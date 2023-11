Black Friday 2023 : les meilleures offres sur les casques hi-fi

Le Black Friday suit son cours, proposant des promotions exceptionnelles sur de nombreux équipements hi-fi et home-cinéma. Profitez de cette occasion unique pour bénéficier de réductions et acquérir votre casque hi-fi à un prix imbattable. Pour faire le choix optimal, voici un tour d’horizon des meilleures offres de casques hi-fi sur Son-Vidéo.com.

Sennheiser HD-650 : 299 €, lancé à 445 €

Avec une impédance de 300 ohms, le casque Sennheiser HD-650 s’associe idéalement avec des amplis casques puissants, afin de révéler toute la finesse de ses performances sonores.

Le casque Sennheiser HD-650 incarne l’excellence audio avec sa conception ouverte et ses transducteurs de haute qualité. Offrant une large réponse en fréquence, de 10 Hz à 39,5 kHz, et une expérience d’écoute immersive, le Sennheiser HD-650 est plébiscité par les audiophiles pour sa clarté, sa précision et son confort. Que vous soyez un amateur de musique ou un professionnel exigeant, ce casque promet une qualité d’écoute supérieure, enveloppant chaque note dans une richesse sonore inégalée.

Le son est velouté, dense. Les basses sont généreuses, mais pas écrasantes, les médiums sont ronds, et les aigus, propres. L’image stéréo est très bien rendue. Pousser le volume n’y change rien, vos oreilles cèderont avant lui. […] Classe et volupté, le HD 650 rend très dignement hommage à son (très !) grand frère, l’Orpheus. LE casque pour les audiophiles. Les Numériques

Meze 99 Classics : 219 €, lancé à 309 €

Le casque hi-fi Meze 99 Classics présente d’élégantes coques en bois véritable très précisément usinées pour recevoir les composants audio du casque.

Multiplement récompensé par la presse spécialisée, le casque hi-fi Meze 99 Classics allie élégance et performances sonores. Doté de transducteurs dynamiques de 40 mm, il offre une reproduction audio précise et immersive. Ses coques en bois véritable et son arceau suspendu garantissent un confort optimal, tandis que son esthétique intemporelle en fait un accessoire de mode pour les audiophiles exigeants. Profitez dès à présent du Black Friday pour vous le procurer !

On pourrait facilement se laisser distraire par l’élégance du Meze 99 Classics mais ce casque excelle également au niveau de ses performances sonores. Sound&Vision

Meze 99 Neo : 139 €, lancé à 199 €

Le casque Meze 99 Neo est équipé d’un transducteur dynamique de 40 mm de diamètre par oreillette, couvrant une large réponse en fréquence allant de 15 Hz à 25 kHz.

Autre offre à ne pas manquer chez Meze pour ce Black Friday 2023 : le casque fermé Meze 99 Neo. Profitant également d’un style moderne et audacieux, il se pare de matériaux légers, garantissant un confort optimal pour des sessions d’écoute prolongées. Ses transducteurs dynamiques de 40 mm offrent une reproduction sonore précise et immersive.

Chaleur, dynamique, précision sans être trop chirurgicale, scène sonore très ouverte pour un casque fermé, ça descend très bas (on aime ou pas) mais sans non plus trop en rajouter, un médium légèrement en avant surtout sur les voix (un régal sur du Diana Krall) et des aiguës très doux jamais agressifs. J’ai essayé différents styles musicaux, jazz, pop, rock, métal, électro, acoustique… Et tout passe à merveille ! Extrait de l’avis d’Audio63, le 4 juin 2017

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Meze Empyrean : 2 549 €, lancé à 2 999 €

Le casque Meze Empyrean offre des performances acoustiques exceptionnelles, avec une réponse en fréquence de 4 Hz à 110 kHz et une distorsion inférieure à 0,1 %.

Le casque Meze Empyrean est un modèle ouvert haut de gamme qui redéfinit les normes de la haute-fidélité. Avec ses transducteurs isodynamiques exclusifs, il offre une reproduction sonore d’une clarté et d’une précision remarquables. Le design ergonomique, associé à des matériaux de qualité supérieure, garantit un confort optimal, faisant du Meze Empyrean le choix ultime pour les audiophiles à la recherche d’une expérience d’écoute immersive et luxueuse.

Pour un premier jet, il était difficile d’espérer meilleure surprise. Le Meze Empyrean est un modèle dont on ne trouve les défauts qu’en de petits détails. Agréable à l’écoute, très polyvalent et confortable, il fait partie de ces quelques très grands casques audio appelés à devenir de véritables références pour de nombreuses années. Rien que ça. On-Mag

Focal Celestee : 699 €, lancé à 999 €

Avec une faible impédance de 35 ohms et à une sensibilité élevée de 105 dB, le casque Focal Celestee s’associe facilement à tout baladeur audiophile ou ampli casque portable.

Le casque Focal Celestee embarque des transducteurs M en aluminium et en magnésium (Alu/Mg) de 40 mm, offrant une signature sonore équilibrée. L’association de matériaux de haute qualité, tels que le cuir pleine fleur et le métal, assure un design luxueux et un ajustement parfait. Outre son excellente isolation phonique, le casque hi-fi Focal Celestee offre une expérience d’écoute immersive.

J’écoute tous les genres de musiques, électro, jazz, classique, groove, reggae, etc. Ce casque à une particularité qui saute aux oreilles, il est juste, simplement juste. Il ne surjoue jamais, c’est un copain qui ne cherche pas à faire plaisir, il est vrai, cash. C’est étonnant et incroyable, il vous amène par la main, fermez les yeux, et vous êtes devant le chanteur ou au milieu de la salle, juste devant la fosse ou la scène. Extrait de l’avis de 748R, le 17 avril 2021

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Focal Clear MG : 999 €, lancé à 1 499 €

Très élégant, le casque hi-fi ouvert Focal Clear MG arbore des grilles en nid d’abeille sur ses coques pour une ouverture sonore optimisée.

Le casque hi-fi Focal Clear MG profite lui aussi des offres Black Friday 2023 ! Ce modèle ouvert reprend les caractéristiques clés du Focal Clear en proposant un design entièrement repensé et des transducteurs en magnésium pour une restitution sonore encore plus dynamique et détaillée (de 5 Hz à 28 kHz). Doté d’une sensibilité élevée de 104 dB pour 1 mW et d’une impédance de 55 ohms, le Focal Clear MG peut être alimenté aussi bien par un baladeur audiophile que par un ampli casque puissant.

Le casque hi-fi Focal Clear MG nous a tout simplement subjugué, tant par sa beauté que par ses performances musicales. Il respire la qualité dès sa prise en main et offre un très grand confort de port (nous aimerions ne jamais le déchausser…). Côté restitution sonore, c’est un sans-faute. Le Focal Clear MG se montre toujours extrêmement précis et nous fait profiter d’une scène large et profonde. Lauriane – Test Blog

Voici quelques-unes des meilleures offres du Black Friday 2023 sur les casques hi-fi. Avec Son-Vidéo.com, profitez dès maintenant de plusieurs centaines de promotions exceptionnelles sur les meilleurs équipements du moment. Faites-vous plaisir au meilleur prix et sans coût additionnel grâce aux frais de ports offerts.