier et une connectivité fiable, les Jabra Elite 4 Active sont les compagnons parfaits pour ceux qui mènent une vie dynamique.

Jabra Elite 5 : 99 €, lancés à 129 €

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 5 délivrent un son immersif et riche grâce à leurs transducteurs de 6 mm. L’égaliseur disponible sur l’application Jabra Sound+ permet de personnaliser la restitution sonore selon vos préférences.

Les écouteurs Jabra Elite 5 incarnent l’élégance et la performance sonore. Leur design raffiné est associé à des transducteurs avancés pour une reproduction sonore claire et équilibrée. Avec une transmission Bluetooth aptX de haute qualité, ainsi que des commandes tactiles intuitives, ces écouteurs offrent une expérience d’utilisation fluide. La réduction de bruit active et le mode HearThrough assurent une écoute adaptée à votre environnement et vos besoins.

Les Elite 5 sont une énième superbe paire d’écouteurs True Wireless signée Jabra. Leur qualité sonore est bonne, leurs performances en termes d’appels sont excellentes et la fonction de réduction de bruit permet d’éliminer un peu du stress du quotidien. Trusted Reviews

